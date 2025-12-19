El pulso de PP y Vox en Extremadura lleva a Guardiola a cuestionar el sistema electoral en la recta final

La campaña de las primeras elecciones adelantadas de la región llega a su fin con la incógnita sobre la dependencia de los populares de la ultraderecha

Y dos semanas después… se baja el telón de la campaña electoral extremeña. Si se hace un balance, las propuestas de los principales partidos apenas han marcado la agenda. Han sido 14 días de mítines y confrontaciones con visitas de todos los líderes nacionales. Encapsulada, también, por los últimos escándalos que han afectado al PSOE. Y todo envuelto en unas elecciones atípicas, donde el contexto de celebrarse en plenas Navidades tampoco ha ayudado mucho aunque, por primera vez, ha sido una campaña de unas elecciones que se celebran en solitario.

La presidenta extremeña, María Guardiola, ha preferido evitar riesgos en la recta final, apenas ha concedido entrevistas y ha rechazado participar en el último debate electoral. De hecho, en las últimas horas —también sin ningún acto ni ruedas de prensa— ha agitado el fantasma de un pucherazo electoral, secundado por Génova por el robo de 124 votos por correo en Fuente de Cantos, un municipio de 4.500 vecinos de la provincia de Badajoz. “Se está robando la democracia delante de nuestros ojos”, dijo Guardiola en su cuenta de X. La realidad es que la Guardia Civil ha catalogado la investigación como “delincuencia común” al enmarcarse dentro de otros robos a otras oficinas en las últimas semanas, y fuera del periodo electoral. Los vecinos que han votado por correo podrán volver a votar.

¿Y sobre qué ha girado la campaña electoral? En realidad, el marco sobre el que han pivotado estas elecciones ha sido el mismo desde el inicio. ¿Alcanzará el PP la mayoría absoluta o necesitará volver a pactar con Vox para retener el sillón presidencial de la Junta de Extremadura? Estas son las cuatro claves de la campaña:

María Guardiola, durante un mitin en Navalmoral de la Mata, Cáceres, el pasado domingo. Carlos Criado (Europa Press)

Guardiola, perfil propio y con el marcaje de Vox

La campaña de Guardiola comenzó con un cruce de acusaciones entre PP y Vox. El líder de Vox, Santiago Abascal, lanzó un órdago a los populares. Aseguró que pediría la cabeza de Guardiola si no aceptaba las condiciones de Vox si ambas formaciones vuelven a sumar una mayoría. “Tufo machista”, respondieron de inmediato los populares extremeños.

Durante la campaña, la candidata ha querido marcar un perfil propio. Un hecho que se refleja incluso en los sobres electorales, donde el logo del PP no aparece en la parte frontal. Es más, pese a que Alberto Núñez Feijóo ha visitado la región en numerosas ocasiones en estas dos semanas, ha habido actos en los que Guardiola no ha compartido micrófono con el líder del partido. “No hay que hacer experimentos”, ha repetido Feijóo en sus mítines. La ausencia de Guardiola en algunos de los actos con el líder del partido contrasta con las visitas del resto de presidentes nacionales a municipios y capitales de Extremadura.

Guardiola, incluso, solo ha acudido a uno de los dos debates electorales, el celebrado en la primera semana en Canal Extremadura y donde estaban presentes 11 candidatos. Ha rechazado participar en el de RTVE de este jueves.

La líder popular ha apostado más por las redes sociales, donde ha emitido vídeos propios y se abrió un canal de TikTok, donde ha publicado cerca de dos al día y ha superado en 1.000 seguidores a Feijóo (12.000).

Con el adelanto electoral, Guardiola ha fiado su adelanto a la mayoría absoluta. Es decir, al escaño número 33, cinco más de los que tienen ahora. “Lo estamos rozando”, apuntaba por teléfono un alto cargo del partido en la región este jueves. “El 33 puede caer”. El partido maneja encuestas internas que avalan este resultado.

En la encuesta de 40dB. para EL PAÍS del pasado lunes, la candidata del PP alcanzaría el 38,8% de los votos, lo que supondría 30 escaños. En este contexto, además, los populares llegan mucho mejor que hace dos años, donde existían ciertas divisiones internas. Ahora, con el poder en la Junta, los díscolos han desaparecido.

Gallardo, remontar el golpe con la amenaza ultra

El candidato socialista de estas elecciones es Miguel Ángel Gallardo. Gallardo fue alcalde de Villanueva de la Serena durante 21 años y también presidente de la Diputación de Badajoz. Desde hace un año está procesado por un presunto trato de favor al hermano de Pedro Sánchez en 2016 tras una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias en Badajoz en abril de 2024. “Quien nada hace, nada teme”, responde. No contempla un mal resultado, pero asume que a nivel interno ha tenido “desajustes”.

@magallardomir En cada consulta, en cada urgencia, en cada sala de espera, hay historias de vida. Por eso duele tanto ver cómo se deteriora la sanidad pública. Extremadura merece un SES fuerte, humano y presente. No vamos a rendirnos en defenderlo. ♬ sonido original - Miguel Ángel Gallardo Miranda

Los socialistas han tratado de remontar el golpe con una campaña centrada en el temor a un nuevo gobierno de la ultraderecha con el PP. Han anunciado propuestas que han ocupado titulares como la construcción de 1.000 viviendas a 90.000 euros. Y han aupado de nuevo la figura de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que ha estado presente en varios mítines. José Luis Rodríguez Zapatero no ha hecho campaña en Extremadura.

La realidad es que los socialistas extremeños están noqueados con este caso. Una encuesta del diario regional Hoy publicada el pasado domingo decía que tres de cada cuatro votantes socialistas habrían cambiado de candidato. Por si fuera poco, el adelanto electoral, según reconocen muchos dirigentes en privado, les ha pillado por sorpresa. A esto se suma que el partido a nivel interno todavía no han superado el golpe de la pérdida de Guillermo Fernández Vara, fallecido el pasado 5 de octubre.

Pedro Sánchez ha participado en tres actos en la campaña. “Vamos a ganar a la derecha”, ha repetido Sánchez en los mítines. “Que luego te dicen me duele mucho España, pero lo que les duele es que gobierne la izquierda”. Nadie duda de que el resultado del domingo será interpretado también en clave nacional.

Abascal no es el candidato, aunque lo parezca

Vox es el partido que más crece en las encuestas. Si hoy cuenta con cinco diputados, los sondeos apuntan a que los duplicará en un territorio que, hasta hace unos años, era una fortaleza del PSOE en España. Aquí, los socialistas han gobernado cerca de 36 de los 42 años de Ejecutivos autonómicos.

Santiago Abascal es el líder nacional que más tiempo ha estado en la región, incluso antes del inicio de la campaña. El candidato a las elecciones de la formación es Óscar Fernández, muy poco conocido. De hecho, Vox decidió cambiar de candidato y apostar por él en detrimento del actual portavoz del Senado, Ángel Pelayo Gordillo.

La estrategia de Abascal ha sido la de acompañar a Fernández en multitud de actos, donde han remarcado su apuesta por el campo y el mundo rural. En el cartel electoral, incluso, aparece la foto de ambos. El voto joven será una de las claves, donde todo apunta a que será uno de sus caladeros.

Y si el PP no alcanza la mayoría absoluta, Vox pondrá el precio muy alto para repetir el pacto. “¿Qué ha hecho para revertir la ruina socialista? ¡Nada!”, ha dicho el candidato durante los mítines. “Nos llamó homófobos, racistas, machistas y xenófobos, porque ella lo piensa”, explicaba en una entrevista con el diario regional Hoy. Abascal, incluso, la ha definido con cierto desdén durante la campaña: “Es una señora muy altiva”. Este miércoles, en Zafra, arremetió contra el “nacionalismo extravagante” de Guardiola. “La señora Guardiola nos ha robado el cambio. Está cómoda con las políticas socialistas”, sostuvo el líder de Vox.

Con todo, esta vez y al contrario que en 2023, la ultraderecha no pondrá la opción de entrar en el Gobierno como condición para negociar, según su candidato. “Si nos llama, es para hablar de medidas concretas. Y si hay un acuerdo, será sobre medidas concretas. Nunca sobre sillones”.

Unidas por Extremadura, con buenas sensaciones

La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, espera mejorar los resultados de su grupo el domingo gracias, en parte, al voto del socialismo desencantado. Durante la campaña y al contrario que Vox y PP, de Miguel y el socialista Gallardo apenas han tenido reproches.

De Miguel ha huido de la política nacional y ha reivindicado siempre su autonomía y el camino recorrido los últimos siete años.

¿Y una sorpresa?

Juntos por Extremadura, Levanta Extremadura y Cáceres Viva concurren por primera vez juntos a unos comicios en un contexto donde los grandes partidos colapsan a las minorías. En junio de 2023 sus votos sumaron un 3,7% de las papeletas, a solo 1,3% de lograr un diputado en Mérida.

El partido nació en Cáceres en 2021. Cuenta, incluso, con 115 concejales y 15 alcaldes repartidos por la región. El eslogan de la coalición Juntos Extremadura Levanta es “Extremadura, más y mejor”.