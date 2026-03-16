Dónde ver todas las películas ganadoras de los Oscar 2026 en España

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‘Una batalla tras otra’ ha sido la gran ganadora de la 98º edición de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood con seis estatuillas

Los pecadores, que ha batido el récord de nominaciones de los Oscar, se ha llevado finalmente cuatro premios (actor, guion adaptado, fotografía y banda sonora). La cinta ha sido superada por Una batalla tras otra, que optaba a trece estatuillas y ha logrado seis (película, dirección, actor de reparto, guion adaptado, dirección de reparto y montaje). Descubre, a continuación, dónde puedes ver los proyectos vencedores de la ultima edición de los grandes premios del cine que se han entregado este domingo 15 de marzo en Los Ángeles.

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‘Una batalla tras otra’ (6 galardones)

La cinta dirigida por Paul Thomas Anderson ha logrado seis Oscar, incluidos el de mejor película, dirección y guion adaptado. Así como el de actor de reparto, que fue a parar a Sean Penn. Una batalla tras otra cuenta como un grupo de exrevolucionarios que luchan contra el drama de la migración ilegal se reúne para rescatar a la hija de uno de ellos.

¿Dónde ver? Puede verse con suscripción en HBO Max, o con el pack de ficción de Movistar. Mientras que en Apple TV, Prime Video, Filmin o Rakuten TV está disponible para alquilar o comprar.

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02:15 Tráiler de 'Una batalla tras otra'

‘Los pecadores’ (4 galardones)

La película más nominada de la historia de los Oscar ha logrado el premio a la mejor interpretación masculina, que ha recaído en Michael B. Jordan. Así como el galardón por la mejor fotografía, que por primera vez ha ido a parar a una mujer, Autum Durald Arkapaw. Se trata de un drama de vampíros que ha arrasado en la taquilla por su mezcla de musical y vampiros.

¿Donde ver? En las plataformas de streaming HBO Max y Movistar +. También está disponible para compra o alquiler en plataformas como Amazon Prime Video, Filmin, Rakuten TV y Apple TV.

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01:55 Tráiler de 'Los pecadores'

‘Frankenstein’ (3 galardones)

Kate Hawley ha ganado el Oscar a mejor diseño de vestuario. La película de Guillermo del Toro también ha logrado el premio al mejor maquillaje y peluquería y al mejor diseño de producción.

¿Donde ver? Se puede ver exclusivamente en Netflix, que en este caso es también la productora.

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02:17 Tráiler de 'Frankenstein'

‘Las guerreras K-pop’ (2 galardones)

Las guerreras K-pop es el triunfo del k-pop. El que ha sido uno de los fenómenos del año ha logrado el Oscar a la mejor película de animación y a la mejor canción.

¿Dónde ver? Disponible en Netflix, donde se estrenó el verano pasado.

‘Valor sentimental’ (1 galardón)

La noruega Valor sentimental ha ganado el Oscar a mejor película internacional. Estaba nominada a otras siete categorías, incluida la de mejor película.

¿Dónde ver? La película se estrenó el pasado 5 de diciembre y aún puede verse en las salas.

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02:03 Tráiler de 'Valor sentimental'

‘Hamnet’ (1 galardón)

Aspiraba a 8 premios de la Academia, incluyendo el de mejor película. Finalmente ha logrado uno, el de mejor actriz, para Jessie Buckley.

¿Donde ver? La película puede verse en el cine y también se puede alquilar o comprar en Apple TV, Rakuten TV, Filmin y Prime Video.

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02:18 Tráiler de 'Hamnet' Jessie Buckley y Paul Mescal, en 'Hamnet'.

‘F1: la película’ (1 galardón)

La película de Joseph Kosinski mete a Brad Pitt en la piel de un piloto veterano de Formula 1, y a Javier Bardem como dueño de la escudería en la que pilota. Ha logrado una estatuilla por el sonido, categoría a la que también optaba la española Sirât.

¿Dónde ver? Apple TV la coproduce y ya está disponible en su plataforma. También se puede comprar en Apple TV, Prime Video y Rakuten TV.

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02:22 Tráiler de 'F1: la película' Brad Pitt y Javier Bardem en 'F1: la película'.

‘Avatar: fuego y ceniza’ (1 galardón)

Avatar ha logrado el Oscar a los mejores efectos visuales. James Cameron ha regresado, con tecnologías aún más avanzadas, para mostrar una nueva tribu en Pandora, la del fuego, mientras que la batalla por el planeta contra los humanos crece.

¿Dónde ver? Está disponible en las salas españolas.

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02:19 Tráiler de 'Avatar: fuego y ceniza' Zoe Saldaña como Neytiri en una película de 'Avatar'.

‘Weapons’ (1 galardón)

Weapons ha logrado un premio Oscar gracias a Amy Madigan, que ha logrado la estatuilla como mejor actriz de reparto. Es la segunda vez en este siglo que una actriz gana el Oscar con una película que solo competía en esta categoría.

¿Dónde ver? Llegó al catálogo de HBO Max el 24 de octubre del año pasado, y está también en el pack de ficción de Movistar +. Se puede alquilar o comprar en Apple TV, Filmin, Prime Video o Rakuten TV.

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00:40 Tráiler de 'Weapons'

‘Mr. Nobody Against Putin’ (1 galardón)

Pavel Talankin es el coordinador de eventos de un colegio en Karabash, una pequeña ciudad rusa. Además, graba todo lo que ocurre en el colegio. Todo cambia cuando empieza la guerra de Ucrania y el colegio recibe instrucciones para que los niños sean adoctrinados y los actos sean seudopatrióticos. Ahí arranca oficialmente la aventura de Mr. Nobody contra Putin, el documental que ha ganado por sorpresa el Oscar al mejor largo documental.

¿Dónde ver? Filmin.

‘Los cantantes’ (1 galardón)

Ha logrado ser el mejor cortomotraje de ficción en los Oscar, un premio que ha compartido con Dos personas intercambiando saliva. Esta no es la primera vez que hay un empate, pero sí la primera en 14 años.

¿Dónde ver? Netflix.

‘Dos personas intercambiando saliva’ (1 galardón)

Ha logrado el premio al mejor cortomotraje de ficción, un galardón que ha compartido con Los cantantes. La categoría de mejor corto ya vivió un empate en 1994, entre Franz Kafka’s It’s a Wonderful LifeyTrevor.

¿Dónde ver? Movistar +.

‘Todas las habitaciones vacías’ (1 galardón)

El proyecto de Joshua y Conall Jones ha logrado el Oscar a mejor cortomotraje documental. Durante siete años, el corresponsal Steve Hartman y el fotógrafo Lou Bopp documentaron las habitaciones de críos víctimas de tiroteos en colegios.

¿Dónde ver? Neftlix.

‘The Girl Who Cried Pearls’ (1 galardón)

The Girl Who Cried Pearls (Chris Lavis y Maciek Szczerbowski) ha logrado el Oscar a mejor cortomotraje de animación.

¿Dónde ver? Movistar +.