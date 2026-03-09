“Ya no le interesa a nadie”, el comentario de Timothée Chalamet que enciende al mundo de la ópera y el ballet

Thimothée Chalamet (Nueva York, 30 años), el gran favorito para ganar el Oscar a mejor actor protagonista este año por Marty Supreme, lo dijo casi como un juego, con una risa burlona durante una conversación con el también intérprete Matthew McConaughey para CNN y la revista Variety. “Yo quiero que el cine sobreviva”, empezó, “no quiero trabajar en la ópera o en el ballet, disciplinas de las que todos dicen: ‘Hay que mantenerlas vivas’, a pesar de que ya no le interesan a nadie. Con todo respeto para los trabajadores de la ópera y el ballet”. Tardó pocos segundos en darse cuenta de que sus palabras le iban a ganar algunos enemigos. “Estoy ganándome tiros sin razón”, rio.

Pero seguramente no esperaba que los tiros fueran tantos y tan vehementes: aquello desencadenó una ola de respuestas efusivas del mundo del ballet y, sobre todo, del de la ópera: la Met de Nueva York, el Ballet Nacional de Inglaterra, la Ópera de París, la Scala de Milán, la Estatal de Viena, la Royal Opera House de Londres, el Teatro Real de Madrid o el Liceu de Barcelona. Resumiendo: todos los principales teatros de ópera del mundo, compañías de ballet y muchas estrellas de las dos disciplinas tenían algo que decir.

Las declaraciones del actor se produjeron el 21 de febrero, pero se viralizaron a finales de la semana pasada porque la revista publicó ese fragmento de la entrevista en sus redes sociales. Todo a muy pocos días de los premios Oscar de este año y coincidiendo —comidilla para los especuladores— con el cierre del plazo de votación de los académicos (cinco de marzo). Seguramente por eso, la polémica salió también del mundo de la ópera y llegó al mundo del entretenimiento. El programa Saturday Night Live, por ejemplo, no lo dejó pasar: “Chalamet ha sido criticado por importantes organizaciones de ópera y ballet tras afirmar que a nadie le importan esas formas de arte. Chalamet hizo este comentario durante una gira de prensa para su película sobre el pimpón”, dijeron.

Ya la publicación de Variety sumaba miles de comentarios en contra del actor, algunos de personalidades muy relevantes: desde la mezzosoprano Isabel Leonard —“Sinceramente, me sorprende que alguien aparentemente tan exitoso pueda ser tan inelocuente y de mente estrecha en sus opiniones sobre el arte mientras se considera un artista”— hasta el bailarín brasileño Victor Caixeta Ballet —“El ballet y la ópera han sobrevivido durante siglos. Veremos si sus películas se siguen viendo dentro de 300 años”—.

Luego vinieron respuestas en las redes personales. Nadine Sierra, la estadounidense estrella operística del momento, escribió en sus historias de Instagram: “Cuando un actor secundario dice un comentario ignorante y arrogante. Chalamet, afortunadamente no nos interesas ni nos preocupamos por ti”. La Met de Nueva York respondió con un vídeo del trabajo detrás de las producciones; la Ópera Estatal de Viena se lanzó a las calles a preguntar a la gente qué tanto les interesaba la ópera (con resultados positivos, naturalmente); El Teatro de Ópera de Dortmund mostró todas las entradas agotadas en su web, y un texto: “¿Quién es Timothée de todos modos?; y la Royal Opera House hizo una invitación explícita: ”Si deseas reconsiderarlo, Chalamet, nuestras puertas están abiertas". Todos acumulan cientos de miles de me gusta.

En España, la publicación del Teatro Real de Madrid acumula casi 17.000 me gusta. Alondra de la Parra, directora de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, no subió uno sino dos vídeos digiriéndose a Chalamet, hablando en inglés, y algo teatralizados. En uno de ellos sale de una especie de ataúd y dice sarcástica: “Hola Timothée, estoy saliendo de mi ataúd, porque... estamos muertos”. También este acumula casi 80.000 me gusta. Otros incluso fueron un poco más lejos para llamar la atención. La Opera de Seattle anunció un “descuento Timothée Chalamet” del 14% para ver su producción de Carmen el fin de semana. “Timmy, tú puedes venir también. ¡Nos vemos en la ópera!“, escribieron en sus redes.

Las declaraciones quizá sorprenden más viniendo de un actor cercano a ambas disciplinas, sobre todo al ballet: su madre y su hermana estudiaron en la Escuela de Ballet Americano, y él creció en Manhattan Plaza, un edificio para artistas que incluía a actores, cantantes y bailarines. En España a la ópera fue un 3,9% de la población, y a la danza y el ballet un 7,2%, según los datos de la última Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales. Mucho menos que el 48,5% que fue al cine, una industria que, por cierto, sustituyó a la ópera en el corazón de la burguesía italiana de principios del siglo XX.

Al cierre de esta información, Chalamet no ha querido matizar su comentario...