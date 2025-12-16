España despide un 2025 “extremadamente cálido”: los últimos cuatro años son los más calurosos registrados hasta ahora en el país

Una persona se refresca en Córdoba el pasado mes de agosto durante una de las olas de calor del verano.

España está a punto de despedirse de un año “extremadamente cálido”. Pero este 2025 no es una excepción. Forma parte de una tendencia que casi mes a mes y año a año apunta directamente al cambio climático causado por el ser humano, que provoca un aumento de las temperaturas medias en el conjunto del planeta y un incremento de la intensidad de los fenómenos extremos por todos sus rincones.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es el órgano que se encarga de monitorizar a través de la red de estaciones que tiene repartidas por el país la evolución de las temperaturas. A partir de esos datos, calcula la temperatura media anual. La agencia hasta ahora solo tenía tres años calificados como “extremadamente cálidos” en los que se hubieran superado los 15 grados Celsius de media. Eran los tres años más calurosos, al menos desde que arranca la serie histórica de Aemet en 1961. Por este orden, fueron 2022, 2023 y 2024. Ahora es “altamente probable” que el presente año se les una con esta calificación cuando termine dentro de dos semanas, según ha avanzado este martes la Aemet.

Aunque los últimos días de diciembre serán determinantes para saber si este 2025 será el tercer o el cuarto año más cálido, como ha explicado este martes el portavoz de Aemet, Rubén del Campo.

Según este organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, la temperatura media de este 2025 será de unos 15 grados. Puede no parecer mucho, pero se trata de una media que incluye temperaturas nocturnas y diurnas de todas las zonas del país. Su dimensión se entiende mejor cuando se compara con, por ejemplo, la media del periodo comprendido entre 1991 y 2020, que es de 14 grados. Es decir, 2025 ha estado un grado por encima de ese periodo de referencia, como ya ocurrió en los anteriores tres años. El récord sigue ostentándolo 2022, con 15,5 grados.

Del Campo ha recordado que este 2025 ha habido en España dos importantes olas de calor, y ninguna de frío. Y entre todos los meses del año destaca junio que se salió de “todo contexto climático”. Es el mes más cálido registrado hasta ahora y en el que la diferencia con lo que sería normal es mayor: la temperatura en junio estuvo 3,6 grados por encima de la media.

Otoño e invierno

El dato global lo ha ofrecido Aemet durante su balance del otoño meteorológico, el que abarca septiembre, octubre y noviembre. Según los datos presentados, tuvo un carácter muy cálido, con una temperatura media en la España peninsular de un grado por encima de la media de esta estación calculada tomando el periodo de referencia 1991-2020. “Fue el noveno otoño más cálido de la serie y el octavo en lo que va de siglo, lo que muestra la tendencia hacia otoños cálidos en las últimas décadas”, explica Aemet.

El último otoño en España que tuvo temperaturas por debajo de lo normal fue el de 2010. Todos los demás han sido más calientes que la media. Del Campo ha hecho hincapié en que esta es una muestra muy clara de esa tendencia en que “las estaciones se calientan” fruto de este cambio climático.

Pero es que, además, vino precedido del que ha sido hasta ahora el verano más cálido en España, el de este 2025.

El invierno que viene

Los expertos de la agencia pronostican que la tendencia se mantendrá durante el invierno, en estos meses de diciembre, enero y febrero. “El escenario más probable”, señala Aemet en su informe estacional, “es el de temperaturas por encima del promedio normal en todo el país, con una probabilidad del 60% en la Península y del 70% en los archipiélagos”. Por contra, solo hay un 10% de probabilidad de que el invierno sea más frío de lo normal.

Del Campo ha recordado que estos son datos para el conjunto de la estación, lo que no implica que no pueda haber algún periodo de frío y nevadas durante en algún momento durante esos tres meses. De hecho, los primeros días de las Navidades, a partir del 22 de diciembre, se espera que las temperaturas sean bajas, aunque el portavoz de Aemet ha incidido en que hay “mucha incertidumbre” todavía en este pronóstico.

En el caso de las precipitaciones, la incertidumbre es mayor: “En el suroeste peninsular hay un 40% de probabilidad de que el invierno sea más seco de lo normal, frente a un 25% de que sea más lluvioso. En el resto del país no hay una tendencia clara y ambos escenarios son igual de probables”.