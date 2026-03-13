La bolsa de regalos para los nominados al Oscar supera los 320.000 dólares: ‘pretzels’ con oro, un acuerdo prenupcial y viajes al Ártico

Leonardo DiCaprio, Kate Hudson y Sean Penn, nominados a los Oscar de 2026, en los Globos de Oro celebrados el 11 de enero en Los Ángeles.

“Es el mejor premio de consolación”, asegura su fundador, que lleva un cuarto de siglo conectando a marcas y famosos. Este año se obsequia a 25 candidatos a la estatuilla con cinco viajes, cirugías cosméticas, maletas y hasta un cabezal de ducha

Dice ese antiguo dicho que las penas, con pan, son menos. Si le llaman pan a una bolsa de regalos valorada en más de 320.000 dólares (unos 278.000 euros), que incluye masajes, viajes, lipoesculturas o maletas, las penas son pocas, muy pocas, incluso aunque te hayas quedado plantado y sin Oscar. Porque ese es el valor del presente que recibirán unos cuantos nominados a la estatuilla en estos días previos a la gala, que se celebra este domingo en Los Ángeles.

Son hasta 25 los nominados que tendrán la bolsa de regalos en la puerta de sus casas, o de donde ellos decidan. Son los aspirantes en las categorías de mejor actriz, actor, actriz de reparto, actor de reparto y mejor director. El paquete se llama, oficialmente, Everyone Wins Nominee Gift Bag (bolsa de regalos de nominados todos ganan), y observando su contenido es fácil entender por qué todos ganan, efectivamente.

“Después de 24 años, está claro que a todo el mundo le siguen gustando las cosas gratis. Y nunca se es demasiado rico o famoso para no apreciar un regalo”, asegura Lash Fary a EL PAÍS a pocos días de la gala. “Esto también sirve como el mejor premio de consolación para todos aquellos nominados que se van a casa sin un Oscar. Seamos sinceros, siempre es una pena perder. Desde el punto de vista del marketing, es una forma estupenda para que las celebridades conozcan nuevos productos, apoyen a las pequeñas empresas y descubran destinos vacacionales de confianza”. Fary lleva casi un cuarto de siglo montando —de hecho, lo sigue haciendo él, personalmente— las famosas bolsas, que son más bien enormes cajas, con su empresa, Distinctive Assets.

La idea se le ocurrió para unos premios Grammy, donde continúa haciéndolo, y perfeccionó el método en los premios de la Academia. Él es la cabeza pensante y el vínculo que contacta con marcas y nominados. Las empresas ceden sus productos, y también le dan una compensación económica por el trabajo; él, por su parte, filtra y organiza el producto y se lo hace llegar a los nominados. El hecho de que nombres como los de Emma Stone, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio o Kate Hudson tengan y usen esos productos, y la enorme visibilidad de la célebre bolsa, coloca a esas marcas en la palestra y les da un subidón de visibilidad.

Este año, Fary ha contado con montones de obsequios nuevos, de todos los precios. “Siempre conseguimos una buena combinación de productos favoritos que repiten y de marcas que regalamos por primera vez”, explica. Hay desde cremas solares hasta cosméticos... y procedimientos cosméticos. Desde maletas para viajar... hasta viajes a lujosos destinos. Eso hace que el valor económico del regalo sea el más alto hasta el momento. Sin embargo, esta temporada no han desglosado el valor de cada uno de ellos.

La villa Essence of Dreams, en Costa Rica, regala a los nominados al Oscar de 2026 una estancia para 18 huéspedes. Cortesía de Distinctive Assets

Lo más caro, sin duda, son los viajes. Hay hasta cinco. Uno de ellos es a una villa de lujo en Playa Hermosa, en Costa Rica, con vistas a cuatro volcanes, una casa de 1.500 metros cuadrados sobre una colina, cerca del Pacífico, con siete habitaciones y que puede acoger a 18 huéspedes. Cuenta con personal a tiempo completo, entre ellos cocinero, conductor y bartender. Si los nominados prefieren otra playa, podrán optar por un viaje a una villa en Ibiza donde caben hasta 16 invitados. Y si quieren colinas, tienen las de Sri Lanka, con una escapada de 10 días a un resort con restaurante con estrella Michelin donde estarán guiados por terapeutas y médicos ayurvédicos en su descanso.

Aquellos que busquen otros destinos pueden optar por ver auroras boreales, con una estancia en una villa en el Ártico, en Finlandia, también con chef personal y guía específico para aventuras de naturaleza. Quienes quieran quedarse más cerca tienen también un retiro de bienestar de siete días en el sur de California. Además, gracias a una marca de equipaje japonesa, la bolsa también incluye un juego de maletas.

Algunos de los regalos que recibirán 25 de los nominados al Oscar de 2026, incluidos en la llamada 'Everyone Wins Nominee Gift Bag', en una imagen cedida por la empresa Distinctive Assets. Cortesía de Distinctive Assets

En cuanto a cosmética, uno de los apartados estrella, se incluye un tratamiento de elevación facial acompañado de productos a juego, una lipoescultura que se lleva a cabo en una clínica de Florida, 25.000 dólares para gastar en la consulta de un afamado cirujano plástico de Manhattan, un bono de 400 dólares para un spa o una revisión, limpieza y blanqueamiento dental en una clínica de Beverly Hills. También hay cremas y tónicos faciales, productos coreanos, aceites antienvejecimiento, un aparato de hilo dental eléctrico, una bebida a base de própolis, perfumes, diversos suplementos y vitaminas, protectores solares y hasta un cabezal para la ducha.

Este año una marca mexicana entra en el juego. Farmacias Similares, con casi 30 años de historia en México, colaboran en la bolsa. Según Distinctive Assets, “el Doctor Simi”, es decir, el bonachón anciano imagen de la marca que se ha convertido en todo un ícono de la cultura popular mexicana por el muñequito de tela, “les trae un kit de multivitamínicos y masticables, así como una sorpresa”. La imagen del entrañable Doctor Simi se está popularizando en Hollywood, pues en pleno Paseo de la Fama ha abierto una tienda de recuerdos con su nombre y rostro, donde siempre hay un enorme muñeco de casi dos metros de altura bailando e interactuando con los turistas.

Can Nemo, en Ibiza, ofrece un retiro para 25 de los nominados al Oscar de 2026. Cortesía de Distinctive Assets

En el apartado de comida y bebida, hay una caja de productos de sirope de arce canadiense y otra de bebidas a base de CBD, así como agua embotellada, tés, tequila y margaritas sin alcohol. También hay almendras, fruta deshidratada, galletas de chocolate y pretzels dispuestos en una caja dorada, con chocolate negro y cristales de oro comestibles.

También hay un bolso vegano, cortesía de la protectora PETA, termos para llevar bebidas y copas de vino, un par de chanclas ergonómicas, regalos de varias marcas de cannabis (desde calcetines a un antifaz para dormir), camisetas, tres juegos de mesa, cámaras digitales y una pluma para escribir.

En un apartado que no podría describirse más que como “otros”, hay una tarjeta emitida por una plataforma para almacenar de manera segura criptomonedas, una sesión de retratos personalizada, un servicio para renovar una estancia de una casa con una empresa de construcción e interiorismo y hasta una sesión con un abogado matrimonial que incluye un acuerdo prenupcial, válido en los 50 estados de Estados Unidos. Puede que los nominados no se lleven el Oscar, pero se llevarán el divorcio perfecto.