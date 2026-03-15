Los ganadores de los Premios Oscar 2026

Los ganadores de los Premios Oscar.

Consulte la lista completa con todos los nominados y premiados en la 98º edición de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood

La ciudad de Los Ángeles ha acogido este 15 de marzo la 98ª edición de los galardones más importantes de la industria del cine. Por segundo año consecutivo, Conan O’Brien será el encargado de presentar el evento del Dolby Theatre.

Los pecadores se posiciona como la película más nominada en la historia de los Oscar, con 16 oportunidades de hacerse con la estatuilla, superando así las 14 de Eva al desnudo (1950), Titanic (1997) y La La Land (2016). Mientras, la española Sirât ha logrado dos nominaciones, tanto a mejor película internacional como a mejor sonido.

A continuación, los ganadores de los Oscar 2026. Y aquí puede consultar dónde ver las películas.

Mejor película

Mejor dirección

Mejor actor

Mejor actriz

Mejor actor de reparto

Mejor actriz de reparto

Mejor película internacional

Mejor película de animación

Mejor película documental

The Perfect Neighbor

Mr. Nobody Against Putin

Cutting Through Rocks

Come See Me In The Good Light

The Alabama Solution

Mejor guion original

, por Blue Moon Robert Kaplow

, por Marty Supreme Ronald Bronstein y Josh Safdie

Joachim Trier y Eskil Vogt , por Valor sentimental

Ryan Coogler , por Los pecadores

Jafar Panahi, Nader Saïvar, Shadmehr Rastin y Mehdi Mahmoudian, por Un simple accidente

Mejor guion adaptado

Will Tracy , por Bugonia

Guillermo del Toro , por Frankenstein

Maggie O’Farrell y Chloé Zhao , por Hamnet

Paul Thomas Anderson , por Una batalla tras otra

, por Sueños de trenes Clint Bentley y Greg Kwedar

Mejor fotografía

Dan Laustsen , por Frankenstein

Darius Khondji , por Marty Supreme

Michael Bauman , por Una batalla tras otra

Autumn Durald Arkapaw , por Los pecadores

Adolpho Veloso, por Sueños de trenes

Mejor montaje

Stephen Mirrione , por F1: la película

Olivier Coutté , por Valor sentimental

Ronald Bronstein y Josh Safdie , por Marty Supreme

Andy Jurgensen , por Una batalla tras otra

Michael P. Shawver, por Los pecadores

Mejor reparto

Nina Gold , por Hamnet

Jennifer Venditti , por Marty Supreme

Cassandra Kulukundis , por Una batalla tras otra

, por El agente secreto Gabriel Domingues

Francine Maisler, por Los pecadores

Mejor sonido

Gareth John, Al Nelson, Juan Peralta, Gary A. Rizzo y Gwendowlyn Yates Whittle , por F1: la película

Greg Chapman, Christian Cooke, Nelson Ferreira, Nathan Robitaile y Brad Zoern , por Frankenstein

Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor , por Una batalla tras otra

Benny Burt, Steve Boeddeker, David V. Butler, Felipe Pacheco y Chris Welcker , por Los pecadores

Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por Sirât

Mejor banda sonora

Alexandre Desplat , por Frankenstein

Max Richter , por Hamnet

Jonny Greenwood , por Una batalla tras otra

Ludwig Göransson , por Los pecadores

, por Bugonia Jerskin Fendrix

Mejor diseño de producción

Florencia Martin yAnthony Carlino , por Una batalla tras otra

Tamara Deverell y Shane Vieau , por Frankenstein

Fiona Crombie y Alice Felton , por Hamnet

Jack Fisk y Adam Willis , por Marty Supreme

Hannah Bleachler y Monique Champagne, por Los pecadores

Mejor vestuario

Kate Hawley , por Frankenstein

Malgosia Turzanska , por Hamnet

Miyako Bellizzi , por Mary Supreme

Ruth E. Carter , por Los pecadores

Deborah L. Scott, por Avatar

Mejor maquillaje y peluquería

Mike Hill, Cliona Furey y Jordan Samuel , por Frankenstein

Kyoko Toyotawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu, por Kokuho

Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry, por Los pecadores

, por The Smashing Machine Kazu Hiro, Glen Griffin, Bjoern Rehbein

Anne Catherine Sauerberg y Thomas Foldberg, por La hermanastra fea

Mejores efectos visuales

Mejor canción

Diane Warren por Dear Me , en Diane Warren: Relentless

Nicholas Pike por Sweet Dreams of Joy , en Viva Verdi

EJAE y Mark Sonnenblick por Golden , en Las guerreras K-pop

Ludwig Göransson y Raphael Saadiq por I Lied to You , en Los pecadores

Nick Cave y Bryce Dessner por Sueños de trenes, de Sueños de trenes

Mejor cortometraje de ficción

Butcher’s Stain

A friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor cortometraje documental

Todas las habitaciones vacías, de Joshua y Conall Jones

The Life and Death of Brent Renaud, de Craig Renaud y Juan Arredondo

Children no More, de Hilla Medalia y Sheila Nevins

The Devil’s Busy, de Christalyn Hampton y Geeta Gandhi

Perfectly a Strangeness, de Alison McAlpine

Mejor cortometraje de animación

Butterfly, de Florence Miailhe y Ron Dyens

Forevergreen , de Nathan Engelhardt y Jeremy Spears

The Girl Who Cried, de Pearls Chris Lavis y Maciek Szczerbowski

Retirement Plan, de John Kelly y Andrew Freedman

The Three Sisters, de Konstantin Bronzit