El Supremo deniega que Ábalos acuda a la comisión del ‘caso Koldo’ en el Senado

El Tribunal Supremo no ha dado luz verde para que el exministro de Transportes José Luis Ábalos, en la prisión de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 27 de noviembre, declare este jueves en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado. El juez Leopoldo Puente señala que ante la “singular premura de la solicitud” del PP, que tiene mayoría absoluta en esa cámara, no es posible otorgar la autorización interesada con tan poca antelación porque fue solicitada el pasado 30 de enero cuando el periodo judicial era inhábil. El instructor no cierra la puerta a la comparecencia de Ábalos, sino que emplaza a los populares a que reiteren la petición con tiempo. Por su parte, el magistrado ha desestimado también este miércoles la petición del exministro para ser juzgado por un jurado popular.

El magistrado Puente ha dictado una resolución en la que explica que la petición del PP para que Ábalos acudiera a la comisión del caso Koldo fue cursada a finales de diciembre y llegó al Tribunal Supremo por el “conducto normativamente previsto” el día 2 de enero de 2026. La Ley Orgánica del Poder Judicial determina que el periodo inhábil afecta tanto al mes de agosto como al periodo que va desde el 24 hasta el 6 de enero, ambos inclusive, “excepto” para las actuaciones judiciales que “se declaren urgentes”.

En este caso, el magistrado considera que citar a Ábalos en el Senado no lo era: “No se advierte aquí que concurra, a los efectos que ahora importan, la mencionada urgencia, en los términos legalmente previstos”. Dice el magistrado que no se identifican “graves perjuicios a los interesados” y, por tanto, no se encuentran razones por las que él tuviera que habilitar un periodo inhábil para que las partes se pronunciaran.

La portavoz popular en el Senado, Alicia García, compareció el pasado martes para anunciar que citarían al exministro en la cámara alta, para lo que habían habilitado el mes de enero. “Esperamos que elija la verdad y explique cómo se financió la candidatura de Sánchez en las primarias, qué irregularidades hubo, qué se pactó con PNV y Otegi para la moción de censura, quién ordenó contratar a las empresas de la trama, por qué le rehabilitó Pedro Sánchez y qué le ofreció por su silencio”, resumió García.

El magistrado no cierra la puerta a que la comisión del caso Koldo pueda contar con la presencia del ex secretario de Organización socialista en “un momento posterior”, aunque “debiendo ser la misma diligencia en forma que permita pronunciarse sobre ella con tiempo suficiente” para que las partes personadas en la investigación puedan pronunciarse.

Por su parte, la defensa del que fuera secretario de Organización del PSOE ha solicitado a la Mesa del Congreso de los Diputados que “reconsidere” su decisión, adoptada el pasado 10 de diciembre, de suspender sus derechos y deberes parlamentarios hasta que la próxima semana el Supremo analice su recurso para salir de prisión provisional. Así lo reveló este martes el exministro en su cuenta de X cuando señaló que la suspensión de sus funciones “vulnera principios democráticos y del Estado de Derecho como el respeto a los procedimientos, la separación de poderes y la igualdad de trato” y “daña la confianza institucional y la imparcialidad necesaria para la democracia parlamentaria y representativa“.

La Sala de lo Penal analizará el 15 de enero los argumentos que la defensa del exministro ha puesto sobre la mesa porque considera que existen ausencia de indicios de corrupción contra él, ausencia de riesgo de fuga, vulneración del derecho de representación política y uso de prisión provisional para fines ajenos a la institución procesal.