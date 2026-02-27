El Gobierno identifica a cuatro posibles sucesores del Mencho para liderar el Cartel Jalisco

Nemesio Oseguera, alias El Mencho, fue abatido el pasado domingo en un operativo militar en Jalisco. Ante la caída del histórico líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la preocupación y las incógnitas se han hecho sentir de cara a la reestructuración de la cúpula de esta organización criminal y las implicaciones que este hecho que podría tener para la sociedad y la seguridad de México. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, ha adelantado este viernes que se ha identificado a cuatro posibles candidatos para suceder al que fue el criminal más buscado del mundo y hacerse cargo de este grupo delincuencial. La autoridad, que acompaña al Gabinete de Seguridad a la cabeza de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Estado vecino de Sinaloa, no ha querido revelar nombres, pero ha confirmado que estos perfiles están bajo investigación.

“El Cartel Jalisco tiene presencia en varios Estados. Sin embargo, hay liderazgos regionales. Tenemos identificados a varios de ellos, cuatro específicamente, que están bajo investigación y son los más fuertes en este grupo delincuencial”, ha dicho Harfuch.

Tras la ola de violencia que los miembros del CJNG desataron durante el pasado domingo en varios Estados del país tras conocerse la muerte de Oseguera, que incluyó episodios de enfrentamiento armado, bloqueos de carreteras y quema de vehículos, la incógnita sobre la sucesión del Menchos se plantó sobre la mesa. Especialmente debido a la situación en la que sus familiares inmediatos se encuentran. Sus hijos, Rubén y Johanna Oseguera González, alias El Menchito y La Negra, respectivamente, han sido sentenciados a cadena perpetua en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y uso de armas. Entonces ambos quedan fuera de la reestructuración de manera automática.

Sucede también que durante el operativo realizado en Tapalpa, el pueblo favorito de los ricos de Jalisco y donde el Ejército mexicano acabó con el Mencho, también fue abatido junto al capo Hugo H, alias El Tuli, un alto lugarteniente del CJNG. Fue identificado por Ricardo Trevilla, secretario de Defensa, como operador logístico, financiero y principal persona de confianza de Oseguera. Empezó a organizar bloqueos y acciones violentas desde El Grullo, un pueblo a unos 100 kilómetros de donde había sido el operativo contra su jefe. “Ofrecía 20.000 pesos [unos 1.100 dólares] por cada militar asesinado por el CJNG”, dijo el lunes Trevilla durante la conferencia matutina de la presidenta.

Rubén Guerrero Valadez, otra figura cercana a Oseguera, también murió el pasado domingo en la intervención de las fuerzas federales. Guerrero Valadez, hijo de Heraclio Guerrero, el Tío Lako, era identificado por las autoridades como uno de los operadores más relevantes de la organización criminal. De acuerdo con la información, mantenía una cercanía directa con El Mencho y se encontraba con él durante el operativo militar.

Los nombres que suenan para suceder al Mencho

Harfuch, desde Mazatlán, ha precisado que de los cuatro nombres que se tienen en carpeta, existen “dos más probables”. Al ser una investigación en curso, no ha dado más información al respecto. Sin embargo, de acuerdo con información que se tiene sobre los liderazgos regionales del CJNG, de fuentes de seguridad extraoficiales y por las sanciones que autoridades federales estadounidenses han emitido contra miembros de alto rango de esta organización criminal, existen algunos perfiles que se presume podrían dar el paso adelante para suceder al Mencho.

Diversos especialistas coinciden en que una de las fortalezas del Mencho y lo que ayudó a cimentar su organización fueron los lazos familiares estrechos. Basado en ese detalle, Juan Carlos Valencia González, alias El 03 o El R3, es uno de los nombres con mayor peso. Es el hijastro de Oseguera e hijo de Rosalinda González Valencia, su esposa, quien se convirtió en figura clave en la estructura financiera del grupo delincuencial. Con influencia en el sureste de Jalisco y Colima, se dice que es el líder del Grupo Élite, otro brazo armado del CJNG. Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Otro de ellos es el Tío Lako, uno de los grandes socios del Mencho, que es también el líder de Los Guerreros, un brazo armado del CJNG que opera en la zona limítrofe de Jalisco y Michoacán. Los medios locales informaron en 2015 que fue detenido por las autoridades al ser identificado como uno de los autores intelectuales del asesinato de Enrique Hernández, un exlíder de autodefensas que buscaba la alcaldía de Yurécuaro, un municipio michoacano ubicado en esa misma frontera. Fue procesado, pero se encuentra en libertad por motivos desconocidos.

A otro que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de EE UU (OFAC, por sus siglas en inglés) tiene entre ceja y ceja es a Audias Flores Silva, alias El jardinero, quien también se ha posicionado en la pizarra de posibles nombres. Es un comandante regional del CJNG a cargo de amplias áreas de su territorio en los Estados mexicanos de Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Jalisco y Michoacán. Este controla laboratorios clandestinos en la región central de Jalisco y el sur de Zacatecas, utilizados para producir metanfetamina y otras drogas ilícitas que se trafican al país vecino del norte. La OFAC también lo ha señalado recientemente como el principal responsable de las operaciones de fraude de tiempo compartido en Nayarit presuntamente vinculadas a su organización criminal. El Departamento de Estado, a través de su Programa de Recompensas por narcóticos, ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

Junto al Jardinero, también ha sonado Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias El Chorro, de quien se conoce su influencia en el puerto de Manzanillo, en Colima, que ha facilitado la adquisición al CJNG de precursores químicos utilizados para la fabricación de fentanilo y otras drogas ilícitas que se trafican a Estados Unidos. Asimismo, Gonzalo Mendoza Gaytán, alias El Sapo, conocido por las prolíficas estrategias de reclutamiento empleadas por la organización criminal para alimentar sus filas. Ha sido señalado por EE UU de estar presuntamente a cargo del campo de reclutamiento en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, tras cuyo hallazgo, el pasado año, salieron a la luz cientos de prendas de vestir, zapatos, bolsos y restos óseos en sus predios. Mendoza, según la OFAC, ordenó a sus tenientes que entrenen a los nuevos reclutas del CJNG y que maten a quienes desafiaran sus instrucciones.