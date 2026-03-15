La alfombra roja de los Premios Oscar 2026

6 fotosOSCARSLa alfombra roja de los Premios Oscar 2026Repasamos todos los ‘looks’ de la 98ª edición de los galardones de la Academia de Hollywood, que se celebra en el teatro Dolby de Los ÁngelesAna Fernández AbadBeatriz García15 mar 2026 - 20:36Actualizado: 15 mar 2026 - 21:06CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosSaja Kilani, actriz protagonista de 'La voz de Hind', nominada a mejor película internacional, de negro y con un pin reivindicativo con una paloma de la paz y la leyenda "Artists4Ceasefire. A Just Peace" ("Artistas por el alto el fuego. Una paz justa", en inglés). La película, dirigida por la tunecina Kaouther ben Hania, se basa en los los audios originales de las llamadas de socorro de la niña gazatí Hind Rajab, atrapada en un coche acribillado en el norte de Gaza, y los servicios de rescate. En el Festival de Venecia el filme se llevó el León de Plata.ANGELA WEISS (AFP via Getty Images)Marlee Matlin, ganadora del Oscar por 'Hijos de un dios menor' en 1987 (y primera persona sorda en alzarse con la estatuilla), con un vestido azul noche con cola.ANGELA WEISS (AFP via Getty Images)La actriz modelo y presentadora Nikki Novak, una de las primeras en posar sobre la alfombra roja (este año con un tono más oscuro de lo habitual, casi marrón) del teatro Dolby, con un vestido de encaje con corsé y falda con volantes en cascada.Jeff Kravitz (FilmMagic)La británica Amelia Dimoldenberg, popular presentadora de 'Chicken Shop Date' ejerce por tercer año consecutivo como embajadora de redes sociales y corresponsal en la alfombra roja de los Oscar. Su elección estilística: un clásico vestido negro palabra de honor.ANGELA WEISS (AFP via Getty Images)La canadiense Keltie Knight, presentadora de E! News, sin supersticiones con este modelo amarillo de espalda descubierta.Kevin Mazur (Kevin Mazur/Getty Images)El modista estadounidense Christian Siriano, cuyos diseños suelen verse sobre las alfombras rojas de diversos eventos, de negro riguroso.Jeff Kravitz (FilmMagic)