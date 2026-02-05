El Supremo confirma una multa de 22.500 euros a Paradores por vulnerar la libertad sindical

Victoria histórica de los sindicatos en su pugna con Paradores. El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia que la Audiencia Nacional emitió el 20 de mayo de 2024, en la que condenaba a Paradores por vulneración de la libertad sindical tras la demanda interpuesta por los tres sindicatos (CC OO, UGT y CSIF) que conformaban el Comité de Empresa cuando se produjeron los hechos denunciados.

En una sentencia fechada el pasado 15 de enero, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto por Paradores y avala íntegramente el fallo de la Audiencia Nacional, que estableció la obligación de la cadena hotelera pública de facilitar a la representación sindical información relativa a la masa salarial real, incluida la del personal no afectado por el convenio, correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022. El dictamen también exigía a la empresa pública que entregara las resoluciones del Ministerio de Hacienda que autorizaron los incrementos salariales de dichos ejercicios. El Supremo ratifica la condena para el pago de una indemnización de 7.501 euros a cada uno de los tres sindicatos demandantes e impone a Paradores la asunción de las costas del recurso de casación, fijadas en 1.500 euros.

En un comunicado de prensa, la Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC OO) remarca que el fallo respalda las demandas sindicales relativas a la denegación de información salarial clave para poder negociar un convenio colectivo en igualdad de condiciones con la empresa. El sindicato también destaca que la sentencia rechaza que Paradores pueda ampararse en la normativa de protección de datos, o el carácter reservado de la información, al recordar que la representación sindical está sujeta a un deber de sigilo y que dicha información debe utilizarse exclusivamente en el marco que le es propio, como es la negociación colectiva.

“Después de múltiples vicisitudes procesales —sentencia, aclaración y recurso—, el Tribunal Supremo ha confirmado que Paradores , una empresa pública, ha vulnerado el derecho fundamental a la libertad sindical. Lo ha hecho al ocultar información relevante sobre la masa salarial, tratando de ampararse indebidamente en la normativa de protección de datos personales. Una vez más, esta sentencia pone de manifiesto que la actual regulación de la masa salarial actúa como un freno a los derechos de las personas trabajadoras, consagrados en un derecho fundamental como es el de la libertad sindical”, señaló el secretario de Política Institucional de CCOO Servicios, Marcos Gutiérrez Benito.

La sentencia del Supremo contra Paradores por vulnerar la libertad sindical de los trabajadores de Paradores se ha conocido apenas una semana después de otro fallo del Alto Tribunal contra Decathlon por poner trabas al trabajo de los representantes de los trabajadores de la compañía, como “la negativa de manera sistemática a dar información a los delegados sindicales o a autorizar el uso por parte de la sección sindical del tablón de anuncios y de medios telemáticos en los centros de trabajo, para comunicarse con los trabajadores, lo que revela una evidente mala fe y es claramente lesiva”.

Reuniones para un nuevo convenio

La relación entre los sindicatos y la dirección de Paradores siempre ha estado marcada por las fuertes discrepancias entre ambas partes sobre retribuciones, temporalidad y fijos discontinuos. Los sindicatos han denunciado en numerosas ocasiones que las remuneraciones en Paradores bordean en muchos casos, según sus cálculos, el salario mínimo interprofesional (SMI) y han exigido una rebaja de la temporalidad, cifrada en un 40% de los empleados (lejos del 8% que recomiendan las autoridades europeas), y una reducción de las contrataciones a tiempo parcial y fijos discontinuos. En el otro lado, la empresa siempre había defendido que estaba pendiente de la autorización previa del Ministerio de Hacienda para abrir la negociación del nuevo convenio y calculaba que la temporalidad se habría rebajado la mitad a finales de 2025, hasta el 21,5% del total de empleados, por las cinco convocatorias de empleo público convocadas durante el pasado ejercicio.

La tensión entre ambas partes alcanzó su punto más elevado el pasado 7 de noviembre, cuando los sindicatos lograron sacar a 4.000 de los 5.500 trabajadores de Paradores a protestar por las condiciones precarias de trabajo en una compañía que ha alcanzado máximos históricos de ingresos (ha encadenado tres años superando los 300 millones de euros anuales) y que no lo ha podido hacer en el caso del beneficio, que se recortó a la mitad en 2025, por las obras que afectaron a 13 paradores, un 13% del total. La presión sindical forzó a la dirección de la compañía estatal a abrir un calendario de negociaciones, que los sindicatos encaran con optimismo, pero también con reservas. “De no alcanzar un acuerdo urgente y convincente no se descartan nuevas movilizaciones”, advierten fuentes sindicales consultadas por este periódico.