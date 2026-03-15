La alfombra roja y la gala de los Premios Oscar 2026, en vivo
‘Los pecadores’ y ‘Una batalla tras otra’ llegan como favoritas a la 98ª edición de los galardones más importantes del cine, en la que también están nominadas la española ‘Sîrat’ y la brasileña ‘El agente secreto’
Los Oscar dirimen este domingo el duelo entre Los pecadores y Una batalla tras otra, las películas más nominadas de esta edición, mientras la española Sîrat y la brasileña El agente secreto buscan una codiciada estatuilla a mejor película internacional en una gala marcada por la escalada del conflicto en Irán. La 98ª edición de los premios más importantes del cine será conducida por el comediante Conan O’Brien por segundo año consecutivo y se transmitirá en directo en Estados Unidos en el canal ABC y en la plataforma Hulu (en España en Movistar Plus+) a partir de las 16:00 hora local (23:00 GMT). La gala incluirá actuaciones inspiradas en la película Las guerreras K-pop, reencuentros de superhéroes de Marvel, Moulin Rouge! o de La boda de mi mejor y de comedias como La boda de mi mejor amiga, además de homenajes sorpresa como el regreso de Barbra Streisand para hablar de Robert Redford.
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Saja Kilani, actriz protagonista de 'La voz de Hind', con un pin reivindicativo con una paloma de la paz y la leyenda "Artists4Ceasefire. A Just Peace" ("Artistas por el alto el fuego. Una paz justa", en inglés) / ANGELA WEISS / AFP via Getty Images
Discursos poco o demasiado políticos, según quién los escuche
Más allá del cine, otra de las preguntas principales que siempre acompañan la gala de los Oscar tiene que ver con la política. Y más este año. Entre el genocidio de Gaza, los ataques de EE UU a Venezuela, primero, e Irán, ahora, así como la guerra que Rusia desató y mantiene en Ucrania, hay mucho de lo que hablar. La ceremonia, además, se celebra en el país que gobierna Donald Trump, lo que añade expectación. ¿Será una gala política? ¿Hollywood preferirá el silencio o la denuncia? Varios nominados, Oliver Laxe incluido, ya están luciendo por la alfombra roja un pin en favor de Palestina. Pero otra incógnita tiene que ver con el público: ¿quiere o no que la gala sea política? Depende, por lo visto, de a quién vote: en 2017, una encuesta concluyó que dos tercios de los electores de Trump cambiaban de canal ante un discurso político en la gala mientras que más del 40% de los votantes de Hillary Clinton quería precisamente lo contrario: que los agradecimientos de los ganadores fueran más reivindicativos.
Rose Byrne posa en la alfombra roja de los Premios de la Academia en Hollywood / DANIEL COLE / REUTERS
Rose Byrne, nominada a mejor actriz, con vestido de Dior
Rose Byrne, nominada al Oscar a mejor actriz por ‘Si pudiera, te daría una patada’, muy elegante con un vestido palabra de honor negro con flores bordadas de Christian Dior. Esta película le ha dado muchas alegrías a Byrne, que hace unas semanas se llevó el Globo de Oro por este papel.
Mire la fotogalería de la alfombra roja aquí.
Las periodistas de EL PAÍS María Porcel y Paola Nagovitch están en el teatro Dolby de Los Ángeles para contar los entresijos de la ceremonia.
Ewan McGregor y Nicole Kidman, en 'Moulin Rouge!'
Lo que veremos en la gala: reuniones de Marvel o 'Moulin Rouge!'
Ya sabemos los nominados, los favoritos, las polémicas... pero ¿qué va a pasar en la gala de hoy? Sabemos que vuelve Conan O'Brien y su humor absurdo (sin muchas polémicas políticas) tras el éxito del año pasado, que habrá dos actuaciones musicales (la viral Golden de Las guerreras del K-Pop y I Lied to You de Los pecadores) y que se esperan reuniones que pronto serán virales.
Se reunirá por ejemplo la plana mayor del primer elenco de Los vengadores de Marvel (Robert Downey Jr., Chris Evans...) para dar un premio. También las actrices de La boda de mi mejor amiga, incluyendo a la nominada Rose Byrne junto a Kristen Wiig o Maya Rudolph (esposa del favorito de la noche, el director Paul Thomas Anderson) celebrando la película que cumple 15 años. Y el momento gordo lo celebrarán Ewan McGregor y Nicole Kidman conmemorando los 25 años de Moulin Rouge!. Y otro de los grandes momentos llegará en el In Memoriam, con el esperado regreso de Barbra Streisand para recordar a Robert Redford.
Oliver Laxe a su llegada al Teatro Dolby de Los ángeles. / ANGELA WEISS / AFP via Getty Images
Oliver Laxe, representante de España en los premios, llega a la ceremonia
Oliver Laxe, director de Sirât, nominada a mejor película internacional y mejor sonido, ya ha llegado a la alfombra roja de los Oscar. Laxe ha optado por vestirse completamente de negro y adornar su look, de la firma gallega Adolfo Domínguez, con un pin de sandía, un símbolo de solidaridad con Palestina.
Dice ese antiguo dicho que las penas, con pan, son menos. Si le llaman pan a una bolsa de regalos valorada en más de 320.000 dólares (unos 278.000 euros), que incluye masajes, viajes, lipoesculturas o maletas, las penas son pocas, muy pocas, incluso aunque te hayas quedado plantado y sin Oscar. Porque ese es el valor del presente que recibirán unos cuantos nominados a la estatuilla en estos días previos a la gala, que se celebra hoy en Los Ángeles.
Yolanda Díaz estará hoy en la ceremonia de los premios Oscar para acompañar al cineasta Oliver Laxe, nominado en dos categorías por Sirât. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social se reunirá primero con la delegación española y varios nominados a los galardones.
Los invitados y nominados comienzan a llegar al teatro Dolby de Los Ángeles para la 98ª edición de los galardones de la Academia de Hollywood.
Conan O'Brien, el presentador de la gala. / Frazer Harrison / WireImage
Comienza la 98ª edición de los premios Oscar
Buenas noches, aquí comienza el directo de la 98ª edición de los premios Oscar, una ceremonia en la que parte como favorita Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, que se presenta como el aplaudido autor que hace tiempo se merecía la estatuilla. Será una gala marcada, además, por la buena salud de un éxito como Los pecadores, que se llevó el récord histórico de nominaciones al sumar 16, por el reciente acuerdo de fusión entre los gigantes Paramount y Warner (esta última tiene a las dos favoritas), por saber cómo referenciará Conan O'Brien la convulsa actualidad política y bélica (Irán estará presente de la mano de Un simple accidente, de Jafar Panahi) y las últimas polémicas de Timothée Chalamet, y, para España, por las dos menciones al Sirât de Oliver Laxe. ¿Habrá sorpresas o está todo el pescado vendido? De momento, una buena noticia: la gala comienza este año a las 00.00 horas España (17.00 de México), antes de lo habitual gracias a que en Los Ángeles ya han cambiado de hora. Como diría Billy Crystal: Iiiiiit's a wonderful night for Oscars.
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