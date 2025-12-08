¿Qué musical voy a ver? Lo mejor y lo peor de los 15 grandes títulos en cartel

De ‘Los miserables’ a ‘Wicked’, ‘La Cenicienta’ o el incombustible ‘El rey león’: claves para no perderse en el maremágnum de la cartelera

La temporada alta de musicales alcanza su momento álgido en estas fechas y la industria del género en España es una de las que más dinero mueven en el ámbito del entretenimiento. Tanto es así que cada vez es más difícil decidirse por un título entre tantos que ofrece la cartelera, especialmente la de Madrid, convertida en los últimos años en epicentro de los musicales en español. Así que el público se ahoga en un mar de dudas. ¿Qué musical voy a ver? ¿A cuál invito a mi madre? ¿Cuál le gustará a los niños por Navidad? ¿Y para ir con los amigos?

Lo que sigue es un repaso de las principales producciones de la temporada, atendiendo a su excelencia artística pero teniendo en cuenta también diferentes perfiles de espectadores. Algunos se han estrenado este año y otros repiten temporada. Hay superproducciones como Los miserables, Wicked, Cenicienta o el incombustible El rey león y montajes más modestos pero resultones como Houdini. La selección se centra en los títulos que cumplen los patrones básicos del género; es decir, un argumento con desarrollo, orquesta y voces en directo, números coreográficos y una producción de calidad. Se excluyen shows de variedades o gastronómicos y espectáculos de pequeño formato.

Los miserables

Adrián Salzedo, en el papel de Jean Valjean, en una escena de ‘Los miserables’. Eduardo Parra (Europa Press)

Lo mejor: La música, las letras, la escenografía, los personajes, los intérpretes, la inmortal historia de Victor Hugo, la intensidad emocional y el chute de épica.

Lo peor: Hay quien lo considera demasiado melodramático.

Con quién ir: Invite a esa persona con la que le guste ver Lo que el viento se llevó cada vez que la echan por la tele.

Teatro Apolo de Madrid.

Toda la temporada.

Dos horas y 50 minutos con descanso incluido.

De 34,89 a 120 euros.

El sábado 29 de noviembre, en la primera función con público de esta nueva producción de Los miserables, los espectadores estallaron en aplausos tras la primera escena. Lo mismo ocurrió con todas las que se sucedieron después. Muchos se las sabían de memoria y esperaban excitados cada tema: se notaba que eran fans que se habían sacado las entradas en cuanto salieron a la venta. Tal es el fervor que despierta este musical que ha vuelto por tercera vez a Madrid, en una majestuosa producción del sello multinacional ATG que replica en español la que lleva 40 años en la cartelera de Londres, comandada por Cameron Mackintosh. Sin diálogos hablados, la partitura de Schonberg contiene melodías memorables que se agarran poderosamente al pecho. Por no hablar de la historia de la novela original de Victor Hugo, con personajes de intenso arco dramático, barricadas revolucionarias, redención y justicia. Todo ello envuelto en una escenografía tenebrista que evoca la Francia popular y revolucionaria del siglo XIX, adaptada con pericia en la producción madrileña a las dimensiones del teatro Apolo. Para algunos devotos que se saben las letras en inglés supone un choque oírlas en español, pero tanto la traducción como las interpretaciones son impecables en este nuevo montaje. Iván Salzedo está inmenso en el papel protagonista de Jean Valjean.

Wicked

Escena del musical 'Wicked', en Madrid. ATG ENTERTAINMENT

Lo mejor: La música, las canciones, sus icónicos personajes, los colores, la historia.

Lo peor: Las elipsis en la segunda parte dejan lagunas para quienes no se sepan de memoria El mago de Oz .

Con quién ir: Si quiere hacer felices a sus hijos (niños y adolescentes) no se lo piense dos veces.

Nuevo Teatro Alcalá de Madrid.

Toda la temporada.

Dos horas y media más descanso.

De 33 a 120 euros.

Después de 22 años en Broadway, ha llegado por fin a Madrid el fenómeno Wicked, justo en el momento álgido de su fama gracias al estreno de la versión cinematográfica protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo. La adaptación española, avalada por el compositor de la partitura y las letras, Stephen Schwartz, no desmerece el musical original y está a la altura de temazos como Defying Gravity, convertido en un himno pop de afirmación de la propia identidad. La fuerza icónica de sus protagonistas (un hada rosa frente a una bruja verde que desafían los conceptos de bondad y maldad) se suma al aún más icónico mundo de El mago de Oz, con sus reconocibles personajes pululando en el imaginario de la obra. La producción madrileña es de lujo.

Cenicienta

Escena del musical 'Cenicienta'. STAGE ENTERTAINMENT

Lo mejor: Producción espectacular, vestuario fantástico y transformaciones en escena que son pura magia.

Lo peor: No esperen un conflicto dramático intenso como en ‘Los miserables’ o ‘Wicked’.

Con quién ir: En familia.

Teatro Coliseum de Madrid.

Toda la temporada.

Dos horas y media con descanso incluido.

De 25 a 181 euros.

Esta no es la Cenicienta tradicional. El cuento es el mismo, pero la protagonista de este musical no es tan pasiva como la clásica y el libreto tiene toques humorísticos. Lo crearon en 1957 para televisión Richard Rodgers (música) y Oscar Hammerstein II (libreto y letras), una de las parejas artísticas más influentes del teatro musical estadounidense, autores de nada menos que Sonrisas y lágrimas, pero en 2013 actualizaron el argumento para estrenarlo en Broadway. Esta es la versión que ha llegado este otoño a Madrid, en una gran producción de Stage, la misma compañía que está detrás de El rey león, el gran blockbuster de la Gran Vía madrileña. Para no destriparlo, digamos solo que el argumento refresca la historia original añadiéndole a la protagonista un alma sindicalista. Pero más allá del argumento y la música, lo que más luce es la opulenta puesta en escena, el imaginativo vestuario, los efectos de magia y las transformaciones en directo. A la salida, los ojos te hacen chiribitas.

El rey león

Escena de 'El rey león'. Stage Entertainment Spain

Lo mejor: Visualmente es deslumbrante.

Lo peor: La historia se desarrolla de manera esquemática, aplastada por la fastuosidad de la puesta en escena.

Con quién ir: En familia, con amigos, parejas, hermanos, sobrinos, abuelos o cuñaos .

Teatro Lope de Vega de Madrid.

Toda la temporada.

Dos horas y 45 minutos con descanso incluido.

De 33 a 178 euros.

En su 15 temporada en Madrid, El rey león sigue siendo el musical estrella de la Gran Vía madrileña. A estas alturas, está tan integrado en la gran arteria comercial que parece que hubiera estado siempre ahí, como la torre de Telefónica o el edificio Metrópolis. Tanto es así que se ha convertido en un regalo clásico de Navidad y excusa para hacerse una escapadita a Madrid desde otras provincias. Vale para abuelos, sobrinos, hijos, nietos, maridos, hermanas, suegros y hasta cuñaos. Poco más se puede añadir sobre la emblemática producción sobre la que han corrido ríos de tinta. En síntesis: deslumbra por su fastuosidad, pero la historia se queda en el esqueleto.

The Book of Mormon

Escena coral del musical 'The Book of Mormon', dirigido por David Serrano. Javier Naval (SOM Produce)

Lo mejor: La irreverencia, los números musicales y los diálogos ácidos.

Lo peor: No apto para ofendiditos, tampoco niños muy pequeños porque no lo van a entender.

Con quién ir: Gusta incluso para quienes no les gustan los musicales.

Teatro Rialto de Madrid.

Toda la temporada.

Dos horas y cuarto más descanso de 20 minutos.

De 39 a 95 euros

Este musical es ideal para iniciarse en el género: gusta incluso a quienes no les gustan los musicales. Porque es uno de los más sorprendentes y originales de la última hornada de clásicos de Broadway (lleva en cartel desde 2011). Por su sensibilidad contemporánea, la incorrección política y la irreverencia. Por los números musicales y los diálogos ácidos. Y porque te partes de risa. El libreto es de Trey Parker y Matt Stone, creadores de la serie de animación satírica South Park, mientras que la partitura la firma Robert Lopez, compositor de Avenue Q y de las canciones de películas como Frozen o Coco. La excelente producción española lleva tres temporadas en Madrid.

El fantasma de la ópera

Lo mejor: La música y el libreto son arrebatadores.

Lo peor: Es una versión de cámara de la famosa producción original de Broadway.

Con quién ir: Ideal para ir en pareja.

En gira: Barcelona, Sevilla, Mallorca, Pamplona, Murcia, Córdoba, Málaga, Zaragoza, Cartagena, Alicante, Tenerife, Gran Canaria.

Toda la temporada.

Dos horas y media con descanso incluido.

De 25 a 74 euros.

En septiembre de 2023 se estrenó en Madrid esta nueva producción de El fantasma de la ópera, que esta temporada ha emprendido una gira por España. Es una versión de cámara que no tiene la espectacularidad del famoso montaje que estuvo 35 años en Broadway, con su impresionante escenografía gótica, pero la partitura de Andrew Lloyd Weber, con su mezcla de ópera clásica, pop, rock y baladas emblemáticas, se mantiene intacta y sigue siendo arrebatadora. La producción es discreta, pero efectiva y con buenas voces. Y tiene la ventaja de que puede trasladarse de ciudad en ciudad. Hasta el 1 de febrero está en el teatro Tívoli de Barcelona y después recorrerá España. De momento, tiene fechas comprometidas hasta enero de 2027.

Mamma mia!

Lo mejor: Es como un fiestón de Nochevieja en casa de los Abba cuando aún no se habían separado.

Lo peor: La trama es ligerita, pero resultona.

Con quién ir: Para canturrear con amigos.

En gira: Córdoba, Sevilla, Valladolid, Salamanca, Alicante, Murcia, Gijón, Valencia, San Sebastián, Sevilla, A Coruña y Barcelona.

Toda la temporada.

Dos horas y 20 minutos más descanso de 20 minutos.

De 25 a 75 euros.

Cada año se estrenan en todo el mundo decenas de musicales jukebox, basados en canciones de bandas o cantantes célebres, destinados fundamentalmente a fans de esos artistas. En la cartelera española hay ahora mismo unos cuantos, como We Will Rock You o Raffaella. Pero Mamma Mia! es el rey en esta categoría. Desde su debut en Londres en 1999, ha sido replicado o versionado en varios países del mundo, y en 2008 dio pie a una exitosa adaptación cinematográfica que disparó aún más su popularidad, con una secuela diez años después. El desarrollo argumental es tan despreocupado y festivo como las propias canciones de Abba en las que se basa. El público las tararea todas y al final suele acabar haciendo la ola y levantándose de la butaca para bailar. Un fiestón que te inyecta alegría de vivir.

Houdini

Escena del musical 'Houdini'. letsgo

Lo mejor: La fusión de música, ilusionismo y teatro.

Lo peor: El desarrollo argumental es rudimentario en algunos tramos.

Con quién ir: En familia. En su defecto, invite a ese amigo obsesionado con descubrir los trucos del Mago Pop.

Teatro Calderón de Madrid.

Hasta el 11 de febrero de 2026.

95 minutos más descanso.

De 18 a 75 euros.

Estrenado a primeros de octubre, este musical no es una superproducción como Los miserables o El rey león, pero es muy resultón. Basado en la biografía de Houdini, el escapista más famoso de todos los tiempos, mezcla con éxito ilusionismo, música y teatro. Buenos trucos mezclados con una historia trágica y algunos temas pegadizos. Pablo Puyol se desenvuelve muy bien en el papel de Houdini: no es fácil cantar mientras estás colgado del revés dentro de una camisa de fuerza. En algunos tramos el libreto renquea, pero en general avanza con ritmo. La producción se apunta a la tendencia actual de añadir extras interactivos o inmersivos con un preshow de magia que comienza una hora antes de la función por distintas estancias del teatro. No es imprescindible, ni para tirar cohetes, pero sirve para abrir boca.

Cabaret

Escena de 'Cabaret'. Fabian Morassut (Letsgo)

Lo mejor: Los temazos clásicos como Willkommen, Cabaret, Money o Maybe This Time.

Lo peor: Las escenas dialogadas resultan forzadas entre las mesas del público y el musical pierde su carga política para convertirse en mero producto de ocio nocturno.

Con quién ir: No apto para niños.

Unmusic Teatro Albéniz de Madrid.

Toda la temporada.

Dos horas y media más descanso.

De 26 a 175 euros (incluye menú de cena la más cara).

Mucho antes de que el adjetivo “inmersivo” impregnara el mundo del entretenimiento, los museos, el teatro o los conciertos, algunas producciones de Cabaret, uno de los grandes clásicos de Broadway, ya ofrecían la posibilidad de disfrutarlo tomando una copa en un ambiente de club berlinés como el que aparece en el musical. Esa premisa se lleva a la enésima potencia en la adaptación estrenada esta temporada en Madrid bajo el título Cabaret en el Kit Kat Club 360, inspirada en la que se presentó en Londres en 2021, que convierte el musical en “una experiencia sensorial, gastronómica y plenamente inmersiva”. La disfrutan sobre todo los espectadores que compran las entradas más cercanas al centro del espectáculo: hasta te puede tocar una mesa a la que se suba algún intérprete a cantar o bailar. En ese sentido, si eso es lo que se busca, el formato no defrauda. A cambio, el musical pierde su carga política y trágica. Están las canciones inmortales como Willkommen, Maybe This Time o Cabaret. Están las coreografías, la música pegadiza, el espíritu bohemio, las locuras de Sally Bowles y el sarcasmo del maestro de ceremonias. Pero la trama, con el ascenso del nazismo como telón de fondo, se diluye entre las mesas del público y las escenas dialogadas quedan muy forzadas. Digamos que el clásico se descompone en un espectáculo de varietés con estética de club de striptease. Entre los intérpretes, destaca Abril Zamora como maestra de ceremonias.

Oliver Twist

Escena del musical 'Oliver Twist'. AMR

Lo mejor: Los niños cantan de maravilla.

Lo peor: Le falta ritmo, sobre todo en la primera parte.

Con quién ir: La combinación ideal es abuelos + nietos.

Teatro La Latina de Madrid.

Toda la temporada.

Dos horas sin descanso.

De 25 a 65 euros.

Tirando del éxito de Los chicos del coro en las dos últimas temporadas, el teatro La Latina de Madrid ha estrenado este otoño una nueva adaptación de Oliver Twist, novela clásica de Dickens protagonizada por huérfanos que se buscan la vida en el Londres del siglo XIX. La fórmula, igual que la de Los chicos del coro, es infalible para el target “público familiar”: una historia con niños pobres que cantan de maravilla y termina bien. La producción madrileña, de mediano formato, es correcta pero avanza lenta, sobre todo en la primera parte.

Los pilares de la tierra

Imagen de 'Los pilares de la tierra' J.J.Guillen (EFE)

Lo mejor: La adaptación mantiene la esencia épica de la novela de Ken Follet.

Lo peor: La puesta en escena es ambiciosa pero resulta algo acartonada.

Con quién ir: Fans de Ken Follet.

Teatro Gran Vía de Madrid.

Toda la temporada.

Dos horas y 25 minutos con descanso incluido.

De 25 a 110 euros.

Ni el propio Ken Follet creía que fuera posible convertir su novela superventas en un musical, tanto por el volumen como por la trama, que entremezcla la violencia feudal con la construcción de una catedral que se destruye en mitad de la historia y se vuelve a construir. Así que el año pasado vino al estreno de esta producción que entra ya en su segunda temporada en Madrid, y que al autor de la novela le pareció bastante bien: al menos eso dijo a la prensa. La adaptación recoge bien la esencia del libro y la puesta en escena es ambiciosa, aunque un tanto acartonada. La música es funcional, sin grandes hits. Lo disfrutarán sobre todo los lectores de Follet.

Godspell

Imagen promocional del musical 'Godspell'.

Lo mejor: La partitura de Stephen Schwartz.

Lo peor: Es un clásico de los setenta que ha envejecido mal.

Con quién ir: Entusiastas de Broadway.

Teatro Soho Caixabank de Málaga y Teatro Pavón de Madrid.

Hasta el 11 de enero en Málaga y a partir del 21 de enero en Madrid.

150 minutos con descanso incluido.

De 25 a 58 euros.

En 2022, Emilio Aragón dirigió en el teatro Soho de Málaga una nueva producción de Godspell, en complicidad con Antonio Banderas. Tuvo buena acogida y ahora Banderas, partiendo de la versión musical de Aragón, lo ha vuelto a poner en pie en Málaga con ligeras variaciones. Godspell es un musical de los setenta que ha envejecido mal porque resulta un tanto naíf: se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes, intercalando parábolas sobre el amor, la compasión y la solidaridad. Es como el reverso de Jesucristo Superstar. Pero la partitura de Stephen Schwartz lo mantiene con vida. Banderas le ha metido algo de oscuridad para refrescarlo un poco.

Tootsie

Imagen promocional del musical 'Tootsie'.

Lo mejor: La trama, los enredos, los personajes, el humor.

Lo peor: El recuerdo de la película es poderoso.

Con quién ir: “Pequeños y mayores pillan los chistes”, reza la promoción.

En gira: Barcelona, Valencia, Sevilla, Jerez.

Toda la temporada.

155 minutos con descanso..

11 a 120 euros

La imagen de Dustin Hoffman travestido en la película Tootsie (Sydney Pollack, 1982) es una de las más icónicas de la historia del cine y cualquier actor habría matado por ella. Esa bicoca le ha caído ahora a Ivan Labanda, uno de los intérpretes más sólidos del teatro musical catalán, pero en versión cantada en español. Es la adaptación que acaba de estrenarse en Barcelona de la premiada producción de Broadway de 2019, con libreto de Robert Horn y música de David Yazbek. Se promociona como sitcom musical y su objetivo es principalmente ese: un rato de diversión para todos los públicos. La puesta en escena es funcional, con vistas a moverse de gira. De momento estará en el teatro Apolo de Barcelona hasta el 18 de enero y después viajará a Valencia, Sevilla y Jerez.

Germans de sang

Imagen promocional de 'Germans de sang'.

Lo mejor: Es uno de los musicales más longevos del West End de los últimos años.

Lo peor: Todavía no se ha estrenado, lo sabremos después.

Con quién ir: Seguro que gusta a los amantes del cine social británico.

Teatro Condal de Barcelona.

Hasta el 25 de enero de 2026.

160 minutos con descanso incluido.

De 35 a 45 euros.

Esta producción se estrena la semana que viene, por lo que todavía no se pueden hacer valoraciones ni saber la acogida que tendrá. Pero hay que mencionarla porque es uno de los estrenos que mejor pintan en Barcelona esta temporada en el terreno de los musicales. La materia prima es buena: estrenado en 1983 en Liverpool, Hermanos de sangre se convirtió después en uno de los musicales más longevos del West End de Londres. Se ha producido en Broadway y en muchos otros países, incluido España, donde se han visto varios montajes. Ojo, este es un musical trágico y tiene un aire de cine social British: es la historia de dos gemelos que, tras ser separados al nacer, crecen en mundos crecen en ambientes socioeconómicos opuestos en Liverpool. Lora diferencias de clase, injusticia social, destino, desigualdad,

Sondheim x Sondheim

Stephen Sondheim, songwriter/lyricist, listening to music in the recording control room during the original cast recording of the Broadway musical 'Into The Woods', New York, 1987. (Photo by Oliver Morris/Getty Images) Oliver Morris (Getty Images)

Lo mejor: La música de Sondheim, por supuesto.

Lo peor: Que Sondheim murió en 2021.

Con quién ir: Con su persona favorita.

La Fábrica - Teatres del Farró (Barcelona).

Del 11 de diciembre al 11 de enero.

90 minutos sin descanso.

De 16 a 26 euros.

Sirva de cierre a este lista una producción que rompe la regla inicial de no incluir espectáculos tributo, pero por una razón incontestable: es un homenaje al multipremiado y aclamado Stephen Sondheim, al que muchos consideran el más grande compositor y letrista de musicales del siglo XX, aunque siguió dando lo suyo hasta su muerte en 2021. Muchas de sus obras se han disfrutado en España, en gran parte gracias al director escénico Mario Gas. Se representará del 11 de diciembre al 11 de enero, pero la periodista Rosana Torres lo vio hace dos años cuando se estrenó fugazmente en 2022 en el festival Temporada Alta de Girona. Y dice esto: “Es una exquisita selección de canciones y temas de diferentes musicales de Sondheim de la mano de Mario Gas, uno de los directores escénicos (y solo cuando le apetece también cantante) que más ha difundido sus obras en España. Además, se presentará en un nuevo teatro de Barcelona, llamado La Fábrica, que conforma los Teatres del Farró junto al ya existente La Gleva”.