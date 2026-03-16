El momentazo de película de Anna Wintour y Anne Hathaway en los Oscar: “¿Te parece bien mi vestido de esta noche?”

La eterna directora de Vogue ejerció como reina de la moda y la actriz emuló a su personaje en ‘El diablo viste de Prada’, para presentar dos premios en la gala

Anna Wintour, eterna directora de Vogue, aunque ya no tenga esa posición, presentó este domingo por primera vez un premio Oscar y lo hizo acompañada de la actriz Anne Hathaway. En un guiño a la inminente El diablo viste de Prada 2, que llegará el 1 de mayo a los cines, ambas salieron juntas al escenario mientras sonaba de fondo Vogue de Madonna.

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Hathaway hizo el discurso de introducción, y al final, fingiendo estar nerviosa, le ha preguntado a Wintour: “Anna, ¿te parece bien mi vestido de esta noche?”. Wintour, en un gesto cómico, se ha puesto sus míticas gafas de sol y ha continuado presentando a los nominados al Oscar con indiferencia: “Y los nominados son...”. Antes de seguir y con el público riéndose de esta situación de película, la ha llamado Emily, el nombre que el personaje de Miranda Priestly le atribuye erróneamente en la película al papel que interpreta Hathaway.

El año pasado, Wintour reveló su opinión sobre el personaje de Meryl Streep en El diablo viste de Prada. Reconociendo después de casi 20 años de silencio que Miranda Priestly “es una interpretación justa”. Poniendo así fin al debate sobre si este personaje estaba inspirado en ella. “La industria de la moda estaba preocupada por mí, porque me fueran a retratar de forma desfavorable, como una caricatura”, confesó al periodista David Remnick en la entrevista. Pero, según cuenta, le pareció una película “muy entretenida y muy divertida”. La cinta de 2006 estaba inspirada en un libro homónimo escrito por Lauren Weisberger y contaba las agridulces aventuras de una asistente en una gran revista de moda en Nueva York.

Wintour y Hathaway entregaron este domingo el Oscar a mejor diseño de vestuario y a mejor maquillaje y peluquería. Entre los nominados de la primera categoría estaban Malgosia Turzanska, por Hamnet, Miyako Bellizzi, por Marty Supreme, Ruth E. Carter, por Los Pecadores, Deborah L. Scott, por Avatar y Kate Hawley, por Frankenstein. Finalmente, el galardón fue para esta última. La cinta de Guillermo del Toro también logró la estatuilla a mejor maquillaje y peluquería, que premió a Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey.

Anna Wintour y Anne Hathaway posan en el escenario durante la ceremonia de los Premios Óscar en la 98.ª edición. Mike Blake (REUTERS)

En la ceremonia, Hathaway lució un vestido de apliques florales combinado con guantes largos de la colección primavera-verano 2026 de Valentino. Sus joyas eran de Bvlgari. Por su parte, Wintour, directora editorial global de Vogue y directora global de contenido de Condé Nast, combinó encaje y apliques florales y fue fiel a sus gafas de sol. Su ‘look’ era de Dior.