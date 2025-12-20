Desvelando a Casa 47: la empresa pública lanzará cada trimestre nuevas viviendas asequibles y las adjudicará por sorteo

El precio de los pisos será inferior al 30% de las rentas medias del municipio en el que se localicen, aunque con factores de corrección

La nueva entidad estatal de vivienda, llamada Casa 47, ha puesto ya los cimientos para arrancar con el parque público de alquiler. La compañía espera que para principios de 2026 tengan las primeras viviendas habitadas, tal como avanzó Leire Iglesias, presidenta de Casa 47, en una entrevista en EL PAÍS, este jueves. A esto se sumará que cada trimestre la empresa lanzará nuevas ofertas de alquiler, que se adjudicarán por sorteo, avanzan responsables de la entidad.

Durante este último año, el Ministerio de Vivienda encabezado por Isabel Rodríguez, ha transformado la antigua Sepes, destinada a desarrollar suelo, en Casa 47. Pero a la vez, la empresa pública ha ido definiendo su modelo de actividad y preparándose para comenzar con su nuevo cometido de crear y gestionar el parque público de vivienda.

En un inicio, las primeras casas que estarán disponibles este año serán básicamente unas 6.000 unidades vacías provenientes de las 40.000 que Sareb (el también conocido como banco malo) va a traspasar a Casa 47, aunque también dona 2.400 suelos donde construir en un futuro 55.000 residencias adicionales. La nueva entidad ha lanzado un proyecto piloto para 171 pisos de alquiler asequible en Vigo, zonas afectadas por la dana en Valencia y en el municipio asturiano de Mieres.

Serán esas 171 viviendas las que primero se adjudiquen, aunque desde 2026 se prevé que todos los trimestres salgan convocatorias públicas de nueva oferta en diferentes municipios. Para optar a un alquiler de Casa 47, la unidad de convivencia interesada debe tener unos ingresos conjuntos entre 2 y 7,5 veces el Iprem (índice de referencia para calcular ayudas públicas). Eso supone que los ingresos brutos acreditados han de situarse entre los 16.000 y los 63.000 euros anuales.

Por sorteo y web específica

Aunque no será por niveles de renta dentro de esa horquilla como se otorguen los arrendamientos, sino por un sorteo ante notario. La intención de la sociedad presidida por Iglesias es que estas viviendas lleguen al máximo de población posible, dejando fuera a las familias más vulnerables que dependen de la vivienda social y de otros recursos públicos como ayudas sociolaborales, y también a los hogares con recursos suficientes para acceder a una residencia a precios de mercado.

Será la propia Casa 47 la que adjudique las viviendas, en un principio, ante notario, aunque también trabaja en un modelo de sorteo en el que se pueda apoyar en Loterías y Apuestas del Estado para agilizar la adjudicación.

Las primeras solicitudes deberán llegar a través de los canales en línea existentes de Casa 47 y del Ministerio de Vivienda, para optar a los alquileres baratos en cada municipio donde haya oferta. No obstante, la entidad estatal ha adjudicado a la consultora EY el desarrollo de un portal web específico (que todavía no tiene nombre, y podrá ser distinto del de la empresa pública) donde a partir de inicios del año que viene se solicitarán las casas. Este portal también servirá como canal de gestión de incidencias con los inquilinos.

Cómo se calculan las rentas

Casa 47 también tiene decidido el modelo de cálculo de los alquileres que ofrezca a la ciudadanía. De inicio, el precio base es el 30% de los ingresos medios del municipio donde salga la convocatoria. Pero, luego, la entidad establece dos factores de corrección: el primero, que todo lo que lance esté siempre por debajo de precios de mercado; y en segundo lugar, se establecerá un importe máximo por vivienda. Esto se hace porque hay municipios que pueden tener rentas medias muy altas y, aun así, necesiten de un parque destinado a rentas asequibles.

En la presentación de Casa 47 a inicios de este mes, la ministra Isabel Rodríguez puso como ejemplo que en Málaga los precios podrían situarse entre los 680 y 690 euros mensuales, según los cálculos realizados por la entidad.

Quién gestiona los alquileres

Casa 47 no busca convertirse en una macroempresa con miles de empleados en todo el territorio. No obstante, sí contempla elevar los alrededor de 170 trabajadores que tiene actualmente. Además, la empresa se apoyará en otras entidades para gestionar el parque público de vivienda asequible, lo que en la jerga inmobiliaria se conoce como servicers. La intención de la entidad dependiente del Ministerio de Vivienda es apoyarse en este tipo de firmas para la gestión y que la propia Casa 47 se dedique a controlar la calidad del servicio público. La sociedad estatal ha lanzado ya la primera convocatoria, con plazos hasta el 8 de enero, para encontrar a socios que se dediquen a la gestión de los arrendamientos.

Esos socios podrán ser empresas privadas como las que actualmente gestionan viviendas para Sareb, bancos y fondos como pueden ser Servihabitat, Aliseda/Anticipa, Intrum o Hipogés, entre otros. Aunque desde Casa 47 también buscan apostar por los proveedores sociales de vivienda, una figura de empresas de lucro limitado que está funcionando en Europa, pero que en España apenas está desarrollada.

También podrán participar en la gestión entidades públicas de las distintas Administraciones. Por ejemplo, Casa 47 ya tiene un acuerdo con la Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Cataluña para este cometido.

Leire Iglesias, presidenta de Casa47, en una de las viviendas que gestiona la entidad en Madrid. Jaime Villanueva

Cuántas viviendas al año

La nueva entidad —que toma su nombre del artículo 47 de la Constitución española, en el que se recoge el derecho de todos los españoles a una vivienda digna— no establece un número concreto de viviendas al año. La compañía busca adaptar la oferta a la necesidad residencial real. Para hacer ese cálculo, Casa 47 se basa en los hogares que se van a crear en los próximos 10 años. Las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística hablan de 200.000 hogares nuevos anualmente.

Como el objetivo es contar con un parque estatal de vivienda asequible similar a la de la media europea, la nueva entidad intenta garantizar que entre un 8% (la media comunitaria) y un 15% (para cubrir el déficit histórico) de esos 200.000 nuevos hogares puedan acceder a este tipo de alquileres baratos. Esto supondría una oferta de entre 16.000 y 30.000 pisos cada año. Esta sería la oferta únicamente de Casa 47, a la que se puede sumar la de otras iniciativas propias de otras Administraciones autonómicas y municipales.

De dónde saldrán las casas

Inicialmente, la mayor parte de las residencias provendrán de las mencionadas 40.000 casas que Sareb traspasa a la entidad presidida por Iglesias. El conocido como banco malo irá entregando en diferentes fases los activos. Esto tienen que estar vacíos y listos para que Casa 47 los adjudique.

La nueva empresa pública también sacará diversas convocatorias públicas para comprar vivienda. De momento, ya ha lanzado una de 100 millones de euros. Esto permite a la entidad hacerse en el mercado con viviendas que estén disponibles para alquilar.

Casa 47, adicionalmente, hará de promotor de diferentes suelos. Estos pueden ser propios —ya que el germen de la nueva empresa es el antiguo Sepes (la entidad pública empresarial de suelo—, de Sareb o provenientes del patrimonio del Estado, como algunos que ya ha puesto en marcha en antiguas parcelas de Defensa o de Instituciones Penitenciarias que ahora están en desuso. Esta parte requerirá una inversión directa para desarrollar y edificar, aunque la fase de obras estará licitada a compañías constructoras especializadas.

Además, Casa 47 se abre a utilizar modelos concesionales con empresas privadas, en los que la entidad ponga los suelos y sean grandes inversores quienes edifiquen y gestionen la concesión en periodos, por ejemplo, de entre 50 y 75 años tal como ensayan Administraciones autonómicas y municipales en algunos planes.