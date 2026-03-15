Yolanda Díaz acude a los Oscar para apoyar a Oliver Laxe

Yolanda Díaz acudirá este domingo a la ceremonia de los premios Oscar para acompañar al cineasta Oliver Laxe, nominado en dos categorías por Sirât. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social se reunirá primero con la delegación española y varios nominados a los galardones.

Sirât, de Laxe, está nominado en las categorías de mejor película extranjera y mejor sonido, en este caso para Laia Casanovas, Yasmina Praderas y Amanda Villavieja, el primer equipo femenino en 98 años de historia de los galardones en lograr una candidatura en este apartado. La promoción de la película ha sido intensa. Laxe, de 43 años, partió con el apoyo de Movistar Plus+; después, Cannes fue un enorme impulso, y ya en Estados Unidos la distribuidora Neon apostó por su filme. La empresa tiene en cartera cuatro de las cinco nominadas a mejor película internacional: además de Sirât, también Valor Sentimental y El agente secreto (empatadas como favoritas en la categoría en la que compite la película española) y la iraní Un simple accidente.

Díaz, confirman desde su equipo, acompañará al cineasta gallego junto a una delegación de la Xunta de Galicia. No es la primera vez que un político español acude a la gala, aunque la presencia de representantes del Gobierno es excepcional. En 1999, Mariano Rajoy, entonces ministro de Cultura, voló hasta Los Ángeles para apoyar al equipo de José Luis Garci, nominado por la película El abuelo, en la categoría de mejor filme extranjero.

La 98º edición de los premios será presentada por el comediante Conan O’Brien por segundo año consecutivo y se prepara entre fuertes medidas de seguridad debido a la guerra en Irán que se extiende ya por toda la región. Esta semana se filtró en la prensa local información del FBI que advertía de posibles ataques con drones a California como represalia por el conflicto. En un encuentro con los medios para hablar acerca de la gala y su estructura, los productores ejecutivos de la retransmisión hablaron del asunto, explicando que la seguridad era lo primero y contaban con ayuda del FBI y del Departamento de Policía de Los Ángeles: “Este evento tiene que funcionar como un reloj. Pero queremos que todos los que vengan, los que lo vean en directo, incluso los fans que estén fuera de las vallas, se sientan seguros, protegidos y bienvenidos, así que es nuestro trabajo como equipo de producción asegurarnos de que eso sea realidad”.

Como ha contado el diario Los Angeles Times, la seguridad se ha reforzado con más medidas invisibles, agentes del FBI y hasta control aéreo, incluso, de posibles radiaciones.