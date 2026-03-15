La alfombra roja de los Premios Oscar 2026

Saja Kilani, actriz protagonista de 'La voz de Hind', nominada a mejor película internacional, de negro y con un pin reivindicativo con una paloma de la paz y la leyenda "Artists4Ceasefire. A Just Peace" ("Artistas por el alto el fuego. Una paz justa", en inglés). La película, dirigida por la tunecina Kaouther ben Hania, se basa en los los audios originales de las llamadas de socorro de la niña gazatí Hind Rajab, atrapada en un coche acribillado en el norte de Gaza, y los servicios de rescate. En el Festival de Venecia el filme se llevó el León de Plata.

ANGELA WEISS (AFP via Getty Images)