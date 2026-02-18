La borrasca ‘Pedro’ dejará fuertes vientos y lluvias en el norte de España

Turistas y vecinos se protegen de la lluvia en la ciudad vieja de Santiago de Compostela, el 16 de febrero.

Un nuevo frente atlántico, la borrasca Pedro, cruzará este miércoles la Península de oeste a este, dejando cielos nubosos en la mayor parte del territorio. Hay 12 comunidades —la mayoría del tercio noroeste— con avisos por fuertes vientos, temporal marítimo o nieve, de las cuales seis se encuentran en aviso naranja por riesgo importante, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En cambio, en los tercios este y sureste peninsulares, así como en Baleares, predominarán los intervalos de nubes altas durante buena parte del día.

Andalucía tiene avisos naranja por alto riesgo de fuertes vientos y por temporal marítimo; Asturias, por oleaje, y peligro bajo por viento y nieve; Cantabria y País Vasco, por temporal marítimo, y viento; Castilla-La Mancha por viento; y Galicia por mala mar, viento y nieve. En aviso amarillo se encuentran Castilla y León, por viento y nieve; Cataluña por oleaje; Murcia, Navarra, La Rioja, por viento; y la Comunidad Valenciana, por oleaje y viento.

Se prevén rachas muy fuertes en el tercio norte peninsular que se extenderán a zonas altas del extremo este y sureste. Serán de hasta 90 kilómetros por hora en el valle del Almanzora y Los Vélez (Almería); también en Alcaraz y Segura (Albacete).

Las lluvias afectarán principalmente a la mitad norte de la vertiente atlántica, el área cantábrica, el alto Ebro y el entorno pirenaico, aunque podrían extenderse a otras zonas, salvo al este y sureste. Serán más abundantes en el noroeste de la Península, con posibilidad de que sean fuertes o persistentes en el oeste de Galicia. No se descarta alguna tormenta ocasional en regiones del norte.

De acuerdo con la Aemet, este miercolés la cota de nieve se sitúa entre los 1.200 y 1.500 metros, que disminuirá a los 900-1.200 metros en el extremo norte, mientras que será de 1.500-1.900 metros en el resto. Para el jueves, la Aemet advierte de que la cota bajará en el norte peninsular, por lo que la borrasca Pedro podría dejar nevadas a partir de 700 metros.

Las temperaturas tenderán a descender en la mayor parte del territorio. Como excepción, las máximas subirán en el Cantábrico, el Pirineo y el nordeste de Cataluña. Solo en provincias como Sevilla, Málaga, Almería, Alicante, Murcia o Valencia los termómetros rebasarán los 20 grados.