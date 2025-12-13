La Generalitat envía un Es-Alert a los móviles en Valencia por riesgo de inundación este domingo

La consejería de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE), ha enviado un mensaje Es-Alert a los móviles de Valencia con motivo de la alerta roja decretada por “riesgo de inundación en el litoral norte y sur de Valencia por fuertes lluvias” a partir del mediodía de este domingo.

El mensaje de Protección Civil, que ha sonado en los móviles a las 19.23, recomienda evitar desplazamientos, no cruzar zonas inundables, respetar los cortes de tráfico y no realizar actividades en cauces y sus proximidades. “Si está en una zona inundable, busque zonas altas o suba una piso superior”, añade el mensaje, emitido en castellano e inglés.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha elevado alerta a nivel rojo por lluvias y tormentas por la borrasca Emilia en todo el litoral de Valencia y ha mantenido el nivel amarillo por lluvias y tormentas en las provincias de Castellón y Alicante. Según la previsión de Aemet, el comienzo del aviso está previsto a las 12.00 horas de este domingo y se mantienen vigentes las alertas en Alicante y Castellón desde las 00.00 horas. Las lluvias pueden ser muy intensas en la Comunidad Valenciana.

Aemet indica la posibilidad de formación de mangas marinas y pequeños tornados en zonas litorales, que pueden llevar asociadas rachas de viento repentinas y localizadas de magnitud importante, lo cual conlleva un riesgo potencial considerable respecto a las actividades al aire libre.

La última vez que la Generalitat envió un Es Alert fue el pasado 9 de octubre por riesgo de lluvias torrenciales por el temporal Alice en el litoral sur de la provincia de Alicante, 19 horas antes de que la Aemet situara el inicio a las 10.00 horas del día siguiente el inicio del aviso rojo. El anterior se envió el 28 de septiembre, también con horas de anticipación al anuncio del episodio de riesgo. El protocolo del Es-Alert se ha modificado desde el trágico día de la dana, el 29 de octubre de 2024, cuando la Generalitat envió el primer mensaje de alerta a las 20.11 y la Aemet había emitido su primer aviso rojo a las 7:36 horas. Cuando el mensaje llegó a los móviles móviles, la mayoría de las 230 víctimas mortales registradas en la provincia de Valencia ya había fallecido.

Desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita durante esos des el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat con la finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos ámbitos.

Por ello, se insta especialmente a los municipios en los que se realicen actividades al aire libre durante los días que dure el episodio a que se tomen medidas de prevención y protección respecto a actividades especialmente vulnerables ante este tipo de fenómenos, como ferias navideñas, actividades deportivas, eventos culturales o cualquier otro evento con elementos desmontables o provisionales.

Entre las recomendaciones trasladadas a dichos organismos responsables destaca la de evitar el estacionamiento de los vehículos en las zonas susceptibles de inundarse, como pueden ser cauces secos, orilla de ríos y barrancos. Aunque no haya precipitaciones en ese lugar, pueden darse avenidas súbitas y arrastrar vehículos y personas.

También se aconseja señalizar e impedir el tránsito de vehículos en vados inundables e informar de la situación de riesgo en las zonas de acampada u otros eventos que se desarrollen en su término municipal. Además, el departamento recuerda la importancia de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población y que pueden consultarse en la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es;en la red X @GVA112 o a través de la App GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).

Medidas en Valencia

Con motivo de la alerta roja, el Ayuntamiento de Valencia ha cancelado los exámenes de bolsa de trabajo para el EMT en la Universidad Politécnica y ha enviado a La Liga y al director general del Valencia Basket una carta para solicitar la suspensión de los partidos del Levante UD y Valencia Basket. También se ha puesto en contacto con todos los circos de la ciudad para suspender las funciones de mañana domingo en sesiones de mañana y tarde y se suspende la autorización de todas las actividades privadas al aire libres, además de que se decreta el cierre de los museos municipales, teatros municipales, bibliotecas municipales y oficinas turísticas de la ciudad.