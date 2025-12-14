Las dos universidades públicas y 35 colegios de Valencia suspenden las clases este lunes por el temporal

Situación de alerta roja por lluvias extremas por el paso de la borrasca Emilia, en el Barranco del Poyo a su paso por Picanya, a 14 de diciembre de 2025, en Picanya.

La medida afecta a los centros situados en zonas inundables y de la zona dana y el trabajo en los campus será telemático hasta las 14 y 15 horas

Los dos universidades públicas de la ciudad de Valencia, la Politécnica y la Universitat de València, han suspendido sus clases presenciales este lunes, 15 de diciembre, hasta las 14 horas y 15, respectivamente, horas al decretarse el nivel 2 de emergencias por el riesgo de inundación por fuertes tormentas. Las clases se impartirán de manera telemática.

Además, el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) del Ayuntamiento de Valencia ha acordado el cierre de la actividad docente en 35 centros educativos, afectados por la dana del pasado año o situados en zonas inundables, determinados por el consistorio en el protocolo de Protección Civil para las situaciones de alerta naranja por lluvias. En el resto sí que habrá actividad educativa con normalidad.

Así lo ha acordado el Cecopal tras la reunión de coordinación celebrada este domingo por la tarde en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) en L’Eliana (Valencia), en la que han participado los organismos y agencias implicadas, para evaluar la situación a lo largo de las últimas horas. En el encuentro se ha informado de que la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es que a partir de las 06.00 horas del lunes se pueda disminuir el nivel de la alerta de rojo a naranja en el litoral norte y el interior norte de la provincia de Valencia, mientras que el litoral sur e interior sur de Valencia pasará directamente a amarillo.

Este lunes se suspenden las clases en los centros de pedanías afectadas por la dana de octubre de 2024: Nuestra Señora del Rosario-Trinitarias de Castellar-Oliveral, CEIP Forn d’Alcedo, CEIP Padre Manjón, Escola Privada de Música Santa Cecilia de Castellar-Oliveral, Escola Privada de Música C. Instr. Musical Castellar-Oliveral, IES Ravatxol, CEIP Castellar-Oliveral, Centro Privado Educación 1º ciclo Sambori y Centro Privado FP CFFolgado de Faitanar. Completan la lista el CEE Pub. Rosa Llácer, el Centre Priv. Ed. Inf. 1er. Cicle Formiguetes, la Escola Privada de Música Sedajazz, el Centre Universitat Popular Castellar-Oliveral, el Centre Universitat Popular Forn d’Alcedo, el Centre Universitat Popular La Torre y el Centro Ocupacional de La Torre. También están afectados los centros ubicados en zonas inundables: el CEIP Camí de l’Horta (Benimàmet-Beniferri), el CEIP José Senent (Massarrojos), el IES Isabel de Villena (València), el CEIP Blasco Ibáñez (València), la Escola Privada de Música El Palmar, la Escola Privada de Música Agrupación Musical Massarrojos, el Centre Estranger Valencia Montessori School y los centros Universitat Popular de Poble Nou, Carpesa, Massarrojos y El Palmar. A todos ellos se suman los de las pedanías de El Saler y Pinedo, para los que este lunes no será jornada lectiva, pero se mantendrán abiertos para los alumnos que quieran asistir.

La Universitat de València ha acordado declarar el nivel de emergencia 2 desde las 00:01 hasta las 15:00 horas de este lunes y con ello la suspensión de la actividad docente presencial en todos sus campus e instalaciones. La rectora de la UV, Mavi Mestre, ha tomado esta decisión a propuesta del Comité de Emergencias de la Universitat, reunido esta tarde, por lo que las actividades docentes se realizarán en modalidad en línea siempre que sea posible.

En cuanto a las prácticas externas y clínicas, se actuará conforme a las indicaciones de la empresa o institución donde se desarrollen, aunque la no asistencia no tendrá repercusiones académicas para el estudiantado, informa la Universitat. Respecto al resto de actividades (administrativa, investigadora, cultural y deportiva), se recomienda que se desarrollen a distancia o en modalidad de teletrabajo.

No obstante, los edificios e instalaciones de la UV permanecerán abiertos en su horario habitual y se permitirá la actividad presencial para aquellas tareas que lo requieran por sus características o por las circunstancias de las personas que las desarrollen.

El Comité de Emergencias de la Universitat realizará un seguimiento de la situación y evaluará, antes de las 10:00 horas de la mañana, la posibilidad de prorrogar o modificar los niveles de alerta en función de la evolución meteorológica.

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha suspendido las clases y actividades presenciales en los campus de Vera y Gandia ante la alerta roja por lluvias que se mantiene hasta las 06.00 horas. De esta manera, la actividad de la mañana, hasta las 14.00, será en modalidad online, según ha informado la institución académica en sus perfiles en redes sociales.

Así, en los campus de Vera y Gandia las clases serán con seguimiento online, se ofrecerá la posibilidad de teletrabajo para el personal, se cancelan todas las pruebas académicas previstas por la mañana y el personal y estudiantado que pueda desplazarse con seguridad podrá acudir a los campus.

No obstante, la UPV ha detallado que sus instalaciones permanecerán estarán abiertas a partir del decaimiento de la alerta roja, previsiblemente a las 6.00 horas del lunes, pero ha recalcado que, mientras persista la alerta naranja, las actividades al aire libre quedarán canceladas, así como los trabajos en exteriores. En el campus de la UPV en Alcoy (Alicante), la docencia este lunes será presencial, con posibilidad de seguimiento online para quienes tengan que desplazarse desde fuera de la ciudad, y a partir de las 14.00 horas, según la previsión actual de decaimiento de la alerta, la actividad será normal, aunque esta situación se confirmará a las 9.00 horas del lunes.

Esta decisión del cierre de colegios se adopta para evitar los desplazamientos de numerosos alumnos de fuera de ambos núcleos urbanos que atraviesan zonas inundables en sus desplazamientos por carretera a estos centros escolares, según la nota del Ayuntamiento. Los centros que se ven afectados por esta medida son el CEIP Luis Santangel (El Saler), el IES El Saler, el CEIP Pinedo, la Escuela Infantil Municipal Pinedo y la Universidad Popular Pinedo. Por otro lado, el Ayuntamiento de València mantendrá abiertos los tres Centros de Atención de Emergencias Sociales (CAES) la noche del domingo al lunes y, al estar completas todas las plazas, abrirá también el polideportivo de Benimaclet para personas sin techo.