Ir al contenido
_
_
_
_
Televisión
Festival Eurovisión

Eurovisión 2026 cierra la lista de sus países participantes, la cifra más baja desde 2004

Solo 35 países participarán en el festival en su próxima edición, tras la salida de España, Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda por la presencia de Israel

Eurovisión 2026 lista participantes
Héctor Llanos Martínez
Héctor Llanos Martínez
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Eurovisión 2026 será la edición con menos participantes desde 2004. Tan solo 35 países han aceptado participar en él en un año marcado por la no expulsión de Israel. Cinco países, España, Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda, decidieron a principios de diciembre apearse del concurso al no aprobar la presencia de un país al que una comisión independiente contratada por la ONU considera autor de un genocidio.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha salvado los muebles en el último minuto al convocar a 35 países en una lista anunciada de forma oficial este lunes. Desde que se anunciaron varias bajas para la edición del 2026, la organizadora del festival ha tanteado a países que se habían retirado hace años para incrementar el número de participantes y lograr así un número suficiente para celebrar dos semifinales y una final a mediados de mayo de 2026.

De todos los exparticipantes o posibles nuevos participantes tanteados, solo han aceptado regresar a Eurovisión Rumanía, Bulgaria y Moldavia, tras haber acordado con la UER las condiciones económicas necesarias, en concreto la aportación que deben entregar a la UER en concepto de participación y derechos de emisión.

Se tratan de bajas muy importantes para el certamen. Países Bajos es uno de sus miembros fundadores. España forma parte del Big Five y nunca había faltado a esta cita desde que debutara en el año 1961. E Irlanda es una de sus grandes potencias, uno de los dos países con más victorias en su historia (siete, empatado con Suecia).

15 países participarán en la primera semifinal, el 12 de mayo, y otros 15 en la segunda, el 14 de mayo, ya que los cuatro países restantes del Big Five y el anfitrión, Austria, pasan directamente a la final del 16 de mayo.

Entre las medidas aprobadas a principios de mes, lo que provocó que no se votará la expulsión de Israel, se encuentra que el jurado profesional volverá a votar en las semifinales y decidirá junto al público la composición final de 25 finalistas.

Los espectadores españoles podrán seguir la final a través de YouTube y podrán votar, aunque la puntuación global de su votos será una mezcla, ya que formará parte de la categoría “resto de países”, al no competir en esta edición.

Este sábado, España participó en Eurovisión Junior tras anunciar su despedida del certamen senior. Gonzalo Pinillos y su tema Érase una vez (Once Upon a Time) quedó en quinta posición ante una nueva victoria de Francia. RTVE todavía no ha anunciado si regresará a la versión infantil del festival, en la que no participa Israel.

Esta es la lista completa de televisiones públicas que participarán en Eurovisión 2026:

RTSH (Albania)

AMPTV (Armenia)

SBS (Australia)

ORF (Austria)

İctimai (Azerbaiyan)

RTBF (Bélgica)

BNT (Bulgaria)

HRT (Croacia)

CyBC (Chípre)

ČT (República checa)

DR (Dinamarca)

ERR (Estonia)

YLE (Finlandia)

FT (Francia)

GPB (Georgia)

ARD/SWR (Alemania)

ERT (Grecia)

KAN (Israel)

RAI (Italia)

LSM (Letonia)

LRT (Lituania)

RTL (Luxemburgo)

PBS (Malta)

TRM (Moldavia)

RTCG (Montenegro)

TVR (Rumanía)

NRK (Noruega)

TVP (Polonia)

RTP (Portugal)

SMRTV (San Marino)

RTS (Serbia)

SVT (Suecia)

SRG SSR (Suiza)

Suspilne (Ucrania)

BBC (Reino Unido)

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Héctor Llanos Martínez
Héctor Llanos Martínez
Héctor Llanos Martínez - twitter
Redactor especializado en nuevas narrativas audiovisuales (streaming, pódcast, redes sociales) y en el género documental, creador del blog 'Doc&Roll'. XV Premio Paco Rabal de Periodismo Cultural. Antes de llegar a El País, escribió desde Berlín para BBC, Deutsche Welle, Cineuropa, Esquire o Yorokobu.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Nemo Eurovision

Nemo devuelve el trofeo que ganó en Eurovisión por el apoyo de la UER a Israel: “No creo que deba estar en mi estantería”

Héctor Llanos Martínez | Madrid
UER, organizadora de Eurovisión

La UER lamenta los ataques “inexactos y mal informados” contra sus miembros tras mantener a Israel en Eurovisión

Héctor Llanos Martínez | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Sin duchas ni camas adecuadas, y con obras en marcha: así estrenaron 30 niños extranjeros el centro de acogida de La Cantueña de Ayuso
  2. El hombre que desarmó a uno de los atacantes en Sídney es aclamado como un héroe en Australia
  3. Guardiola elimina la prohibición de que los jefes de servicio de la sanidad pública ejerzan en la privada y sube un 59% la derivación de pruebas
  4. El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele, hallados acuchillados en su mansión de Los Ángeles
  5. El “canibalismo interno” se extiende en el PSOE a la espera del día después de Sánchez
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_