Rusia demanda a la UE por intentar utilizar sus activos congelados para financiar a Ucrania

Rusia intensifica sus amenazas de represalias contra la Unión Europea, sus Estados miembros y empresas para tratar de evitar que la Unión financie a Kiev a través de miles de millones de activos soberanos rusos, que permanecen congelados en territorio comunitario por las sanciones impuestas a la órbita del Kremlin por invadir Ucrania. El Banco Central de Rusia ha demandado por mantener ese dinero congelado a Euroclear, la empresa privada de liquidación y compensación que custodia valores, en la que se alojan unos 185.00 de esos fondos. Moscú acusa a Euroclear —con sede en Bélgica y que guarda activos soberanos no solo de Rusia sino de otros Estados— de “acciones ilegales” que imposibilitan al banco central ruso “disponer de sus fondos y valores” y reclama daños y perjuicios.

Mientras, una gran mayoría de Estados miembros ha aprobado este viernes un mecanismo de emergencia para mantener congelados indefinidamente los fondos rusos bajo las sanciones y que ese castigo no tenga que renovarse cada seis meses, como se ha hecho hasta ahora. Este procedimiento, concebido originalmente para responder a emergencias naturales o pandemias y aprobado por mayoría en lugar de unanimidad, es el primer paso para desbloquear la entrega de fondos a Ucrania y sortear posibles vetos de países afines al Kremlin, como Hungría.

Hace unos días, el Kremlin ya lanzó que consideraría “un casus belli” (motivo de guerra) que se usen sus fondos para financiar a Kiev. Aunque, de momento, su lucha se canaliza por la vía legal. Su demanda, que tiene un recorrido incierto porque ha sido interpuesta en un tribunal de arbitraje de Moscú, es en realidad el primer ataque concreto de Moscú contra entidades europeas por el uso de esos fondos. Pero puede no ser el único: Rusia ha prometido perseguir a la UE a través de todas las vías posibles. La Comisión Europea cree, sin embargo, que el riesgo es muy limitado porque sus propuestas legales incluyen salvaguardas para los países.

El movimiento del Kremlin coincide con el debate cada vez más caliente en la UE sobre la posibilidad de entregar a Kiev gran parte de esos fondos soberanos rusos que están en Euroclear en forma de un “préstamo de reconstrucción” a interés cero, que Ucrania solo tendría que devolver si Moscú acepta pagar por los daños causados en la guerra, una vez firmado un acuerdo de paz.

Se trata de una fórmula que, en una época de presupuestos ajustados en toda Europa, permitiría financiar rápidamente a Kiev sin que los Estados miembros tuvieran que hacer nuevos desembolsos. No obstante, Bélgica, el país donde está Euroclear y la mayoría de esos fondos, se opone. El Gobierno belga reclama que se mutualice el riesgo y que todos los socios respondan en caso de que haya que pagar después a Moscú.

En octubre, “los líderes de la UE se comprometieron a mantener inmovilizados los activos rusos hasta que Rusia ponga fin a su guerra de agresión contra Ucrania y compense los daños causados. Hoy cumplimos con ese compromiso”, señaló António Costa, presidente del Consejo Europeo, en su cuenta de X. “Próximo paso: asegurar las necesidades financieras de Ucrania para 2026-27″, añadió.

La cúpula de las instituciones europeas creen que las preocupaciones de Bélgica son legítimas, pero también que la demanda de Moscú no tiene recorrido. Sin embargo, La UE sancionó a Rusia las primeras semanas de invasión, un castigo que supuso la inmovilización de sus activos soberanos que estaban depositados en varios países en entidades como Euroclear (la que más tiene) y en bancos privados. Es ese dinero —empezando por los miles de millones que custodia Euroclear— el que Bruselas quiere usar para emitir un préstamo a interés cero para mantener a Ucrania a flote.

Si la idea del préstamos de reconstrucción con los activos rusos congelados sale adelante en la cumbre europea de la próxima semana, como quiere una mayoría de Estados miembros y la Comisión Europea, se se trataría de una de las medidas más importantes contra Rusia y en apoyo a Ucrania desde el inicio de la invasión a gran escala hace casi cuatro años

Sin embargo, no todo está hecho. El temor a represalias de Moscú sobre las empresas europeas que aún tienen negocios en Rusia pese a la guerra es grande. A eso ahora se suma la posibilidad de pleitos eternos y costosos. El Banco Central de Rusia ha advertido este viernes en un comunicado que pondrá en marcha todo tipo de represalias si se da vía libre al plan del uso de sus activos para el “préstamo de reconstrucción” o se emplea cualquier otra fórmula indirecta que implique sus fondos. El Kremlin promete, además, acudir a todo tipo de tribunales, locales, nacionales e internacionales; incluidos los de todos los Estados miembros de la UE y de la ONU.

La reacción de la Administración estadounidense de Donald Trump también juega un importante papel. Washington ha puesto sus ojos en ese dinero que está en suelo europeo, y en el plan de paz ruso-estadounidense de 28 puntos (elaborado sin Kiev y sin los europeos) llegó a proponer invertirlo en la reconstrucción de Ucrania pero a través de empresas estadounidenses.

De hecho, la Casa Blanca ha hablado con algunos de los gobiernos europeos más afines para tratar de frenar el plan del “préstamo de reconstrucción”. Sin embargo, con una fórmula insólita que arrogará poderes de emergencia a la Comisión Europea para mantener los fondos rusos congelados de manera indefinida (en vez de renovar cada seis meses la sanción que los inmoviliza) la UE se está moviendo para evitar que ese grupo de países, entre ellos Hungría, puedan vetar la decisión. También, que EEUU pueda llegar a un acuerdo con Rusia para usar ese dinero.

Mientras, los contactos diplomáticos europeos se intensifican en una carrera por aquilatar un plan de paz que sea aceptable para Ucrania, frente a las presiones de EEUU, que está empujando a Kiev a que acepte fórmulas que beneficiarán a Rusia, que ni siquiera ha dado muestras de querer avanzar en un pacto para poner fin a su guerra imperialista. El lunes, el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, viajará a Berlín para reunirse con el canciller Friedrich Merz. Otros líderes europeos (como el primer ministro británico, Keir Starmer) y la cúpula de las instituciones comunitarias se unirán a la conversación pocos días antes de una cumbre decisiva en Bruselas para el futuro de Ucrania.