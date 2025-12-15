Finaliza la alerta roja por lluvias en Valencia sin incidencias graves y con 78.000 estudiantes sin clase este lunes

Rescate de dos personas atrapadas en su vehículo en una calle inundada en Vila-real (Castellón), en una imagen del Consorcio de Bomberos.

Se mantiene la alerta amarilla en toda la comunidad. Las tormentas dejan un máximo de 149,1 litros por metro cuadrado en La Font d’en Carròs (Valencia)

La alerta roja por lluvias en el litoral de Valencia que se activó este domingo ha finalizado a las 6 horas de este lunes. Además Aemet acaba de rebajar el nivel de alerta será naranja (peligro importante) en el interior sur y litoral de Castellón a la alerta amarilla, la misma que se mantiene en toda la Comunidad Valenciana. El paso de la borrasca Emilia no ha provocado incidencias graves de momento.

El resto de la Comunitat Valenciana permanece en alerta amarilla (peligro bajo) por lluvias, ante la previsión de precipitaciones que pueden acumular en una hora 20 litros por metro cuadrado o 60 litros por metro cuadrado en doce horas.

También hay aviso amarillo por tormentas en Alicante y Valencia hasta el mediodía, con la probabilidad de que se produzcan mangas marinas, y en Castellón hasta las seis de la tarde.

El episodio de lluvias por la borrasca Emilia dejó este domingo en la Comunidad Valenciana acumulados máximos de 149,1 litros por metro cuadrado en La Font d’en Carròs (Valencia) y 113 en la estación del club náutico de Borriana (Castellón), según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Las lluvias más intensas quedaron mar adentro, pero aún así llovió mucho en las comarcas de Castellón, con acumulados de entre 40 y 90 litros por metro cuadrado en muchos lugares y de entre 100 y 110 en las playas de Borriana y Nules y en algunos pueblos de las comarcas de La Safor y La Marina Alta, como los 149 la Font d’en Carròs.

Otros registros significativos de este domingo fueron los 91,8 litros por metro cuadrado de Potries (Valencia), los 8 8de Les Alqueries (Castellón), los 86,4 de Beniflà (Valencia), los 85,8 de Artana (Castellón), los 85,4 de Eslida (Castellón), los 84,8 de Oliva (Valencia) y de Ondara (Alicante), los 82,8 de Betxí (Castellón) o los 81,8 de Almassora (Castellón).

Sin clases

Un total de 14 municipios de las provincias de Valencia y Castellón han suspendido la actividad lectiva para este lunes por la alerta meteorológica, lo que afecta a 78.744 alumnos, según los datos facilitados por la consejería de Educación a las 22.00 horas de este domingo.

En la provincia de Valencia 13 municipios han decretado el cierre de clases, además de pedanías de la ciudad de València y otras zonas inundables del término municipal. Se trata de Albal, Alboraia, Aldaia, Alaquàs, Benetússer, Catarroja, Chiva, Loriguilla, Paiporta, Picassent, Sedaví, Torrent y Xirivella, la mayoría localidades de la zona dana. En total, se han visto afectados 69.609 alumnos. Por su parte, en la provincia de Castellón hay un total de 9.135 alumnos afectados tras el cierre de centros escolares en el municipio de Vila-real.

En la ciudad de València, el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) del Ayuntamiento de València ha acordado el cierre de la actividad docente en los centros educativos determinados por el consistorio en el protocolo de Protección Civil para las situaciones de alerta naranja por lluvias: aquellos situados en zonas inundables y pedanías afectadas por la dana del 29 de octubre. En el resto sí que habrá actividad educativa con normalidad. En el caso de Torrent, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el Cecopal, reunido a última hora de la tarde de este domingo, ha acordado la recuperación progresiva de la actividad municipal a partir de las 15.00 horas, una vez decaigan los avisos meteorológicos.

De este modo, se reanudará la actividad lectiva, a las 15.00 horas, en los centros educativos, y se procederá a la apertura de parques y jardines, así como de bibliotecas, centros de mayores, instalaciones deportivas municipales y el resto de dependencias municipales, “siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan y no se produzcan cambios en las previsiones oficiales”.

También han suspendido las clases presenc¡ales la Universitat de València y la Universitat Politècnica de Valencia. Las clases serán telemáticas al menos hasta las 15 y las 14 horas, respectivamente.