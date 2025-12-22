Feijóo insta a Abascal a permitir un Gobierno del PP Extremadura y a “no equivocarse de adversario nunca más”

A María Guardiola la han recibido este lunes en Génova igual que al gallego Alfonso Rueda cuando logró la mayoría absoluta en Galicia. Con un paseíllo preparado en el vestíbulo de la sede del PP, abarrotado de dirigentes, entre los barones y los miembros de la Junta Directiva Nacional. Emocionada, secándose las lágrimas de los ojos, la presidenta extremeña ha recibido un largo aplauso de los suyos, aunque ella, a diferencia del presidente gallego, no ha regresado a casa con la mayoría absoluta que esperaba.

Un día después de las elecciones extremeñas, la plana mayor del PP se ha reunido en Génova para analizar la victoria de María Guardiola, que sigue necesitando a Vox para gobernar. La presidenta extremeña había convocado con la intención de mejorar sus condiciones para gobernar, porque el partido de Santiago Abascal le impidió aprobar los Presupuestos. Pero el resultado de este domingo no le permite tener las manos más libres. La victoria es amarga para la candidata del PP, que gana las elecciones pero con un crecimiento de solo un escaño (29), lejos de sus expectativas, y se queda a cuatro de la mayoría absoluta, así que volverá a depender de un Vox muy crecido que duplica sus diputados (11).

El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado en su intervención ante el máximo órgano del partido un mensaje claro a la ultraderecha: “Espero que Vox comprenda lo que la mayoría de los españoles nos dicen. Que no se equivoquen de adversario nunca más. El adversario no es el PP. Es un Gobierno que ha degradado la política”.

El presidente popular ha respaldado la decisión de Guardiola de adelantar las elecciones en Extremadura, con el objetivo de tener manos libres con Vox. “Maria convocó para romper el bloqueo y los extemeños han respondido que quieren Gobierno”, ha justificado Feijóo, que ha pedido a los suyos que respondan con “con responsabilidad y proporcionalidad” que han dictado las urnas.

Para Feijóo, “Vox ha mejorado sus resultados y el PP también”. “La mejora del resultado de Vox no es a costa del PP. Dos conclusiones. Fracaso del relato del PSOE. De tanto alimentar el miedo a Vox han conseguido que crezca Vox y que crezca el PP. Gran exitazo socialista”, ha argumentado.

Ha hecho más autocrítica a su llegada a Génova el presidente andaluz, Juanma Moreno, que ha admitido que le “preocupa” el auge de Vox en Extremadura y ha sostenido que “así es muy difícil tener una mayoría absoluta en cualquier territorio”. “Vox solo empezará a bajar cuando entren en los gobiernos y asuma responsabilidad” ha asegurado frente a la puerta de la sede del PP. ¿Cómo actuar? Para Moreno Bonilla, el partido ultra solo sufrirá desgaste si se pueden “desmontar sus políticas que no son viables en muchas ocasiones”. También ha cargado a los socialistas su parte de la responsabilidad por la subida de los de Abascal: “Mientras Sánchez sea presidente, la tendencia de crecimiento va a ser generalizada”.

El barón popular, cuya comunidad autónoma irá a elecciones en junio, ha lanzado una advertencia a los socialistas: “Yo si fuera el PSOE haría una reflexión crítica. Vox ya no extrae votos solo al PP, sino que ha encontrado un nuevo caladero en el PSOE. Estamos viendo cómo está superando a los socialistas en capitales de provincia, como ha sucedido en Extremadura, lo estamos viendo en Andalucía en algunas capitales de provincia, donde es segunda fuerza y lo estamos viendo también en algunas provincias”.

A su llegada a la sede de Génova, la ganadora de las elecciones en Extremadura y presidenta de la Junta, María Guardiola, ha pedido “estabilidad y un gobierno fuerte” en Extremadura, sin hacer mención explícita a las negociaciones que protagonizará en los próximos días. La presidenta ha sostenido que se debe hacer “una lectura sensata de lo que han dicho los extremeños”.

La región ha inaugurado un ciclo electoral que seguirá en Aragón el próximo mes de febrero. Su presidente, Jorge Azcón, no se ha cerrado a negociar con los de Abascal, pero sí ha señalado tres ideas clave que el partido no puede olvidar. Los pactos deben hacerse “dentro de la legalidad”, que no exijan medidas que son competencia del Gobierno -como la inseguridad ciudadana que es “competencia del ministerio del Interior-, y que sepan que “Vox va a defender a sus votantes” y el PP “además de defender a los suyos, va a gobernar para todos”.

“Me dicen que limpie los cauces de los ríos. Yo encantado. Quiero limpiar todos los cauces de los ríos en Aragón, pero quiero hacerlo dentro de la legalidad. Quiero hacerlo con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro”, ha puesto como ejemplo. El PP sigue en su estrategia de minimizar el auge de Vox y para Azcón los ultras “todavía siguen siendo un partido minoritario”.