Guardiola iniciará este lunes la ronda de contactos para formar Gobierno y pide a Vox que no bloquee

Tras quedarse sin mayoría absoluta y por debajo de las expectativas, María Guardiola subió al escenario improvisado en el hotel Azz de Mérida casi a medianoche. “Pedimos más confianza y hemos obtenido mucha mucha más confianza, que a nadie le quepa ninguna duda que vamos a seguir liderando el cambio”, subrayó la presidenta en funciones y candidata del PP. “Es una victoria incontestable. Las urnas han dicho que no se bloquee Extremadura, hay un claro ganador”, añadió con una sonrisa forzada y rodeada de decenas de simpatizantes tras el recuento electoral de una jornada que la deja con 29 escaños, solo uno más que en 2023 y con 10.000 votos menos. Este lunes, la aspirante popular iniciará la ronda de contactos con el resto de grupos para negociar su investidura en la que, pese al adelanto de los comicios para tener las manos libres, volverá a depender de Vox, a quienes interpeló para que no obstaculicen la reedición de su Ejecutivo. “Asumimos la responsabilidad de formar Gobierno, lo que queremos es avanzar y en ningún caso, retroceder. No les vamos a fallar”, anticipó a los extremeños. La intención de la presidenta en funciones es citar primero a socialistas durante las inminentes conversaciones.

Sobre las 23.25 de la noche, cuando era ya un hecho que Guardiola no había logrado el objetivo pretendido con el adelanto electoral en busca de la mayoría la mayoría absoluta, los miembros de su comité de campaña salían de la sala desde donde habían seguido encerrados el escrutinio, en el hotel Azz de Mérida. Entre los cargos próximos se veían caras largas y abrazos más de consuelo que de alegría, pese a haber ganado las elecciones. “Aquí no vengas con esa cara”, decía uno de los apoderados a otro de los asistentes de la noche electoral del PP, en la que se vivió con desconcierto la tardanza de la presidenta en funciones en comparecer cuando ya se conocía el resultado definitivo. “¡Presidenta! ¡Presidenta", le gritaban desde la escalera los simpatizantes mientras la organización pedía a los presentes que se fueran al bar y esperasen todavía más. Finalmente, Guardiola apareció en escena sobre las 23.40. Algunos repitieron el “presidenta”. Hay quien también gritó “¡ánimo, María!“.

Tras repartir abrazos y besos, Guardiola subió a la tribuna acompañada de miembros de de su Gobierno, con quienes agitó la bandera de Extremadura antes arrancarse a hablar. La presidenta en funciones puso el acento en la distancia de 11 escaños sobre el segundo partido más votado, el PSOE. “Tenemos que estar muy contentos porque hemos ganado las elecciones”, les subrayó Guardiola. “Ha ganado la gestión, la seriedad, la sensatez y el Partido Popular es el primer partido en nuestra región”, remachó. En el hotel A de Mérida, del jolgorio inicial entre los populares se había pasado a la “incertidumbre” durante la noche cuando ni se llegaba a la mayoría absoluta ni tampoco a los 30 escaños, mínimo resultado que manejaban internamente. También cuando vieron que perdían unos 10.000 votos respecto a 2023, que atribuyen a la baja participación. Eso sí, las decenas de simpatizantes concentrados la aplaudieron con fuera mientras intervenía.

La pelota vuelve a quedar así en el tejado de Vox, a quienes necesita para revalidar la presidencia. Pero Guardiola no hizo una apelación expresa a la ultraderecha durante su comparecencia inicial y los apeló primero de soslayo. “Los extremeños y extremeños han elegido muy claramente quiénes quieren que sigan liderando el Gobierno”, señaló. Fue luego, a preguntas de los periodistas, cuando Guardiola interpeló directamente a los de Santiago Abascal y les pidió una “lectura sosegada de las urnas”. “Lo que tienen que hacer es favorecer el cambio y no bloquear. No tengo líneas rojas, mis líneas son verdes, negras y blancas”, expresó en referencia a los colores de la bandera de Extremadura, que volvió a agitar tras su intervención.

Pese a las exigencias anteriores de Vox, de nuevo la candidata del PP desligó los apoyos del debate de investidura de la aprobación de futuros Presupuestos. “Iremos a una investidura y luego aprobaremos los Presupuestos. Son dos cosas distintas”, apuntó. Y no descartó de plano la repetición electoral en caso de no concitar los votos necesarios para reeditar el Ejecutivo extremeño. “¿Si vamos a repetir elecciones?. No es una cosa que me tengan que preguntar a mí“, expresó. Guardiola forzó la sonrisa durante toda su intervención y se le saltaron las lagrimas al final. Fue cuando recibió una abrazo de su hijo, que este domingo votó por primera vez en unas elecciones. Lo que para la baronesa popular suponía un doblete ”histórico". Unas palabras que proclamó en el centro de votación adonde había acudido a votar. Fue a mediodía, horas antes de desvelarse el resultado.

