Cristina Lora gana ‘Operación Triunfo 2025′

Olivia se clasifica como subcampeona en la segunda edición emitida en Prime Vídeo en España y buena parte de América Latina

Cristina Lora se ha convertido en la noche del lunes en ganadora de Operación Triunfo 2025, la segunda edición emitida en Prime Video. La sevillana de 19 años ha acertado al elegir para la final un tema eurovisivo de estribillo eléctrico y una escenografía muy teatral, pensado para conquistar a una audiencia masiva en apenas dos minutos: La noia, de la italiana Agelina Mango.

Olivia, madrileña de 20 años y subcampeona, se ha atrevido con uno de los temas más conocidos e intensos de Celine Dion, It’s All Coming Back to Me Now. A pesar del reto, ha dado muestras de la experiencia escénica que ha acumulado en estos tres meses, que ha vuelto a manifestar recuperando y mejorando ostensiblemente el tema con el que debutó en la gala 0: Break Free de Ariana Grande.

Tinho ha quedado en tercera posición, mientras que Guille Toledano se ha clasificado como cuarto tras interpretar Haz lo que quieras conmigo de Walls y Claudia Arenas ha sido quinta.

Además de presentar el himno de esta temporada, titulado Ese lugar y que habitualmente está compuesto por los concursantes durante su paso por la Academia, los cinco finalistas han comenzado la gala con una actuación grupal, versionando el tema de Amaral Marta, Sebas, Guille y los demás.

Ha sido una edición en la que, desde su primera mitad, los espectadores han presenciado cómo concursantes que a priori parecían favoritos para ganar caían eliminados. Fue el caso de Laura Muñoz, sexta expulsada. También lo fue de dos de los participantes que habían demostrado más personalidad y más tablas desde la gala 0, Teyou y Guillo Rist.

Quienes, en cambio, se han ido ganando el favor de la audiencia a medida que pasaban las semanas han sido el gallego Tinho y la alicantina Claudia Arenas. Ella tiene el récord de escuchas de la edición en Spotify con la versión que hizo del tema Latin Girl, de Emilia. El tema se coló en las listas españolas y suma hasta el momento más de 3,3 millones de reproducciones. Como si ya supiera el tirón que tiene entre los oyentes, Claudia ha brillado esta noche interpretando Vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto, en la que también ha incorporado la reciente versión que ha lanzado Nathy Peluso.

Tinho ha ofrecido una de sus actuaciones más completas de la edición con Lose Control de Teddy Swims. Han sido sus propios compañeros finalistas los que más le han jaleado mientras estaba en el escenario, lo que dice mucho del concursante y de una edición que ha sido ejemplo de relaciones sanas entre sus jóvenes participantes.

La última gala no ha sido solo un homenaje a los cinco aspirantes que han llegado más lejos. Media hora antes de comenzar la emisión, medio centenar de personas, los integrantes del equipo técnico del programa, ha cruzado la pasarela para hacerse una foto de familia a modo de despedida. Pero han sido los familiares de los concursantes, que protagonizaron varios vídeos virales durante su visita a la Academia de este fin de semana, además de los profesores, quienes han despertado los aplausos del público. “Cantadlo todo. Gritadlo todo”, ha invitado el animador al público del foso. “Recordad que hoy no sois audiencia que está viendo la televisión desde su casa. Hoy sois audiencia que está haciendo televisión”.

La edición termina, pero los 16 concursantes de Operación 2025 seguirán trabajando juntos. El programa ha firmado hasta el momento 13 fechas para una gira conjunta, que tendrá lugar en 2026. Comenzará el 18 de abril en Bilbao y terminará el 18 de septiembre en Sevilla. Este es el listado completo de citas.