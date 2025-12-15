La mayoría absoluta de Moreno peligra por una fuerte subida de Vox tras la crisis de los cribados, según el ‘CIS andaluz’
El barómetro del Centra prevé una caída del PSOE y destaca que el 56,8% de los andaluces califican de mala y muy mala la gestión del presidente de la Junta
El último barómetro del año del Centro de Estudios Andaluces (Centra), publicado este lunes, pronostica la victoria del PP en Andalucía —aunque podía perder la mayoría absoluta (55 de los 109 escaños del Parlamento)—, el desplome del PSOE y una fuerte subida de Vox —cuatro puntos más que en los anteriores comicios— en caso de que se celebraran ahora elecciones autonómicas. La sanidad desplaza por primera vez al paro como el principal problema de la comunidad, un 22,3% de los encuestados la destacan frente a un 15,4%. En tercer lugar, figura el acceso y el precio de la vivienda (12,2%). La fecha de realización de la encuesta coincide con la crisis de los cribados de mama y los casos de corrupción que afectan a dirigentes del PSOE y del PP en Almería.
Como en el anterior sondeo de septiembre pasado, el Partido Popular de Juan Manuel Moreno podría perder la mayoría absoluta. El CIS andaluz le otorga un 40,2% de los votos (casi tres puntos menos que en las autonómicas de 2022) y 53-55 escaños. Los populares sacarían 18,8 puntos de ventaja a su principal competidor, el PSOE, que sacaría el peor resultado de su historia.
Según el Centra, el PSOE de María Jesús Montero obtendría el 21,4% de los votos, lo que le daría entre 25-28 escaños, por debajo del dato que obtuvo en las últimas elecciones andaluzas. Entonces sacó 30 escaños, su suelo electoral. Los socialistas se dejarían 2,7 puntos respecto a 2022.
Vox es el partido que más crece, cuatro puntos sobre lo obtenido hace casi cuatro años. Según el sondeo, se situaría a 3,9 puntos del PSOE. Le concede el 17,5% de los apoyos y entre 19-22 escaños, frente a los 14 que tiene actualmente. El bloque de la derecha (PP y Vox) sumaría en la horquilla más alta 77 escaños de los 109 del Parlamento andaluz y 72, en la más baja.
Por Andalucía, la coalición que integran Izquierda Unida, Podemos y Movimiento Sumar, sacaría 7,5%, dos décimas menos que en 2022. Mantendría sus cinco escaños actuales (el mínimo para poder formar grupo parlamentario) e incluso lograr uno más. Adelante Andalucía subiría 1,5 puntos hasta alcanzar el 6,1% de los sufragios y sacaría 2-3 escaños. Ahora tiene dos.
La sanidad es señalada por el 22,3% de los encuestados como el “principal problema que existe en la actualidad en Andalucía”, seguido del paro (15,4%) y el acceso y precio de la vivienda (12,2%). También es el principal problema personal de los entrevistados.
El Gobierno andaluz sufre desgaste. El 56,8% califica de mala y muy mala la gestión, frente al 39,9% que califica de muy buena y buena. Respecto a la gestión de Moreno como presidente, el 55,8% la califica de mala y muy mala, mientras que el 41,2% dice que muy buena y buena. Moreno es el preferido para presidir la Junta (33,1%), seguido de la socialista María Jesús Montero (19,4%), el candidato de Adelante, José Ignacio García, (7,1%) y el diputado de Vox, Manuel Gavira (4,4%). El sondeo no pregunta por Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía.
La encuesta fue realizada del 17 al 28 de noviembre y consta de 3.600 entrevistas. El error muestral es del 1,63%. Ha costado 22.564,08 euros (IVA incluido).
