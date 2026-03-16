Los Premios Oscar 2026, en imágenes

26 fotosPremios OscarLos Premios Oscar 2026, en imágenesLa 98ª edición de los galardones más importantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos se festeja en el Dolby Theatre de Los Ángeles El PaísLos Ángeles - 16 mar 2026 - 03:57CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosPaul Thomas Anderson, Sara Murphy y el equipo de 'Una batalla tras otra' reciben el premio a la mejor película durante la ceremonia de los Oscar.Chris Pizzello (Chris Pizzello/Invision/AP)Michael B. Jordan mejor actor por 'Los pecadores’.Mike Blake (REUTERS)Jessie Buckley recibe el premio a mejor actriz por su papel protagónico en 'Hamnet'.Chris Pizzello (Chris Pizzello/Invision/AP)Paul Thomas Anderson gana el Oscar a mejor dirección y mejor guión adaptado por 'Una batalla tras otra'.Mike Blake (REUTERS)Barbara Streisand habla sobre Robert Redford durante el segmento la ceremonia de los Oscar.Chris Pizzello (Chris Pizzello/Invision/AP)La interpretación del performance 'Te mentí' de la película 'Los pecadores' durante la ceremonia de los Premios Oscar. Mike Blake (REUTERS)Danny Fujikawa se toma una selfie con Kate Hudson, Demi Moore, Emma Stone y Dave McCary.Richard Harbaugh (via REUTERS)Priyanka Chopra Jonas y Javier Bardem antes de entregar el premio a la mejor película internacional: “No a la guerra y Palestina libre”.Chris Pizzello (Chris Pizzello/Invision/AP)Benicio del Toro y Leonardo DiCaprio hablan durante los premios de la Academia.Mike Blake (REUTERS)La actriz Elle Fanning desfila por la alfombra roja durante su llegada a los Premios Oscar, en Hollywood.Carlos Barria (REUTERS)Anna Wintour y Anne Hathaway entregaron el premio al mejor diseño de vestuario en el Dolby Theatre de Los Ángeles.Chris Pizzello (Chris Pizzello/Invision/AP)Javier Bardem luce un cartel con el lema "No a la guerra" y una chapa de Palestina durante su llegada a los Premios Oscar en Hollywood.DANIEL COLE (REUTERS)Amy Madigan recibe el premio a mejor actriz de reparto por 'Weapons', este domingo.Chris Pizzello (Chris Pizzello/Invision/AP)Conan O'Brien habla en el escenario durante la ceremonia de los Premios Oscar en su 98ª edición.Chris Pizzello (Chris Pizzello/Invision/AP)Billy Crystal habla sobre Rob Reiner durante la ceremonia.Mike Blake (REUTERS)Sam A. Davis y Jack Piatt posan sus estatuillas obtenidas por Mejor Cortometraje de Acción Real, por la película 'The Singers' junto a Kumail Nanjiani, en la sala de fotos de los Oscar.Mario Anzuoni (REUTERS)Ryan Coogler recibe el Oscar al Mejor Guión Original por ‘Los pecadores’.Mike Blake (REUTERS)Jessie Buckley llega a los Premios de la Academia, en Los Ángeles. Chris Pizzello (Chris Pizzello/Invision/AP)Rei Ami, Ejae y Audrey Nuna interpretan 'Golden' de K-Pop Demon Hunters, durante la ceremonia.Chris Pizzello (Chris Pizzello/Invision/AP)Cassandra Kulukundis posa con su estatuilla por Mejor Reparto por 'Una batalla tras otra' en la sala de fotos de los Oscar.Mario Anzuoni (REUTERS)Steven Spielberg y Chloe Zhao posan en la alfombra roja durante su llegada.Carlos Barria (REUTERS)Teyana Taylor posa para una foto en la alfombra roja.Carlos Barria (REUTERS)Ejae, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Teddy Park ganan el Oscar a la Mejor Canción Original por 'Golden' de 'KPop Demon Hunters'.Mike Blake (REUTERS)Leonardo DiCaprio a su llegada a la 98ª edición de los premios.Carlos Barria (REUTERS)Joshua Seftel, Gloria Cazares, Conall Jones y Steve Hartman reciben el premio al mejor cortometraje documental por 'Todas las habitaciones vacías'.Chris Pizzello (Chris Pizzello/Invision/AP)Autumn Durald Arkapaw recibe el premio a la mejor fotografía por 'Los pecadores’.Chris Pizzello (Chris Pizzello/Invision/AP)