La Audiencia Nacional obliga a una empresa a mantener la cena de Navidad

Los sindicatos recurrieron la supresión en 2025 del ágape con el que la multinacional agasajaba a sus empleados desde hacía 15 años

Exterior de la Audiencia Nacional en Madrid.Europa Press/ Getty Images
El País
El País
Madrid -
Una multinacional de consultoría y control de calidad que suprimió la cena de Navidad que solía ofrecer a sus trabajadores de Vigo y Sada (A Coruña) tendrá que dar marcha atrás a la medida. Así lo ha establecido la Audiencia Nacional, según informa La Voz de Galicia. La compañía comunicó en 2025 que suprimía el ágape al que venía invitando a la plantilla desde 2012. La sentencia, basándose en un caso anterior, dictamina que eliminar esa invitación es un cambio sustancial en las condiciones de trabajo y anula la medida.

El fallo se ha producido tras el recurso presentado por los sindicatos CIG, CCOO y UGT contra una medida que se comunicó por carta a los trabajadores apelando a razones de ahorro. El asunto se trató en la Audiencia Nacional porque la empresa tiene centros de trabajo en distintos puntos de España. Los denunciantes alegaban que suponía un cambio sustancial de las condiciones de trabajo y que la empresa debería tramitar la modificación y no decidirlo unilateralmente. La cena solo había sido suprimida en 2020 por la pandemia.

La Audiencia Nacional se basa en otra sentencia que emitió sobre una empresa que dejó de repartir un panetone entre sus empleados. “Nos encontramos ante una condición más beneficiosa (CMB) para el trabajador por cuanto las organizaciones han acreditado que de forma continuada, al menos desde 2012, la empresa ha venido invitando a sus empleados a una cena o comida de Navidad, todos y cada uno de los años, excepto en diciembre de 2020”, señala la Sala de lo Social.

