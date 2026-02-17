Una mujer de Córdoba emprende una lucha para que se enseñe primeros auxilios en la escuela como contenido obligatorio

María Díaz nunca olvidará cómo el pasado 2 de enero su hijo de seis años se atragantaba con un perrito caliente. “Fueron unos segundos terribles, no respiraba, se asfixiaba, afortunadamente, recuperó la respiración”, relata esta madre cordobesa. Pero ese alivio fue momentáneo. Pasó una noche “horrible”, pensando en lo que le podría haber ocurrido a su pequeño por no saber cómo reaccionar ante una emergencia como esa. “Empecé a contárselo a amigos y conocidos, casi como terapia, y vi que todos tenían casos cercanos similares”, explica. En la Cabalgata de Reyes, con el trauma aún presente, se paró junto al puesto de Cruz Roja y una de las voluntarias le comentó que hace unos años enseñaba primeros auxilios en los colegios. La experiencia de Díaz le ha hecho reflexionar sobre la importancia de ese tipo de charlas y, a través de change.org, ha lanzado una propuesta para que el Ministerio de Educación incluya formación anual en primeros auxilios en todas las etapas escolares en el contenido curricular.

“Pasa más de lo que pensamos”, recalca Díaz. El atragantamiento es una de las emergencias más críticas en niños pequeños, ya que suele producirse de forma repentina, de acuerdo con la Asociación Española de Pediatría que, en 2023, constató que provocó “más de una decena de muertes en la población infantil”. “El fallecimiento de un niño es lo peor, pero el gran problema son los que llegan atragantados a los hospitales sin que nadie les haya hecho nada”, advierte Ignacio Manrique, presidente del grupo español de RCP pediátrica y coordinador del Comité de Soporte Vital Asociación Española Pediatría. En el hospital de Valencia en el que trabaja, de las 50.000 visitas a Urgencias del año pasado, 330 fueron de menores que habían sufrido atragantamiento. “Una media de un niño al día”, señala. “La práctica de una RCP o de la maniobra de Heimlich puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte”, advierte

Mientras la petición de Díaz circula en las redes, ella ha conseguido que en el colegio de su hijo Cruz Roja vaya a impartir un curso en primeros auxilios. Esta entidad tiene experiencia en este tipo de formación. Solo en Andalucía, durante 2025 han impartido más de 200 charlas, a más de 8.000 alumnos y alumnas en más de 100 colegios. “Son charlas de una a dos horas, en las que se sensibiliza sobre la ‘cultura de la prevención’, explicando qué es la conducta PAS, es decir, cuáles son los pasos que hay que seguir cuando vemos una emergencia: Proteger, Avisar (al 112) y Socorrer. Y también se explica cómo se realiza una reanimación cardiorrespiratoria”, indica un portavoz de Cruz Roja.

Estas charlas se imparten a petición de los centros educativos. Díaz aspira a que estos cursos no dependan de la voluntad o el compromiso de los equipos directivos, sino que se incluyan en el currículo escolar de manera que la enseñanza de estas prácticas se imparta de manera obligatoria en todas las etapas educativas. “Imagina la cantidad de vidas que se salvarían si los niños acaban infantil sabiendo llamar al 112 ante una emergencia, terminan primaria con conocimiento de qué hacer en caso de incendio en el piso de al lado o la ESO sabiendo hacer una maniobra de Heimlich ante un atragantamiento”, indica la madre cordobesa en su petición, en la que recuerda que en Francia la enseñanza es obligatoria, aunque no anual y que en Noruega los contenidos se van incorporando paulatinamente en el currículo y el alumnado recibe refuerzo cada año.

Manrique señala que desde su cargo lleva más de 25 años reclamando a las administraciones que en la formación del profesorado se incluya de manera obligatoria tener conocimientos de primeros auxilios. “La posibilidad de que un niño sufra un atragantamiento en el colegio es altísima porque pasan allí desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Se levantan de la silla, corren, se ríen, juegan, hablan con la comida en la boca”, describe el pediatra. “Apoyo a esta madre al 100%”, abunda.

Desde el Ministerio de Educación se indica que los primeros auxilios como tal no forman parte del contenido curricular, y se recalca que en muchas comunidades el profesorado se forma en este tipo de materias en los Centros de Formación del Profesorado. Las fuentes consultadas llaman la atención también sobre la red de Escuelas Promotoras de Salud, una iniciativa europea de la que España forma parte y que opera dentro de colegios e institutos, donde se integran en el currículo actividades de promoción de salud, entre ellas programas de seguridad y prevención de accidentes.

Andalucía forma parte de esa red. La Consejería de Desarrollo Educativo y FP recuerda, además, que en la comunidad hay distintas órdenes en las que se incluye la incorporación de contenidos relacionados con los primeros auxilios, ahondando en el enfoque preventivo, la autoprotección y la evaluación, “que exigen explícitamente que el alumno aplique protocolos de primer auxilio y soporte vital básico en situaciones simuladas”, indican las fuentes consultadas de ese Departamento. Los interlocutores explican que, en Educación Primaria, los alumnos aprenden a identificar situaciones de riesgo y a avisar al 112; en Secundaria se refuerza el protocolo de Proteger, Alertar y Socorrer (PAS) y el Soporte Vital Básico, en el primer ciclo, y en el segundo se incluyen maniobras de RCP, la maniobra de Heimlich para atragantamientos y el uso del desfibrilador. En Bachillerato, indican las mismas fuentes, se profundiza en la responsabilidad civil, la toma de decisiones bajo presión y la aplicación autónoma de técnicas de auxilio ante lesiones deportivas o accidentes.

En el colegio de Díaz, como en la generalidad de los andaluces, no se imparten de manera generalizada ninguna de estas enseñanzas; por eso quiere asegurarse de que se impartan de manera obligatoria en todos los centros y con carácter obligatorio. “Los docentes están sobrecargados de trabajo, pero es que aprender estas prácticas, que son sencillas, salva vidas”.