Los ganadores de los Premios Oscar 2026
Consulte la lista completa con todos los nominados y premiados en la 98º edición de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood
La ciudad de Los Ángeles ha acogido este 15 de marzo la 98ª edición de los galardones más importantes de la industria del cine. Por segundo año consecutivo, Conan O’Brien será el encargado de presentar el evento del Dolby Theatre.
Los pecadores se posiciona como la película más nominada en la historia de los Oscar, con 16 oportunidades de hacerse con la estatuilla, superando así las 14 de Eva al desnudo (1950), Titanic (1997) y La La Land (2016). Mientras, la española Sirât ha logrado dos nominaciones, tanto a mejor película internacional como a mejor sonido.
A continuación, los ganadores de los Oscar 2026. Y aquí puede consultar dónde ver las películas.
Mejor película
Bugonia
F1: la película
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
El agente secreto
Valor sentimental
Los pecadores
Sueños de trenes
Mejor dirección
Paul Thomas Anderson
Ryan Coogler
Joachim Trier
Chloé Zhao
Josh Safdie
Mejor actor
Timothée Chalamet
Leonardo DiCaprio
Ethan Hawke
Michael B. Jordan
Wagner Moura
Mejor actriz
Jessie Buckley
Rose Byrne
Kate Hudson
Renate Reinsve
Emma Stone
Mejor actor de reparto
Benicio Del Toro
Jacob Elordi
Stellan Skarsgård
Delroy Lindo
Sean Penn
Mejor actriz de reparto
Elle Fanning
Inga Ibsdotter Lilleaas
Amy Madigan
Wunmi Mosaku
Teyana Taylor
Mejor película internacional
Un simple accidente
El agente secreto
Valor sentimental
Sirât
La voz de Hind
Mejor película de animación
Mejor película documental
- The Perfect Neighbor
- Mr. Nobody Against Putin
- Cutting Through Rocks
- Come See Me In The Good Light
- The Alabama Solution
Mejor guion original
- Robert Kaplow, por Blue Moon
- Ronald Bronstein y Josh Safdie, por Marty Supreme
- Joachim Trier y Eskil Vogt, por Valor sentimental
- Ryan Coogler, por Los pecadores
- Jafar Panahi, Nader Saïvar, Shadmehr Rastin y Mehdi Mahmoudian, por Un simple accidente
Mejor guion adaptado
- Will Tracy, por Bugonia
- Guillermo del Toro, por Frankenstein
- Maggie O’Farrell y Chloé Zhao, por Hamnet
- Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra
- Clint Bentley y Greg Kwedar, por Sueños de trenes
Mejor fotografía
- Dan Laustsen, por Frankenstein
- Darius Khondji, por Marty Supreme
- Michael Bauman, por Una batalla tras otra
- Autumn Durald Arkapaw, por Los pecadores
- Adolpho Veloso, por Sueños de trenes
Mejor montaje
- Stephen Mirrione, por F1: la película
- Olivier Coutté, por Valor sentimental
- Ronald Bronstein y Josh Safdie, por Marty Supreme
- Andy Jurgensen, por Una batalla tras otra
- Michael P. Shawver, por Los pecadores
Mejor reparto
- Nina Gold, por Hamnet
- Jennifer Venditti, por Marty Supreme
- Cassandra Kulukundis, por Una batalla tras otra
- Gabriel Domingues, por El agente secreto
- Francine Maisler, por Los pecadores
Mejor sonido
- Gareth John, Al Nelson, Juan Peralta, Gary A. Rizzo y Gwendowlyn Yates Whittle, por F1: la película
- Greg Chapman, Christian Cooke, Nelson Ferreira, Nathan Robitaile y Brad Zoern, por Frankenstein
- Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor, por Una batalla tras otra
- Benny Burt, Steve Boeddeker, David V. Butler, Felipe Pacheco y Chris Welcker, por Los pecadores
- Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por Sirât
Mejor banda sonora
- Alexandre Desplat, por Frankenstein
- Max Richter, por Hamnet
- Jonny Greenwood, por Una batalla tras otra
- Ludwig Göransson, por Los pecadores
- Jerskin Fendrix, por Bugonia
Mejor diseño de producción
- Florencia Martin yAnthony Carlino, por Una batalla tras otra
- Tamara Deverell y Shane Vieau, por Frankenstein
- Fiona Crombie y Alice Felton, por Hamnet
- Jack Fisk y Adam Willis, por Marty Supreme
- Hannah Bleachler y Monique Champagne, por Los pecadores
Mejor vestuario
- Kate Hawley, por Frankenstein
- Malgosia Turzanska, por Hamnet
- Miyako Bellizzi, por Mary Supreme
- Ruth E. Carter, por Los pecadores
- Deborah L. Scott, por Avatar
Mejor maquillaje y peluquería
- Mike Hill, Cliona Furey y Jordan Samuel, por Frankenstein
- Kyoko Toyotawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu, por Kokuho
- Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry, por Los pecadores
- Kazu Hiro, Glen Griffin, Bjoern Rehbein, por The Smashing Machine
- Anne Catherine Sauerberg y Thomas Foldberg, por La hermanastra fea
Mejores efectos visuales
- Avatar: fuego y ceniza
- F1: la película
- Jurassic World: el renacer
- Laberinto en llamas
- Los pecadores
Mejor canción
- Diane Warren por Dear Me, en Diane Warren: Relentless
- Nicholas Pike por Sweet Dreams of Joy, en Viva Verdi
- EJAE y Mark Sonnenblick por Golden, en Las guerreras K-pop
- Ludwig Göransson y Raphael Saadiq por I Lied to You, en Los pecadores
- Nick Cave y Bryce Dessner por Sueños de trenes, de Sueños de trenes
Mejor cortometraje de ficción
- Butcher’s Stain
- A friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor cortometraje documental
- Todas las habitaciones vacías, de Joshua y Conall Jones
- The Life and Death of Brent Renaud, de Craig Renaud y Juan Arredondo
- Children no More, de Hilla Medalia y Sheila Nevins
- The Devil’s Busy, de Christalyn Hampton y Geeta Gandhi
- Perfectly a Strangeness, de Alison McAlpine
Mejor cortometraje de animación
- Butterfly, de Florence Miailhe y Ron Dyens
- Forevergreen, de Nathan Engelhardt y Jeremy Spears
- The Girl Who Cried, de Pearls Chris Lavis y Maciek Szczerbowski
- Retirement Plan, de John Kelly y Andrew Freedman
- The Three Sisters, de Konstantin Bronzit
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