Francia gana Eurovisión Junior 2025 y España queda quinta con Gonzalo Pinillos y ‘Érase una vez (Once Upon a Time)’

La francesa Lou Deleuze, de 11 años, se ha impuesto con la canción ‘Ce Monde’ y consigue el cuarto triunfo para su país en este festival. España ha logrado 152 puntos

La polémica eurovisiva no ha alcanzado, al menos de momento, Eurovisión Junior, en la que este sábado se ha proclamado vencedor Francia en la final celebrada en Tbilisi (Georgia). En la 23ª edición del certamen infantil no participaba Israel y, por lo tanto, no ha traído los dolores de cabeza a la Unión de Radiodifusión Europea (UER) que ha traído este año la versión de adultos.

La joven Lou Deleuze, de 11 años, ha interpretado el tema Ce Monde, con el que ha obtenido la mayor puntuación del jurado profesional y también un gran apoyo del público hasta llegar a un total de 248 puntos. El representante español, Gonzalo Pinillos, quedó en quinto puesto con la canción trilingüe (en español, francés e inglés) dedicada a los libros Érase una vez (Once upon a time). Su puntuación final fue de 152 puntos, tras sumar los 98 del jurado (con los que se situó en cuarto lugar al final de esa ronda de votaciones) y los 54 del público.

Esta ha sido la cuarta victoria para Francia en Eurovisión Junior. Solo ha participado en nueve ocasiones porque, aunque fue parte del grupo de fundadores del festival en 2004, un año después se retiró un no volvió a participar hasta 2018. Aún así, su palmarés es espectacular y ya había ganado en 2020, 2022 y 2023, y ahora suma otra victoria en 2025.

Lou Deleuze había sido elegida por la televisión francesa a través de un proceso de selección interna. Cantante y actriz, se había dado a conocer al gran público tras su paso por programas como La France a un incroyable talent, la versión francesa de Got Talent.

En la actuación del español Gonzalo Pinillos, que empezó tocando el piano, aparece cantando junto a los bailarines Daniela Valladolid y Álex Garrido y un buen número de libros gigantes que apela a la pasión por la lectura de una canción que empezó así: “Hoy apago internet, hoy prefiero soñar. Abro un libro y empiezo a imaginar, que me ladra Milú, que hablo con Peter Pan y que Alicia me espera”.

Pinillos, de 14 años, fue elegido entre las 270 candidaturas de niños y niñas de entre nueve y 14 años presentadas al casting online de RTVE para Eurovisión Junior. Empezó a estudiar piano y lenguaje musical a los seis años y desde entonces ha mantenido una formación constante que lo llevó al teatro musical, en elencos como School of Rock y Los chicos del coro, y de eso bebía también su canción.

En esta edición participaban en Eurovisión Junior 18 países: Albania, Armenia, Azerbaiyán, Croacia, Chipre, Francia, Georgia, Irlanda, Italia, Malta, Montenegro, Países Bajos, Macedonia del Norte, Polonia, Portugal, San Marino, Ucrania y España. Para Montenegro, Croacia y Azerbaiyán, este ha sido su regreso tras varios años sin participar. Montenegro lo hizo por última vez en 2015, mientras que Croacia compitió por última vez en 2014 y Azerbaiyán, en 2021. La selección del ganador se hace con una votación mixta entre jurado profesional (50%) y público (50%), igual que sucede en la edición adulta. Pero hay algunas diferencias importantes: los ciudadanos de cada país han podido votar por su propio representante.

La final se celebraba justo una semana después de que RTVE oficializara su salida de Eurovisión 2026. La clave para mantenerse en esta versión Junior del certamen está en que Israel no compite en él desde 2018. Ahora, la corporación pública deberá decidir si lleva su gesto de protesta a la edición de 2026 y tensa sus relaciones con la UER hasta las últimas consecuencias abandonando también la edición infantil de la que es fundador, o se mantiene en ella y modela su postura, al no haber logrado ganar el pulso contra Israel en el seno de la UER, que cada vez se muestra más combativo con los miembros que han salido del concurso principal.

Esta semana, la UER lamentaba en una carta abierta los ataques “inexactos y mal informados” contra sus miembros tras mantener a Israel en Eurovisión. Una decisión por la que han salido del festival no solo España, sino también Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia. El presidente de RTVE, José Pablo López, acusaba en respuesta al organismo de no llamar a las cosas por su nombre al no nombrar a Gaza ni a Israel. Los ataques contra la población civil en Gaza ya suman más de 70.000 víctimas y una comisión independiente nombrada por la ONU ha definido como un genocidio. “Las reglas se van a cumplir a partir de ahora. ¿Y los incumplimientos de estos dos años por Israel? ¿Pelillos a la mar? ¿Las normas se aplican según conviene a UER por sus alianzas geopolíticas y económicas?“, cuestionaba el presidente de RTVE.

España solo ha ganado una vez Eurovisión Junior. Lo hizo en 2004 con Antes muerta que sencilla, de María Isabel. Era la segunda edición de una versión infantil de la que España fue miembro fundador. Pese a ese dato, en 2007, RTVE decidió no seguir participando en el certamen, y regresó en 2019, año desde el que participa sin faltar. En 2024, el festival, de hecho, se celebró en Madrid después de que Francia, ganadora del año anterior, renunciara a ser la anfitriona al haberlo sido ya varias veces. España quedó entonces en sexta posición con Chloe DelaRosa y su Como la Lola como representante. Aquella edición la ganó la canción To My Mom del georgiano Andria Putkaradze.