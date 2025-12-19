El Ministerio de Transportes recupera el tramo de Cercanías hasta Buñol, que dañó la dana, tras invertir 120 millones

El tráfico sigue interrumpido entre Buñol y Utiel por las obras de renovación integral y modernización de la infraestructura

El Ministerio de Transportes recuperará a partir del próximo lunes 22 de diciembre el servicio ferroviario de la línea C3 de Cercanías Valencia en el tramo Loriguilla-Buñol, tras los trabajos de recuperación de la infraestructura, muy dañada por la dana ejecutados por Adif con una inversión de 120 millones. El tráfico sigue interrumpido entre Buñol y Utiel por las obras de renovación integral y modernización de la infraestructura, con una inversión sólo en este tramo superior a los 100 millones

Renfe ha programado la circulación de 26 trenes diarios, 13 por sentido, entre Valencia Font de Sant Lluís y Buñol con paradas intermedias, según los horarios establecidos, en València Sant Isidre, Xirivella-Alqueries y Aldaia, Loriguilla, apeadero del Circuit R.Tormo, Cheste y Chiva.

Los viajeros de la línea C3 con destino València Nord podrán utilizar un tren de la C6 desde La Font de Sant Lluís para así poder completar su trayecto hasta València Nord. Otra de las opciones de los usuarios de la línea C3 para acceder al centro de València es realizar transbordo a metro en la estación de València Sant Isidre.

El servicio de tren se complementa, hasta la consolidación de la nueva oferta, con 46 servicios de autobús, 33 por sentido, que circulan diariamente entre València y Buñol también con parada en todas las localidades intermedias de la línea C3.

Los servicios de tren de la línea C3 del Núcleo de València se han establecido desde la estación de València Font de Sant Lluis debido a las obras que está realizando Adif para la remodelación de la marquesina de la estación de València Nord, incompatibles con el estacionamiento de los trenes propulsados a diésel (los que dan servicio en la C3) en las zonas de andén cubierta por la marquesina.

La recuperación del servicio entre València y Buñol se produce una vez completadas las operaciones de reconstrucción de estructuras, de la plataforma ferroviaria y del conjunto de sistemas e instalaciones arrasados por la dana.

Sólo en la línea C3 del núcleo de Cercanías de Valencia, la inversión destinada por Adif para la reconstrucción de la infraestructura se eleva a 120 millones de euros.

En la misma línea C3, entre Buñol y Utiel (trayecto de unos 46 km de longitud), una vez reparados los daños causados por las riadas, el tráfico ferroviario sigue interrumpido para proseguir con las obras de renovación integral y modernización de la infraestructura e instalaciones con una inversión sólo en este tramo superior a los 100 millones.

Las obras de mayor complejidad han sido la reconstrucción de los viaductos de Barranco Grande, Cheste 1 y Cheste 2, con longitudes originales de 55, 100 y 76 metros, respectivamente, cuyas estructuras fueron gravemente afectadas o incluso desaparecieron arrasadas por las aguas.

Se trata de nuevos viaductos de mayor longitud y vanos más largos para adecuarlos a las nuevas condiciones del cauce: el viaducto de Barranco Grande ha pasado a tener una longitud de 136 metros, y los de Cheste 1 y Cheste 2 cuentan con una longitud de 216 metros cada uno.