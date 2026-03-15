La alfombra roja y la gala de los Premios Oscar 2026, en vivo

‘Los pecadores’ y ‘Una batalla tras otra’ llegan como favoritas a la 98ª edición de los galardones más importantes del cine, en la que también están nominadas la española ‘Sîrat’ y la brasileña ‘El agente secreto’

Los Oscar dirimen este domingo el duelo entre Los pecadores y Una batalla tras otra, las películas más nominadas de esta edición, mientras la española Sîrat y la brasileña El agente secreto buscan una codiciada estatuilla a mejor película internacional en una gala marcada por la escalada del conflicto en Irán. La 98ª edición de los premios más importantes del cine será conducida por el comediante Conan O’Brien por segundo año consecutivo y se transmitirá en directo en Estados Unidos en el canal ABC y en la plataforma Hulu (en España en Movistar Plus+) a partir de las 16:00 hora local (23:00 GMT). La gala incluirá actuaciones inspiradas en la película Las guerreras K-pop, reencuentros de superhéroes de Marvel, Moulin Rouge! o de La boda de mi mejor y de comedias como La boda de mi mejor amiga, además de homenajes sorpresa como el regreso de Barbra Streisand para hablar de Robert Redford.

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