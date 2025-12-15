Eurovisión 2026 cierra la lista de sus países participantes, la cifra más baja desde 2004

JJ ganador de Eurovisión 2025 por Austria y responsable de que la siguiente edición se celebre en su país, en Viena.

Solo 35 países participarán en el festival en su próxima edición, tras la salida de España, Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda por la presencia de Israel

Eurovisión 2026 será la edición con menos participantes desde 2004. Tan solo 35 países han aceptado participar en él en un año marcado por la no expulsión de Israel. Cinco países, España, Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda, decidieron a principios de diciembre apearse del concurso al no aprobar la presencia de un país al que una comisión independiente contratada por la ONU considera autor de un genocidio.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha salvado los muebles en el último minuto al convocar a 35 países en una lista anunciada de forma oficial este lunes. Desde que se anunciaron varias bajas para la edición del 2026, la organizadora del festival ha tanteado a países que se habían retirado hace años para incrementar el número de participantes y lograr así un número suficiente para celebrar dos semifinales y una final a mediados de mayo de 2026.

De todos los exparticipantes o posibles nuevos participantes tanteados, solo han aceptado regresar a Eurovisión Rumanía, Bulgaria y Moldavia, tras haber acordado con la UER las condiciones económicas necesarias, en concreto la aportación que deben entregar a la UER en concepto de participación y derechos de emisión.

Se tratan de bajas muy importantes para el certamen. Países Bajos es uno de sus miembros fundadores. España forma parte del Big Five y nunca había faltado a esta cita desde que debutara en el año 1961. E Irlanda es una de sus grandes potencias, uno de los dos países con más victorias en su historia (siete, empatado con Suecia).

15 países participarán en la primera semifinal, el 12 de mayo, y otros 15 en la segunda, el 14 de mayo, ya que los cuatro países restantes del Big Five y el anfitrión, Austria, pasan directamente a la final del 16 de mayo.

Entre las medidas aprobadas a principios de mes, lo que provocó que no se votará la expulsión de Israel, se encuentra que el jurado profesional volverá a votar en las semifinales y decidirá junto al público la composición final de 25 finalistas.

Los espectadores españoles podrán seguir la final a través de YouTube y podrán votar, aunque la puntuación global de su votos será una mezcla, ya que formará parte de la categoría “resto de países”, al no competir en esta edición.

Este sábado, España participó en Eurovisión Junior tras anunciar su despedida del certamen senior. Gonzalo Pinillos y su tema Érase una vez (Once Upon a Time) quedó en quinta posición ante una nueva victoria de Francia. RTVE todavía no ha anunciado si regresará a la versión infantil del festival, en la que no participa Israel.

Esta es la lista completa de televisiones públicas que participarán en Eurovisión 2026:

RTSH (Albania)

AMPTV (Armenia)

SBS (Australia)

ORF (Austria)

İctimai (Azerbaiyan)

RTBF (Bélgica)

BNT (Bulgaria)

HRT (Croacia)

CyBC (Chípre)

ČT (República checa)

DR (Dinamarca)

ERR (Estonia)

YLE (Finlandia)

FT (Francia)

GPB (Georgia)

ARD/SWR (Alemania)

ERT (Grecia)

KAN (Israel)

RAI (Italia)

LSM (Letonia)

LRT (Lituania)

RTL (Luxemburgo)

PBS (Malta)

TRM (Moldavia)

RTCG (Montenegro)

TVR (Rumanía)

NRK (Noruega)

TVP (Polonia)

RTP (Portugal)

SMRTV (San Marino)

RTS (Serbia)

SVT (Suecia)

SRG SSR (Suiza)

Suspilne (Ucrania)

BBC (Reino Unido)