Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet y Pedro Pascal en los Oscar: entre la pose y la discreción sentimental

Ninguno de los actores ha posado en la alfombra roja acompañado, pero dentro del teatro Dolby de Los Ángeles el actor de ‘Una batalla tras otra’ se ha sentado con su novia Vittoria Ceretti, el de ‘Marty Supreme’ lo ha hecho con Kylie Jenner y se ha visto al chileno con Rafael Olarra

Los Oscar de 2026 pasarán a la historia como los de la victoria de Una batalla tras otra y por ser una gala escasamente política y ajena a las guerras —con alguna excepción, como la de Javier Bardem al entregar uno de los premios de la noche—. Tampoco ha sido un año especialmente relevante en cuanto a la alfombra roja desplegada la noche del domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles, pues nadie ha sido el protagonista absoluto de los titulares. Quienes esperaban, al menos, alguna confirmación de una nueva pareja en el star system de Hollywood ante las cámaras —como ocurrió en el pasado, por ejemplo cuando Leonardo DiCaprio posó en la edición de 2005 con la supermodelo Gisele Bündchen— se han quedado con las ganas. Pero ha sido entre bambalinas cuando al propio DiCaprio y los actores Timothée Chalamet y Pedro Pascal se les ha podido ver acompañados. Eso sí, los tres aparecieron solos en la alfombra roja, siguiendo con su característica discreción cuando saben que van a ser apuntados por centenares de cámaras.

DiCaprio, nominado a la categoría de mejor actor por su papel de Bob Ferguson en Una batalla tras otra —que se llevó un ovacionado Michael B. Jordan por Los pecadores—, llegó y posó solo en la alfombra roja. En esta ocasión ni siquiera estaba acompañado por su madre, con quien acudió a los Globos de Oro y a los Bafta de este año —y en numerosas ocasiones en el pasado—. Pero en el patio de butacas al actor le esperaba como acompañante Vittoria Ceretti, su pareja desde el verano de 2023. La estrella, de 51 años, protagonizaba así una inesperada e insólita aparición en público con la modelo italiana, de 27 años.

Esta ha sido la primera vez que la pareja asiste junta a los Oscar desde que comenzaron a salir hace unos tres años. Captados en infinidad de ocasiones por los paparazis, a pesar del intento siempre constante de DiCaprio de intentar pasar inadvertido bajo una gorra, él y Ceretti nunca habían asistido juntos a una entrega de premios, pues el intérprete desde hace años mantiene sus relaciones en privado.

Sobre cómo navegar por “las aguas turbulentas” del éxito y mantener a salvo su intimidad siendo una figura pública, el pasado mes de diciembre el oscarizado actor por El renacido confesaba a Time: “Ha sido un equilibrio que he estado manejando toda mi vida adulta. Aun así, no soy un experto. Creo que mi sencilla filosofía es aparecer en público solo cuando tienes algo que decir o enseñar. Si no es así, simplemente, desaparece todo lo que puedas”. La modelo rompía la discreción veladamente en abril del año pasado, cuando fue portada de la edición francesa de Vogue, en la que dijo que salir con alguien tan famoso como DiCaprio es “algo que se aprende”. “Si lo que están experimentando es real, si saben que se aman, entonces no hay razón para alarmarse. Porque el amor protege y da confianza”.

Más tarde, a la modelo sí se la vio posar en la alfombra roja de la famosa fiesta post Oscar de Vanity Fair, pero lo hizo sola, pues el actor no la llegó ni a pisar.

Vittoria Ceretti posa en la alfombra roja de la fiesta de los Oscar de 'Vanity Fair'. Danny Moloshok (REUTERS)

Nominado en la misma categoría estaba Timothée Chalamet. El actor de Marty Supreme empezó la temporada de premios haciendo una declaración pública de amor a su pareja, Kylie Jenner. “Y por último, solo quiero decir, gracias a mi pareja de hace tres años. Gracias por nuestros cimientos. No podría haber hecho esto sin ti. Gracias desde el fondo de mi corazón. Muchas gracias”, le lanzó sobre el escenario de los Critics Choice Awards al llevarse el galardón. Como se vio al ser enfocada por las cámaras, ella le respondió con un “te amo”. Pero la suya no es una relación de alfombra roja en las entregas de premios. Habitualmente, él siempre llega solo y posa ante las cámaras, y se reúne con la pequeña del clan Kardashian en el patio de butacas.

Kylie Jenner sigue a Timothée Chalamet en el patio de butacas de los Oscar. Mike Blake (REUTERS)

Así sucedió de nuevo anoche, pero con una diferencia respecto a la gala del año pasado. En 2025 Chalamet también estuvo nominado por ponerse en la piel de Bob Dylan en A Complete Unknown, y al llegar el momento de anunciar al ganador de su categoría Jenner ya no estaba a su lado, sino que apareció la madre del intérprete. Anoche, junto a él en ese momento sí estuvo Kylie Jenner, famosa desde antes de llegar a la adolescencia por el reality show familiar y hoy dueña de un imperio de cosmética que la ha hecho aún más millonaria.

Eso sí, aunque la pareja ha aparecido junta en escasas alfombras rojas de entregas de premios, es ya más habitual que lo hagan en estrenos del actor y en algunas fiestas. Y ayer sí hubo ese momento cuando ambos aparecieron juntos en la tradicional fiesta post Oscar de Vanity Fair.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet, a su llegada a la fiesta de los Oscar de 'Vanity Fair', celebrada en Los Angeles County Museum de la ciudad californiana. Evan Agostini (Evan Agostini/Invision/AP)

Eran muchos los curiosos que esperaban ver con quién acudía a la alfombra roja de los Oscar el actor Pedro Pascal, quien fue el encargado de presentar con Sigourney Weaver el premio a los mejores efectos visuales. Muchos suspiraban que fuera la noche de la confirmación de su relación con el empresario argentino Rafael Olarra, cuyas fotos paseando del brazo por las calles de Nueva York el pasado mes de febrero dieron la vuelta al mundo. Pero la estrella de The Last of Us, The Mandalorian y Narcos apareció solo en la alfombra roja, acaparando una vez más los flashes por su elección estilística: un look a medida firmado por Chanel. Eso sí, quien estuvo algo más atento y no perdió el foco al paso de la siguiente celebrity, pudo ver que de cerca estaba el director de arte y diseñador argentino.