Moreno, a Vox: “Si asumen responsabilidades de gobierno, se darán de bruces con la realidad”

Tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que costó la vida a 46 personas, y las tremendas inundaciones que aún mantienen desalojadas a 3.000 en Andalucía, el Parlamento autónomo sigue insonorizado del ruidazo político de las Cortes. El debate entre el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y la portavoz socialista, María Márquez, en la sesión de control parecía más entre miembros de un mismo partido que de adversarios. Solo con Vox el líder popular ha sacado las uñas cuando desde las filas de la ultraderecha le han reprochado “falta de previsión” ante las riadas.

Hace meses que al PP andaluz dejó de preocuparle el PSOE desde el punto de vista electoral, pero no deja de auscultar a Vox, al que la última encuesta del Centro de Estudios Andaluces le da el 17,5% de los votos y apunta a una posible pérdida de la mayoría absoluta del PP. Los populares tienen testado que el partido ultra está muy fuerte en Andalucía, como se ha visto en las recientes elecciones de Extremadura y Aragón, y que puede que en esta comunidad se dé la misma incertidumbre cuando Moreno convoque elecciones no más allá del mes de junio. En su primera legislatura, Moreno formó Gobierno de coalición con Ciudadanos con apoyo externo de Vox, y basó su campaña triunfal de 2022 en pedir el voto a los andaluces para no depender de la ultraderecha. Le salió bien: absorbió el voto de Ciudadanos, que desapareció, y dejó en un rincón a Vox al lograr la mayoría absoluta.

Moreno no ha dejado pasar los reproches del portavoz de Vox, Manuel Gavira, de incumplir promesas en obras de infraestructuras, de “no prevenir”. Para el presidente andaluz, esas críticas se deben a que el partido de Santiago Abascal desconoce la gestión del Gobierno y prefiere apuntarse a la crítica. En alusión a las negociaciones abiertas en Extremadura y Aragón entre PP y VOX para permitir la investidura de los presidentes populares en funciones, Moreno le ha advertido: “Si asumen responsabilidades de gobierno en un futuro se van a dar de bruces con la realidad. Y esa realidad es imparable y tendrán que tragarse muchas de esas palabras. Cuando se enfrenten a una gestión y vean los tiempos de la Administración, se darán cuenta de que muchas cosas que dicen son erróneas”. También les ha avisado: “Ahora que están negociando y van a entrar o quieren entrar en responsabilidad de gobierno, asúmanla con decisión y determinación, porque vamos a estar muy pendientes realmente de qué es lo que hacen”.

Aunque todo el mundo lamenta las dos tragedias consecutivas en Andalucía con el accidente ferroviario y las riadas en menos de un mes, nadie en el ámbito político deja de escrutar las repercusiones sociales y electorales que para el propio Moreno puede tener la gestión de estas catástrofes. El presidente andaluz no se va a mover ni un milímetro de lo que él llama “el sentido común” y trabajar en unidad con el resto de las administraciones. “Moreno no es que se haya metido en el barro con las botas, es que está levitando sobre las aguas”, admite un dirigente socialista que defiende la posición de su partido de ponerse al lado de la Junta para las tareas de recuperación y que aventura protestas ciudadanas en las próximas semanas por la lentitud en los procedimientos administrativos para arreglar las infraestructuras dañadas y de las que aún se desconoce su cuantificación global.

La socialista María Márquez no ha dejado duda alguna de la posición del PSOE. “El Gobierno de España lo va a acompañar en esta tarea ingente. Aquí está el PSOE andaluz. No vamos a hacer lo que hace el PP con el Gobierno de España”. Moreno ha cogido el guante: “Ojalá dure este punto de sensatez. Que no se pierda porque los andaluces no lo van a entender”.

El presidente andaluz ha anunciado en los últimos días modificaciones en el Presupuesto de la comunidad para acometer las obras imprevistas, ha pedido al Gobierno central que active el fondo de contingencia y que también reclame a la Unión Europea el fondo de solidaridad. A la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y candidata socialista a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, le solicita autorización para destinar el superávit del Presupuesto andaluz a la recuperación, en lugar de disminuir la deuda, como ocurrió en Canarias tras el volcán de La Palma.

En un segundo plano han quedado durante la sesión de control los retrasos en obras hidráulicas diseñadas hace cinco años o el deterioro de los servicios públicos. Ha habido consenso común entre todos los portavoces de la oposición en criticar a Moreno por su voluminoso álbum de fotos de estos días. Hay una imagen muy cuestionada, cuando al tiempo que pedía a los andaluces alejarse de los cauces de los ríos, él se metió en el agua con botas de goma altas rodeado de fotógrafos.