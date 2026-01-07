Renfe pondrá a la venta billetes de AVE desde 15 euros y Ouigo ofrece plazas desde 9 euros

Renfe y Ouigo lanzan promociones para impulsar los viajes en tren en el arranque del año. Renfe ha anunciado que lanzará este jueves una promoción para comprar billetes de AVE desde los 15 euros y de Avlo desde su precio más bajo habitual de 7 euros, que estará vigente hasta el 18 de enero o hasta agotar las plazas promocionadas. Por su parte, Ouigo ha lanzado este miércoles una promoción para vender 680.000 plazas, el 80% de sus billetes, a menos de 33 euros y a cualquiera de sus destinos en España, adelantándose así un día a la venta especial de Renfe.

La promoción de Renfe será válida para viajar a cualquier destino en trenes AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional a partir del 8 de enero, según ha informado en un comunicado el operador ferroviario. Los billetes promocionales estarán identificados como Superprecio en la web y app, y los clientes podrán mejorar la categoría de su billete Básico (la opción más económica) para pasar a la modalidad Elige, que ofrece mayor flexibilidad para personalizar complementos y acceder a ventajas como cambios y anulaciones por 3 euros adicionales (excepto en AVE Internacional).

Los viajeros que formen parte del programa de fidelización Más Renfe se beneficiarán tanto de los Superprecios como del ahorro acumulado en puntos.

Promoción de Ouigo

Ouigo, por su lado, ha puesto en marcha la promoción Pink Days en su web, siete días en los que los viajes de tren se podrán comprar a precios fijos de 9, 15, 19, 25, 29 y 33 euros. Los billetes se podrán adquirir tanto en la página web de Ouigo como en su app, según ha informado la empresa en un comunicado, y estará vigente desde hoy, 7 de enero, hasta el próximo día 14 de enero.

Los viajes podrán realizarse entre el 12 de enero y el 25 de marzo de 2026, en todas las rutas en las que opera la compañía (Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Málaga, Sevilla, Córdoba, Valladolid, Segovia, Zaragoza, Tarragona, Cuenca, Albacete y Elche).