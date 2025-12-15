Ir al contenido
Transportes duplicará el Cercanías entre Valencia y Aldaia y construirá una nueva estación en Bonaire

El Ministerio invertirá 80 millones de euros en una nueva vía paralela a la actual en un tramo de 12 kilómetros

El País
El País
Valencia -
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la sociedad pública Adif, ultima el proyecto de duplicación de la vía de la línea C3 del núcleo de Cercanías entre Valencia y Aldaia, una actuación que cuenta con una inversión global aproximada de 80 millones de euros y que supondrá mayor capacidad, fiabilidad y seguridad para la infraestructura ferroviaria. El proyecto incluye la construcción de una nueva estación en Aldaia, en el sector del centro comercial y de ocio Bonaire.

La duplicación de la vía, en fase final de redacción, se está presentando a los ayuntamientos de los municipios incluidos en el tramo. En concreto, contempla la instalación de una vía adicional en un tramo de unos 12 kilómetros de la línea C3 (València-Buñol-Utiel, la segunda con mayor densidad de tráfico del núcleo de Cercanías de València), desde Valencia Sant Isidre hasta la futura estación de Bonaire, pasando por Xirivella.

El proyecto aportará mayor flexibilidad en la explotación del servicio, incrementando la velocidad de circulación, al tiempo que se racionalizan los costes de mantenimiento. El objetivo es seguir posicionando el ferrocarril como medio de transporte de referencia, ofreciendo a los ciudadanos un servicio de transporte de proximidad.

El plan de Transportes contempla la duplicación de la vía mediante el montaje de aproximadamente 4 kilómetros de vía nueva y el aprovechamiento de la vía doble ya montada perteneciente a la antigua línea C4 entre Xirivella y L’Alter.

Además, se ejecutarán las conexiones con la vía doble de València Sant Isidre y la Bifurcación de Xirivella. También se abordará la remodelación y acondicionamiento de las estaciones de València Sant Isidre, Xirivella-Alqueries y Aldaia, así como la configuración de la nueva estación de Bonaire.

Respecto a esta estación que se está proyectando en el sector de Bonaire, se configura como un edificio de viajeros de aproximadamente 500 metros cuadrados de superficie dotado de dos andenes de 210 metros de longitud y 5 metros de anchura, conectados entre sí por un paso a distinto nivel accesible.

Pasarelas urbanas

La futura instalación, equipada con un aparcamiento, se situará en la carretera de Coscollar, con acceso directo al polígono industrial y el sector comercial de Bonaire. Por otra parte, Adif está definiendo las soluciones a ejecutar en las cuatro pasarelas urbanas situadas en el ámbito de actuación del proyecto de duplicación de la vía en los municipios de Aldaia y Xirivella para adaptarlas a las nuevas infraestructuras ferroviarias y mejorar su accesibilidad.

El centro comercial y de ocio Bonaire, uno de los más grandes de la Comunidad Valenciana, se extiende sobre 135.000 metros cuadrados de superficie total y registra unos 11,5 millones de visitantes anuales.

Finaliza la alerta roja por lluvias en Valencia sin incidencias graves y con 78.000 estudiantes sin clase este lunes

