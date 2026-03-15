Javier Bardem lleva a los Oscar el logo del ‘No a la guerra’, 23 años después de lucirlo en los Goya: “Son las mismas mentiras”

Javier Bardem, encargado de presentar uno de los premios Oscar en la 98ª edición de los galardones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, ha llegado al teatro Dolby de Los Ángeles con una cartela en la solapa con el logo de “No a la Guerra”. Es el lema que se popularizó en España ante la guerra en Irak hace 23 años -que marcó la gala de los Goya de aquel año y que Bardem lució entonces en el evento y en manifestaciones- y que se ha vuelto a popularizar en los últimos días, usado también por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al hilo de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

“Es lo mismo que usé hace 23 años. Son las mismas mentiras. En el 2023, las armas de destrucción masiva y ahora derrocar un régimen y no hacen más que radicalizarlo”, afirmó Bardem en la alfombra roja, en declaraciones a Movistar, que retransmite la gala en España. “No sé si va a ser una gala reivindicativa. Yo haré lo que pueda y sepa hacer. De lo que sí tengo muchas ganas es de que la gente no tenga miedo y hable y diga lo que tenga que decir, estemos o no de acuerdo. Creo que se puede pertenecer a este circo y al mismo tiempo ser ciudadano. Se puede o se debería poder hacer las dos cosas”, añadió. Y subrayó que su presencia, más que por el premio que presente, para él tiene valor por el mensaje que puede ayudar a difundir en este acto.

“El coraje de mi hermano. El valor de los gestos donde más pueden costarte. Hoy en el escenario mundial de los Oscar estarán juntos nuestro NO A LA GUERRA y Handala, ese niño descalzo, pobre y con 10 años de edad hasta que los refugiados palestinos vuelvan a su tierra robada. Y estará Pilar Bardem. No puedo sentir más orgullo. Gracias, Javier“, escribió Carlos Bardem en sus redes, donde compartió las imágenes de Javier Bardem de camino a la gala de los Oscar. En la segunda foto, con una imagen de su madre, fallecida en 2021.

Manifestacion contra la guerra, ante el edificio del Congreso, en febrero de 2003. Entre los manifestantes, el actor Javier Bardem. Gorka Lejarcegi

Por su parte, Oliver Laxe, director de Sirât, nominada a mejor película internacional y mejor sonido, llegó a la alfombra roja con un único adorno en su trajo negro de la firma gallega Adolfo Domínguez: un pin de sandía, la fruta convertida en símbolo de solidaridad con Palestina. “Hay que sostener el dolor de todo el mundo”, dijo en declaraciones a EFE, y reivindicó que hay que tener “en nuestra conciencia ese dolor y sostenerlo un poco, ayudar a sostener ese dolor”.

Oliver Laxe, director de ‘Sirât’, con un pin de sandía, un símbolo de solidaridad con Palestina. ANGELA WEISS (AFP via Getty Images)

También Saja Kilani, actriz protagonista de La voz de Hind ( sobre una niña palestina de seis años que murió por disparos del Ejército israelí), llegó a la alfombra roja con un pin reivindicativo con una paloma de la paz y la leyenda “Artists4Ceasefire. A Just Peace” (“Artistas por el alto el fuego. Una paz justa”, en inglés). La directora de la cinta, la tunecina Kaouther Ben Hania, se quejó de que el actor principal de la película no pueda asistir a la gala en el teatro Dolby debido a la prohibición para que ciudadanos palestinos entren en Estados Unidos impuesta por el Gobierno de Donald Trump.

Saja Kilani, actriz protagonista de ‘La voz de Hind’, con un pin reivindicativo con una paloma de la paz. DANIEL COLE (REUTERS)

La 98ª edición de los Óscar se celebra en plena escalada bélica en Irán, un conflicto que ha desplazado el foco hacia la geopolítica global. Se espera que algunas estrellas de Hollywood utilicen su paso por la alfombra roja para hablar de la inestabilidad global provocada por esta guerra o de las crisis en Venezuela y Palestina. Las tensiones políticas han llevado a reforzar la seguridad en torno al Teatro Dolby de Los Ángeles, tras la reciente advertencia del FBI sobre un posible ataque con drones en California por parte de Irán. Amenaza que sin embargo fue desmentida por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.