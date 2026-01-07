Ir al contenido
La nieve colapsa Francia

Un gran temporal desata el caos en el país, con un importante impacto en París, donde han sido suspendidos todas las líneas de autobuses, decenas de vuelos y se han producido atascos de hasta 950 kilómetros en Île-de-France

Una mujer esquía junto a la Torre Eiffel de París, este miércoles. Foto: Gonzalo Fuentes (REUTERS) | Vídeo: EPV
Daniel Verdú
Daniel Verdú
París -
El centro de París se encontraba en silencio absoluto a las ocho de la mañana. No había autobuses ni coches en las calles. La habitual marea de bicicletas había desaparecido de los carriles especiales y algunos padres acompañaban furtivamente a sus hijos completamente cubiertos con gorros y capuchas. El contraste se producía en las carreteras de la región parisina de Île-de-France, donde la acumulación de atascos se había ya disparado y superaba los 950 kilómetros. “Ante un episodio como este, el primer actor es el ciudadano y la responsabilidad individual es esencial”, señalaba en televisión el director general de la Protección Civil, Julien Marion, recomendando “limitar los desplazamientos en coche”. Era ya demasiado tarde.

La nieve estaba anunciada, pero el caos no se ha podido evitar en gran parte de Francia. El fuerte temporal desatado en gran parte del país ha provocado el corte de carreteras importantes como la N118 —una de las arterias más importantes para alcanzar la capital—, la interrupción de todas las líneas de autobús en París o la cancelación de decenas de vuelos previstos para hoy. Marion consideraba en televisión que había habido “anticipación y una movilización muy fuerte de los servicios del Estado”. No obstante, matizó que “no todo puede depender de la acción de los servicios públicos”.

La primera acción fue cancelar. Además de los servicios de la RATP (la compañía de transportes urbanos de París), los de las 1.900 líneas de Île-de-France Mobilités regresaron a sus depósitos. Varios trenes funcionaban con retrasos o han sido también suspendidos. Y un centenar de vuelos fueron cancelados el miércoles por la mañana en el aeropuerto de Roissy Charles-de-Gaulle, el más grande y concurrido de Francia, y otros 40 en el de Orly, el segundo, debido a la nieve, “con la esperanza de que la situación vuelva a la normalidad esta tarde”, declaró el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, en CNews. Estas cancelaciones, necesarias por las operaciones de despeje de pistas y deshielo de los aviones, afectarán aproximadamente al 40% de los movimientos previstos entre las 9:00 y las 14:00 en París-Charles-de-Gaulle y al 25 % entre las 6:00 y las 13:00 en Orly.

En toda Francia, donde seis aeropuertos del oeste y norte del país han cerrado, 38 departamentos se encuentran en alerta naranja, el segundo nivel más alto de aviso. La alerta llama a la población a estar muy atenta, ya que se prevén fenómenos peligrosos en las siguientes horas. Entre el lunes y el martes, las autoridades han atribuido a la nieve y al frío la muerte en accidentes de tráfico en todo el país de al menos cinco personas, tres de los cuales en el departamento de las Landas (oeste). La tormenta de nieve ha afectado también a Bélgica y Países Bajos.

Sobre la firma

Daniel Verdú
Daniel Verdú
Nació en Barcelona pero aprendió el oficio en la sección de Madrid de EL PAÍS. Pasó por Cultura y Reportajes, cubrió atentados islamistas en Francia y la catástrofe de Fukushima. Fue corresponsal siete años en Italia y el Vaticano, donde vio caer cinco gobiernos y convivir a dos papas. Corresponsal en París. Los martes firma una columna en Deportes
