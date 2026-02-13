El Hospital Militar de Sevilla, inaugurado cuatro veces, sigue con pocos pacientes y se usa como plató de cine

Una enferma que comparte habitación de hospital; el baño de ese mismo cuarto y un pasillo prácticamente vacío en el que se escucha llamar a una doctora por megafonía. Son escenas que forman parte del final de la película El Cielo de los Animales, y que fueron rodadas en una de las plantas del Hospital Muñoz Cariñanos, antiguo Hospital Militar de Sevilla, en 2023. Las imágenes dan la sensación de que los protagonistas están en un centro hospitalario que funciona a pleno rendimiento, pero, precisamente, es el hecho de que en su vida real tenga cerradas buena parte de los 13 pisos de los que consta su edificio y que las Urgencias no estén operativas lo que lo hace atractivo para los rodajes. Una paradoja de la que se lamentan los profesionales sanitarios. “Llama mucho la atención que no se ocupe el hospital, con la demanda y la saturación que hay en los centros sanitarios, para terminar como plató de cine, precisamente porque hay mucho espacio libre de enfermos y de personal”, apunta Antonio Macías, responsable del área de Salud de UGT-Andalucía.

Mientras los sindicatos reclaman una mayor dotación de plantilla para poder dar uso a los aparatos de última generación con los que se ha dotado al centro hospitalario, es esa calma, tan impropia del ajetreo de un hospital, lo que atrae a los equipos de rodaje para filmar allí sus escenas. Es lo que pasó con El Cielo de los Animales y lo que sucedió el pasado mes de noviembre con Lucidez, la película que Gonzalo Bendala acaba de finalizar y que se ha rodado entre Sevilla y Bilbao, y del que se hizo eco este jueves el portavoz de Adelante Andalucía en la sesión de control al Gobierno andaluz. “Para eso usan estos señores la sanidad pública”, sostuvo, para cuestionar la mala gestión de Moreno en materia sanitaria.

“El hecho de que tenga un aparcamiento tan grande, que esté aislado y que no tenga un servicio de Urgencias facilita mucho a la hora de grabar, porque no hay tanto movimiento y se complica todo mucho menos”, indica Sara Sánchez responsable de localizaciones de una productora española que ha filmado en ese hospital, sobre los incentivos que ofrece el hecho de que el Militar no esté al 100% de su rendimiento.

20/03/23 (Sevilla) el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, inaugura el Hospital Doctor Muñoz Cariñanos, antiguo Hospital Militar de Sevilla. foto.Alejandro Ruesga Alejandro Ruesga

El Hospital Muñoz Cariñanos fue rehabilitado por el Gobierno de Juan Manuel Moreno durante la pandemia, después de décadas de un lacerante abandono. El presidente de la Junta lo presentó como símbolo de su apuesta por la sanidad pública. Dotado con equipamiento de última generación, el líder popular hizo su discurso de año nuevo de 2021 desde uno de sus quirófanos, pese a que los trabajos de acondicionamiento no habían terminado. Se inauguró a contrarreloj el 1 de febrero de ese año, en plena tercera ola del coronavirus, para atender solo a pacientes infectados con covid. Aunque quedó en el aire su viabilidad más allá de la pandemia, paulatinamente se fueron abriendo más alas, cada una de ellas precedida de su preceptiva inauguración… Así hasta la cuarta, el 20 de marzo de 2023. Pero la falta de planificación y, sobre todo, de una plantilla propia -la que trabaja en el centro hospitalario pertenece al Virgen del Rocío-, según han denunciado sindicatos y profesionales sanitarios, ha llevado al cierre de todas las UCI y al traslado de parte del material a los servicios de cuidados intensivos del Virgen del Rocío.

Cesión gratuita de los centros sanitarios

El rodaje en hospitales andaluces no es algo nuevo. El Virgen del Rocío, como el resto de centros hospitalarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) dispone de un formulario para que las productoras puedan solicitar la realización de rodajes en alguna de sus instalaciones. “Hay muchas peticiones y se han mejorado los protocolos para que las condiciones y requisitos sean iguales en todos”, indica una fuente del SAS. La media de solicitudes en todo Andalucía ronda las 10 o 12. Las productoras deben tener un seguro de responsabilidad civil, los responsables de la administración que dan el visto bueno realizan un análisis del uso que se le va a dar a las instalaciones, revisan el guion y se garantiza que el rodaje no va a interferir en la actividad asistencial ni en la de los profesionales. “Las condiciones las imponemos nosotros y muchas veces no le compensan a las productoras y acaban rodando en otras localizaciones”, indican las mismas fuentes.

En ningún caso, precisan estos interlocutores y ha podido corroborar este periódico, el SAS exige una compensación económica por los rodajes que se realizan en sus centros sanitarios. “Es una cesión sin ninguna contraprestación. Se tiene en cuenta que se trata de incentivar la cultura y por lo general lo solicitan productoras andaluzas”, recalcan esas fuentes.

Los responsables del rodaje de La ventana abierta, metraje de Ana Graciani producida por La Claqueta, que aún no se ha estrenado, tenían previsto rodar en el Militar el pasado mes de marzo. “Teníamos una planta entera reservada y también íbamos a grabar en la entrada”, cuenta Sánchez. Sin embargo, las obras a las puertas del edificio y el hecho de que justo en los días previstos para la grabación la gerencia decidiera trasladar a ese ala a otros enfermos, truncó esa posibilidad y el rodaje se realizó en otras localizaciones.

“Grabar en hospitales con gente es bastante molesto, sobre todo por el sonido, por eso nos gusta el Militar, porque tenemos mucho más espacio”, indica Ana Rosa Diego, directora, guionista y script. Ella ha trabajado en algunas películas que se han rodado en este centro hospitalario, pero no solo desde su reinauguración. Ella formaba parte del equipo de Solas, el largometraje de Benito Zambrano. Su rodaje allí, en 2002, también fue polémico, pero por todo lo contrario. Entonces también había mucho espacio libre, porque apenas quedaban ya pacientes, a pocas semanas de su cierre.

Hace 24 años se cuestionó que, estando saturados otros centros hospitalarios, se empleara el Militar como plató de cine. Ahora, el argumento es el mismo, pero con el agravante, como recalca Macías, de que las instalaciones están completamente nuevas y cuentan con la infraestructura más moderna, pero no tienen plantilla suficiente que la pueda manejar.