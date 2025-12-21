María Guardiola, por debajo de sus expectativas y de Monago

Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Hace un año, en enero de 2025, cuando el PP de Feijóo convenció a María Guardiola de que no anticipase las elecciones finalmente celebradas este domingo porque quería desprenderse ya de Vox al no aceptarle sus presupuestos, la nueva baronesa roja, verde, azul o morada del PP ya confesó, en la intimidad, que estaba cansada del partido ultra y de ser una “outsider”. El PP de Feijóo no quería entonces molestar a Vox, que no estaba con la pujanza actual. Pero Guardiola estaba harta de Vox y empezaba a demarrar de las consignas de Génova 13, de las que ya se distanció tras las elecciones de 2023 precisamente por no asumir de ninguna manera las posturas más retrógradas de la formación ultra que luego se tragó.

Ahora, para anticipar estas elecciones, había llegado a un entente con el equipo de Feijóo, con campañas separadas y errores no compartidos, que ha dejado algunas señales de cierto distanciamiento. Las dos partes han tomado nota, pero las grandes expectativas trazadas por Guardiola y aireadas por Feijóo han quedado un poco chafadas.

El frustrante resultado en estas elecciones de Guardiola en la progresista Extremadura no equipara las mejores marcas con 32 escaños del ahora marginado expresidente popular José Antonio Monago, ni la empodera como pensaba para seguir haciendo las cosas como otro verso suelto del PP autonómico, ni la aleja definitivamente de un Vox cada vez más en la nuca y le sirve un agridulce regalo a Feijóo para enseñarle a Sánchez el coste de sus errores, al menos como cazatalentos.

Guardiola alcanza el éxito de esta escueta victoria en su plenitud política, a los 48 años recién cumplidos, copiando muchas de las estrategias que en su día recomendó en aquella campaña de 2011 Iván Redondo, el exasesor de Pedro Sánchez, al bombero Monago, que presumía de un seny centrado, castizo, sin siglas ni logotipos. Guardiola ha sido concejala y ostentado importantes cargos autonómicos con Monago, pero ahora están distanciados, en parte porque el expresidente apostó por otro candidato de su cuerda y porque no le importa corregir a los que destacan que la actual candidata ha sido la primera mandataria autonómica del PP en una tierra poco proclive. Él fue antes y mejor.

A María Guardiola se la dejaron en suerte a Feijóo el equipo de organización en el PP de Pablo Casado y la heredó sin problemas, aunque no es una de los suyos. Miguel Tellado, el secretario general del PP, mantiene mejores relaciones con su número dos, Abel Bautista, que con Guardiola, por lo que pudiera pasar.

Al PP de Feijóo no le ha molestado que Guardiola haya querido protagonizar la campaña sin desembarcos nacionales, ni otros barones, ni siquiera con mucho Feijóo o gaviotas azules en los mítines. Es lo que hacía Feijóo en Galicia. El problema no ha sido ese, aunque algunos no lo entendieran. Feijóo acudió un día a una comida con 350 militantes en Las Hurdes y Guardiola justificó su ausencia porque tenía su comida de cumpleaños con su familia. Algunos cargos se sorprendieron, pero no Feijóo. La candidata desapareció en mitad de la campaña varios días, sin ninguna actividad ni explicación, pero en el PP justifican esas lagunas por razones médicas de una enfermedad auto inmune que en ocasiones le aconseja reposo.

Lo que el líder nacional ha digerido menos han sido algunos deslices y ausencias de esta recta final, como no acudir al debate en TVE que se exige en otras latitudes o las afirmaciones “opinables” en vísperas del cierre sobre el presunto pucherazo electoral por el supuesto robo de 124 papeletas por una banda de delincuencia común en un oficina muy local de correos. En el PP de Extremadura hay quién ha notado un distanciamiento mutuo. El equipo de Guardiola tampoco comprendió muy bien cómo el propio Feijóo advirtió en plena campaña de que el objetivo de la mayoría absoluta era inalcanzable y lo que había que perseguir era sumar 10 puntos más que toda la izquierda. Esa meta de la absoluta para la que se forzaron estas elecciones no se logró y Vox mira ahora a Feijóo más crecido.

