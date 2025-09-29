Una experiencia única que combina grandes ilusiones y el teatro musical

Cartel promocional de 'Houdini, un musical mágico', en el Teatro Calderón de Madrid.

¿Preparado para un gran espectáculo? Tras su éxito en Italia, llega a Madrid Houdini, un musical mágico, un gran show de magia con un musical de gran formato. Por ser suscriptor de EL PAÍS, consigue una entrada doble y disfruta de esta experiencia los días 10 y 11 de octubre en el Teatro Calderón de Madrid. ¡Participa en el concurso y escapa de la realidad!

Sobre el espectáculo

Basado en la historia real del gran Harry Houdini, el mago más grande de todos los tiempos, este musical, dirigido por el director de El Fantasma de la Ópera, es una experiencia única nunca vista: más de 20 grandes ilusiones, algunas nunca realizadas en escena, incluyendo la impactante aparición de un elefante.

Una combinación de emoción, espectáculo, riesgo y una historia profundamente humana. ¿Estás preparado para vivirlo?