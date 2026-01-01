Cuerpo anuncia que en enero se aprobará la norma que limita los intereses del crédito al consumo

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha avanzado que el Gobierno aprobará este mes de enero la normativa que limitará los intereses de los créditos al consumo. La medida busca “proteger a los consumidores, evitar el sobreendeudamiento” y, por ende, avanzar en los “derechos para los propios consumidores”, según ha asegurado Cuerpo este jueves en una entrevista en la Cadena SER. Entre las novedades de la nueva regulación, se fijará un plazo mínimo de 24 horas entre una oferta vinculante y la aceptación, para que el usuario pueda reflexionar sobre ella.

El responsable de Economía ha detallado que la normativa reforzará la protección de los consumidores en tres dimensiones. Por un lado, se pretende mejorar la transparencia. La regulación obligará a que, cuando se promocionen créditos rápidos, microcréditos o tarjetas revolving —tarjetas de crédito que permiten pagar a plazos a cambio de intereses más elevados—, la publicidad no pueda centrarse solo en la rapidez de acceso al dinero, “sino que esto tenga que venir de la mano del resto de condiciones y que no nos llevemos luego a un engaño simplemente por la inmediatez”

En segundo lugar, Cuerpo ha explicado que la nueva regulación, que transpondrá la directiva europea de crédito al consumo, exigirá que entre una oferta vinculante y su aceptación transcurra un plazo mínimo de 24 horas, con el objetivo de frenar las compras impulsivas y tener el tiempo para “interiorizar una decisión tan importante”. La tercera y última dimensión que ha mencionado, también relevante, es la posibilidad de topar los intereses, “poner unos límites a los costes de este tipo de productos”, ha concluido.

Cuerpo también ha avanzado que se introducirán nuevos procesos basados en la automatización y la inteligencia artificial (IA) para reducir las cargas burocráticas y agilizar los trámites para las empresas, con el objetivo de facilitar la interacción con las administraciones públicas. “La idea es (...) un ChatGPT para pymes, o un Gemini [la IA de Google]”, ha ejemplificado el ministro, que permita a las empresas saber a qué ayudas pueden optar y pedirlas de forma automática, puesto que la IA ya habrá generado un borrador de la solicitud, como ya ocurre con la declaración del IRPF.

Sobre la posibilidad de que el Ejecutivo logre aprobar unos nuevos Presupuestos, en cambio, se ha mostrado prudente. “Nosotros, y lo ha dicho el propio presidente del Gobierno, estamos siendo capaces de desarrollar nuestra agenda de inversiones y de reformas en este contexto de prórroga presupuestaria. Esto no quita que vayamos, por supuesto, a hacer el esfuerzo”, ha dicho tras esgrimir los buenos datos de crecimiento económico. “Nada más abrir la persiana, podríamos decir este 1 de enero del 2026, [que] España ya está creciendo en torno a un 1% o un 1,1%. Esto es prácticamente la tasa que le dan al conjunto de la zona euro para el conjunto del año”.

El cada vez más complicado acceso a la vivienda, sin embargo, sigue siendo una gran preocupación, que Cuerpo ha definido como “el reto de esta legislatura”. En este sentido, ha asegurado que el Gobierno está actuando en distintos frentes, desde “la recomposición” del parque de vivienda pública a la puesta en marcha de medidas que agilizan los procesos de construcción, desde los alquileres, por ejemplo con la creación de la nueva empresa estatal Casa 47, a la cobertura de “fallos de mercado”, como el difícil acceso para los jóvenes a la vivienda en propiedad.

“Además de ello, yo creo que es necesario un esfuerzo inversor para reconstruir de la mano también del sector privado, la oferta en nuestro país, después de más de una década donde el sector de la construcción pasó de representar el 13% del PIB al 6%”, ha añadido Cuerpo. “Esto habla a las claras de esa ausencia de inversión que ha habido en esta última década