La quiniela de los Oscar 2026: un repaso a todas las categorías y sus favoritas

Aunque ‘Los pecadores’, con 16, haya logrado el mayor número de nominaciones de la historia, la noche parece propicia para ‘Una batalla tras otra’

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La ceremonia de los premios Oscar celebrará su 98ª edición este domingo 15 de marzo a las 00.00 hora peninsular española. La gala tendrá lugar en el Teatro Dolby de Hollywood, y será presentada por el cómico Conan O’Brien, que ya lo hizo el año pasado. Puede que sean unos galardones muy repartidos. Y, aunque no haya sorpresas, se nota cada vez más la importancia de los miembros de la Academia que viven fuera de EE UU; ese 25% es muy activo, y su voto pesa (es que ellos, aparentemente porque el voto es secreto, sí votan, mientras que el resto, menos). Vamos a recorrer todas las candidaturas y a elucubrar quién puede ganar en cada apartado por los resultados previos en esta temporada de premios.

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Mejor película. Ganará Una batalla tras otra. Paul Thomas Anderson saldrá al final de la gala con sus productores a recoger esta estatuilla, como ya ha hecho en los Bafta, los Globos de Oro, el César, los Critics Choice, el DGA de los directores, el PGA de los productores... Que en los premios de los Actores ganara Los pecadores no va a influir. Y da igual que la película de Ryan Coogler haya logrado 16 nominaciones, un récord. En la historia de los Oscar, 41 individuos han sido nominados en, al menos, cuatro categorías distintas. De ellos, solo dos han superado las seis nominaciones sin ganar nunca un premio Oscar: Bradley Cooper (12) y Paul Thomas Anderson, Paul Thomas Anderson (14). El domingo Anderson se resarcirá.

‌Mejor dirección. Sin duda, Paul Thomas Anderson. Otro fijo en la quiniela. En The Hollywood Reporter le dan, usando un modelo matemático que valora los premios precedentes, un 65,9% de posibilidades.

01:55 Tráiler de 'Los pecadores'

‌Mejor actor. La batalla de la noche. Eliminando a Ethan Hawke (Blue Moon), y por mucho que me guste Wagner Moura, sacando también de la quiniela al protagonista de El agente secreto, aún quedan tres. Hay que tomar decisiones. Elimino a DiCaprio, aunque, aviso, es el actor más infravalorado de la actualidad. Se me hace cuesta arriba, pensando en el voto de fuera de EE UU, que Michael B. Jordan gane por su doble papel en Los pecadores. Claro que, ¿habrá triunfado la campaña contra Timothée Chalamet? Personalmente, creo que está estupendo en Marty Supreme. Chalamet, aunque con muchas dudas.

‌Mejor actriz. Jessie Buckley, de Hamnet. Se ha merendado todos los galardones posibles de la temporada. Para THR, un 89,3%.

02:18 Tráiler de 'Hamnet' Jessie Buckley, al final de 'Hamnet'.

‌Mejor actor de reparto. Esta estatuilla, cuando arrancó la temporada, parecía para Jacob Elordi, por Frankenstein. Después, se inició la franja en la que arrasó Stellan Skarsgård, por Valor sentimental, con Globo de Oro incluido. Pero Valor sentimental no entró en los premios de los Actores. Y ahí llegó Sean Penn, con su imitación de jefe de ICE en Una batalla tras otra. Además, ganó en los Bafta. Pero... No sé, Skarsgård no va a volver fácilmente a los Oscar. Sería la sorpresa bonita de la noche, apoyándose en el voto europeo. Ahora, Penn hablando de Trump... En fin, otra para Una batalla tras otra.‌

Mejor actriz de reparto. Solo una vez en este siglo (y ocho en la historia de los Oscar) una actriz ha ganado el Oscar con una película que solo competía en esta categoría: Penélope Cruz por Vicky Cristina Barcelona. Amy Madigan está sola defendiendo Weapons. Teyana Taylor (Una batalla tras otra) ganó el Globo de Oro; Wunmi Mosaku (Los pecadores) se llevó el Bafta. Pensé que ganaría Mosaku, tras los Actors, ya no está claro. Con todo, viva el riesgo: Mosaku. Y duele que al final solo vaya para saludar Inga Ibsdotter Lilleaas, la hermana de Valor sentimental.

Mejor guion original. Ryan Coogler no tiene rival: se lo ha llevado todo con Los pecadores. Esta es estatuilla fija.

‌Mejor guion adaptado. Paul Thomas Anderson tampoco ha dejado que nadie le derrote en este apartado con su libérrima adaptación de la novela de Thomas Pynchon. Otro caballo ganador.

Mejor banda sonora. Al inicio de la temporada, Jonny Greenwood (guitarrista de Radiohead), con Una batalla tras otra, parecía el ganador. Greenwood nunca ha obtenido el Oscar. Y sin embargo, la ola ha cambiado a favor de Ludwig Göransson (Los pecadores), que ya ganó con Oppenheimer y Black Panther. Por cierto, primera candidatura para el maestro Max Richter, gracias a Hamnet.

‌Mejor canción original. Otra fija en las quinielas: Golden, de Las guerreras K-pop. Y encima se escuchará en la gala.

Mejor película internacional. ¡¡¡Vamos, Joachim!!!! Valor sentimental ha ganado hasta en los galardones del cine europeo. Por cierto, sería el primer Oscar para Noruega.

02:03 Tráiler de 'Valor sentimental' Joachim Trier, con el premio a mejor dirección en los galadormes del cine europeo.

Mejor documental. No me gusta el gran favorito, La vecina perfecta, de Geeta Gandbhir, directora que también compite en corto documental. Gandbhir es muy popular entre los cineastas especializados en documental. Ganará, aunque algunos rivales sean mejores.

‌Mejor corto documental. Todas las habitaciones vacías. Se puede ver en Netflix. Durante siete años, el corresponsal Steve Hartman y el fotógrafo Lou Bopp documentaron las habitaciones de críos víctimas de tiroteos en colegios. Devastador‌.

Mejor casting. La novedad de la noche será para Francine Maisler, responsable de esta labor en Los pecadores. Ganó en la Casting Society y falló en los Bafta (ha sido tres veces candidata) donde se lo llevó Incontrolable. Da igual, es la favorita. Una curiosidad: es también la responsable de la selección de reparto de la serie The Studio.

01:30 La reacción del director de 'Sirât' a las nominaciones de los Oscars

Mejor largometraje de animación. Las guerreras K-pop. Lo siento por la doble candidatura francesa, pero aquí está todo el pescado vendido.

‌Mejor corto de animación. Tres de los cinco pasaron por Annecy, el gran festival mundial de la animación. Y de ellos, el de stop motion, La chica que lloraba perlas es mágico. Hicieron dos versiones, en francés e inglés, con bocas distintas.

‌Mejor corto de ficción. Dos personas intercambiando saliva, con Zar Amir Ebrahimi de protagonista y Vicky Krieps de narradora. Aunque es muy gracioso El drama de época de Jane Austen, que juega en su título original con el doble sentido de la palabra period: periodo o época y la menstruación. No habrá narices para elegir a El carnicero.

Mejor dirección de fotografía. Michael Bauman, por Una batalla tras otra. Ha ganado el Bafta y el American Society of Cinematographers. No dudemos. ‌‌

02:17 Tráiler de 'Frankenstein' Jacob Elordi y Oscar Isaac, en 'Frankenstein'.

Mejor diseño de vestuario. Sí, ahora llega la racha de Frankenstein, con la diseñadora de vestuario Kate Hawley recogiendo su estatuilla. Lo ha ganado todo esta temporada de premios.‌

Mejor montaje. Para Andy Jurgensen por Una batalla tras otra. Ha ganado el Eddie de su sindicato, el Bafta y el Gold Derby.

‌Mejor maquillaje y peluquería. Otra fácil. Para Frankenstein y quienes han realizado esta labor en el filme de Guillermo del Toro: Mike Hill, Cliona Furey y Jordan Samuel. El trío es candidato por primera vez, aunque ya habían trabajado con el mexicano.

‌Mejor diseño de producción. Otro premio que suena a obvio: Tamara Deverell y Shane Vieau, por Frankenstein, que han triunfado en los Critics Choice, los Bafta, en el sindicato de directores de arte y en el de decoradores.

01:45 Tráiler de 'F1'

Mejores efectos visuales. Las dos anteriores entregas de Avatar ganaron en este apartado, así que también lo hará Avatar: fuego y ceniza.

‌Mejor sonido. Acabamos con la segunda candidatura española, pero... ganará, como en los premios de su sindicato, F1: la película, con un grupo de técnicos excepcionales. Entre ellos, el ganador del año pasado por Dune: parte dos, Gareth John.