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Los ganadores de los Premios Oscar 2026

Consulte la lista completa con todos los nominados y premiados en la 98º edición de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood

Los ganadores de los Premios Oscar.
El País
El País
Madrid -
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La ciudad de Los Ángeles ha acogido este 15 de marzo la 98ª edición de los galardones más importantes de la industria del cine. Por segundo año consecutivo, Conan O’Brien será el encargado de presentar el evento del Dolby Theatre.

Los pecadores se posiciona como la película más nominada en la historia de los Oscar, con 16 oportunidades de hacerse con la estatuilla, superando así las 14 de Eva al desnudo (1950), Titanic (1997) y La La Land (2016). Mientras, la española Sirât ha logrado dos nominaciones, tanto a mejor película internacional como a mejor sonido.

A continuación, los ganadores de los Oscar 2026. Y aquí puede consultar dónde ver las películas.

Mejor película

Bugonia

De Yorgos Lanthimos

F1: la película

De Joseph Kosinski

Frankenstein

De Guillermo del Toro

Hamnet

De Chloé Zhao

Marty Supreme

De Josh Safdie

Una batalla tras otra

De Paul Thomas Anderson

El agente secreto

De Kleber Mendonça Filho

Valor sentimental

De Joachim Trier

Los pecadores

De Ryan Coogler

Sueños de trenes

De Clint Bentley

Mejor dirección

Paul Thomas Anderson

Por Una batalla tras otra

Ryan Coogler

Por Los pecadores

Joachim Trier

Por Valor sentimental

Chloé Zhao

Por Hamnet

Josh Safdie

Por Marty Supreme

Mejor actor

Timothée Chalamet

Por Marty Supreme

Leonardo DiCaprio

Por Una batalla tras otra

Ethan Hawke

Por Blue Moon

Michael B. Jordan

Por Los pecadores

Wagner Moura

Por El agente secreto

Mejor actriz

Jessie Buckley

Por Hamnet

Rose Byrne

Por Si pudiera, te daría una patada

Kate Hudson

Por Song Sung Blue

Renate Reinsve

Por Valor sentimental

Emma Stone

Por Bugonia

Mejor actor de reparto

Benicio Del Toro

Por Una batalla tras otra

Jacob Elordi

Por Frankenstein

Stellan Skarsgård

Por Valor sentimental

Delroy Lindo

Por Los pecadores

Sean Penn

Por Una batalla tras otra

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning

Por Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas

Por Valor sentimental

Amy Madigan

Por Weapons

Wunmi Mosaku

Por Los pecadores

Teyana Taylor

Por Una batalla tras otra

Mejor película internacional

Un simple accidente

Francia

El agente secreto

Brasil

Valor sentimental

Noruega

Sirât

España

La voz de Hind

Túnez

Mejor película de animación

Mejor película documental

  • The Perfect Neighbor
  • Mr. Nobody Against Putin
  • Cutting Through Rocks
  • Come See Me In The Good Light
  • The Alabama Solution

Mejor guion original

  • Robert Kaplow, por Blue Moon
  • Ronald Bronstein y Josh Safdie, por Marty Supreme
  • Joachim Trier y Eskil Vogt, por Valor sentimental
  • Ryan Coogler, por Los pecadores
  • Jafar Panahi, Nader Saïvar, Shadmehr Rastin y Mehdi Mahmoudian, por Un simple accidente

Mejor guion adaptado

  • Will Tracy, por Bugonia
  • Guillermo del Toro, por Frankenstein
  • Maggie O’Farrell y Chloé Zhao, por Hamnet
  • Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra
  • Clint Bentley y Greg Kwedar, por Sueños de trenes

Mejor fotografía

  • Dan Laustsen, por Frankenstein
  • Darius Khondji, por Marty Supreme
  • Michael Bauman, por Una batalla tras otra
  • Autumn Durald Arkapaw, por Los pecadores
  • Adolpho Veloso, por Sueños de trenes

Mejor montaje

  • Stephen Mirrione, por F1: la película
  • Olivier Coutté, por Valor sentimental
  • Ronald Bronstein y Josh Safdie, por Marty Supreme
  • Andy Jurgensen, por Una batalla tras otra
  • Michael P. Shawver, por Los pecadores

Mejor reparto

  • Nina Gold, por Hamnet
  • Jennifer Venditti, por Marty Supreme
  • Cassandra Kulukundis, por Una batalla tras otra
  • Gabriel Domingues, por El agente secreto
  • Francine Maisler, por Los pecadores

Mejor sonido

  • Gareth John, Al Nelson, Juan Peralta, Gary A. Rizzo y Gwendowlyn Yates Whittle, por F1: la película
  • Greg Chapman, Christian Cooke, Nelson Ferreira, Nathan Robitaile y Brad Zoern, por Frankenstein
  • Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor, por Una batalla tras otra
  • Benny Burt, Steve Boeddeker, David V. Butler, Felipe Pacheco y Chris Welcker, por Los pecadores
  • Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por Sirât

Mejor banda sonora

  • Alexandre Desplat, por Frankenstein
  • Max Richter, por Hamnet
  • Jonny Greenwood, por Una batalla tras otra
  • Ludwig Göransson, por Los pecadores
  • Jerskin Fendrix, por Bugonia

Mejor diseño de producción

  • Florencia Martin yAnthony Carlino, por Una batalla tras otra
  • Tamara Deverell y Shane Vieau, por Frankenstein
  • Fiona Crombie y Alice Felton, por Hamnet
  • Jack Fisk y Adam Willis, por Marty Supreme
  • Hannah Bleachler y Monique Champagne, por Los pecadores

Mejor vestuario

  • Kate Hawley, por Frankenstein
  • Malgosia Turzanska, por Hamnet
  • Miyako Bellizzi, por Mary Supreme
  • Ruth E. Carter, por Los pecadores
  • Deborah L. Scott, por Avatar

Mejor maquillaje y peluquería

  • Mike Hill, Cliona Furey y Jordan Samuel, por Frankenstein
  • Kyoko Toyotawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu, por Kokuho
  • Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry, por Los pecadores
  • Kazu Hiro, Glen Griffin, Bjoern Rehbein, por The Smashing Machine
  • Anne Catherine Sauerberg y Thomas Foldberg, por La hermanastra fea

Mejores efectos visuales

Mejor canción

  • Diane Warren por Dear Me, en Diane Warren: Relentless
  • Nicholas Pike por Sweet Dreams of Joy, en Viva Verdi
  • EJAE y Mark Sonnenblick por Golden, en Las guerreras K-pop
  • Ludwig Göransson y Raphael Saadiq por I Lied to You, en Los pecadores
  • Nick Cave y Bryce Dessner por Sueños de trenes, de Sueños de trenes

Mejor cortometraje de ficción

  • Butcher’s Stain
  • A friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Mejor cortometraje documental

  • Todas las habitaciones vacías, de Joshua y Conall Jones
  • The Life and Death of Brent Renaud, de Craig Renaud y Juan Arredondo
  • Children no More, de Hilla Medalia y Sheila Nevins
  • The Devil’s Busy, de Christalyn Hampton y Geeta Gandhi
  • Perfectly a Strangeness, de Alison McAlpine

Mejor cortometraje de animación

  • Butterfly, de Florence Miailhe y Ron Dyens
  • Forevergreen, de Nathan Engelhardt y Jeremy Spears
  • The Girl Who Cried, de Pearls Chris Lavis y Maciek Szczerbowski
  • Retirement Plan, de John Kelly y Andrew Freedman
  • The Three Sisters, de Konstantin Bronzit

Créditos

Diseño: Ana Fernández
Desarrollo: Alejandro Gallardo

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