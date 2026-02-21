“Algo estamos haciendo bien como sociedad”: por qué las fotos de Pedro Pascal paseando del brazo con un hombre son importantes

Si hay algo casi tan significativo como subir la foto de un beso a las redes sociales como fórmula para oficializar una relación es andar por la calle en actitud cariñosa con alguien siendo un personaje conocido. Pero esa muestra pública de cariño cobra un nuevo significado cuando quienes lo hacen son dos hombres. Y mucho más cuando uno de esos dos hombres es una gran estrella del cine, la televisión y lo multimedia, universalmente considerado como un ídolo erótico inesperado a sus 50 y considerado el papi de Internet. Es lo que ha pasado con Pedro Pascal, inmortalizado por los paparazzi paseando por las calles de Nueva York agarrado del brazo de Rafael Olarra, con quien tras el paseo vio Cumbres Borrascosas . Las imágenes son lo que son y ninguno de sus protagonistas ha aclarado cuáles son su naturaleza: los dos paseando por la calle, en algunas imágenes con Pascal. Ninguno de sus protagonistas ha dicho nada al respecto y nadie espera que lo hagan, pero las ganas de desentrañar ese gran enigma llamado Pedro Pascal.

Pascal nunca ha hablado de su vida sentimental pero siempre ha sido un gran defensor de la comunidad LGTBIQ+, y también ha sido aplaudido por representar una nueva masculinidad que se aleja del macho, se atreve a ser sensible y arriesga en las alfombras rojas. “Sea o no consciente de cómo su enfoque moderno de la masculinidad contribuye a su imagen, una cosa está clara: está dando ejemplo a otros hombres de Hollywood, pero sobre todo a una nueva generación de hombres latinos”, escribe Ian Carlos Crawford en Men’s Health .

Sea cual sea la naturaleza de esta relación, el hecho de que Pascal camine por la calle con actitud afectuosa hacia otro hombre ha sido recibido como una agradable sorpresa. Pedro Pascal no ha hablado de su orientación sexual y posiblemente nadie espera que lo haga ni lo considera necesario, pero el peso simbólico de ese paseo con esa muestra pública de afecto es gigantesco en una industria, la del cine estadounidense, y para unas estrellas, la de tipo A, que hasta hace poco parecían tan anquilosadas y en la que una gran estrella gay o lesbiana no vendía una película, no atraía al público y no podía participar del sueño colectivo (y normativo) que es Hollywood. Hoy parece que esas murallas están cayendo.

El director creativo argentino Rafael Olarra en un evento en Miami en 2019. Alexander Tamargo (Getty Images for Breitling)

Óscar Muñoz, codirector general de la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTI REDI , reflexiona para ICON acerca del poder de las imágenes de Pascal y Olarra. “Si dos hombres pueden manifestar con normalidad su cariño y cercanía en la calle quiere decir que algo estamos haciendo bien como sociedad. Las personas del colectivo lo sabemos muy bien, pues hemos aprendido a ocultarnos de manera preventiva por miedo a sufrir agresiones o discriminaciones, que aún son frecuentes”, asegura antes de comentar que en España solo cuatro de cada 10 personas LGBTI se atreven a visibilizarse en sus trabajos. “Es muy importante la necesidad de tener referentes visibles, que suelen ser más frecuentes en el mundo del arte, pero poco habituales en otros contextos. Cuando una persona sale del armario públicamente o en el entorno laboral, sea como parte del colectivo o como aliada, está pasando un mensaje de valentía y confianza, que puede animar a otras personas a sentirse seguras para hacerlo también”.

“Que Pascal pasee en esta actitud con Olarra me parece digno de celebración diaria, pero lo que me da pena es que sea un tema de conversación todavía”, opina el actor Jorge Suquet. “Me preocupa qué es de toda esa gente que no es tan conocida como el actor y que no se atreve a ser completamente libre como para expresarse y vivir como le apetezca. Cuanto más se naturalicen todo tipo de formas de ser, de querer y de vivir, mejor será para todos. En el mundo de la interpretación, desgraciadamente, sigue habiendo miedo, algo paradójico tratándose de una profesión aparentemente liberal y abierta. Porque luego, a la hora de decidir quién hace según qué personajes, entran en juego muchos factores entre los que se encuentra la orientación sexual. Sabemos que hay mucha gente que lo sigue ocultando porque es innegable que es algo que te limita los papeles. Quizás Pedro Pascal y Rafael Olarra son solo amigos, pero mostrar esta cercanía ya les pone en una situación vulnerable”, dice el actor.

Pedro Pascal con su hermana, la actriz Lux Pascal, hace unos días en Nueva York. Bruce Glikas (Bruce Glikas/WireImage)

Pedro Pascal explicó a Wired que consideraba que en realidad no estaba haciendo lo suficiente por apoyar y proteger a la comunidad LGTBIQA+. “Mi corazón está puesto en los marginados y desvalidos. No es una elección. ¿Cómo se atreve alguien a no apoyar a quienes merecen apoyo y necesitan más protección que tú?”, se preguntaba. El entrevistador le comentaba entonces que muchos actores dirían que al estar su carrera en auge, lo mejor sería no involucrarse. “Esto parece lo mínimo. Lo mínimo”, respondía Pascal. “Mi esperanza es aprovechar la oportunidad para ser útil de forma auténtica. La verdad es que no creo que haga lo suficiente”, dijo.

Lo cierto es que, como comenta Suquet, el miedo en la industria a hablar abiertamente de la orientación sexual sigue presente. El actor Fernando Guallar habló al respecto recientemente en el podcast Sabor a queer , “Fui muy cauto en los primeros años de profesión porque consideraba que podía ser un punto negativo para acceder a según qué papeles”, confesaba el actor, que señaló que antes había una absoluta falta de referentes. “Ahora hay gente que lleva su sexualidad de una manera muy abierta y son estrellas, como Jonathan Bailey. Él comparte públicamente su sexualidad y a su pareja y sin embargo, es el príncipe que todas y todos quieren”, comenta el actor.

Precisamente David Velduque, responsable del podcast, comenta con ICON lo que implican las fotografías de Pascal junto al argentino. “Es súper interesante que estemos viendo la representación de otro tipo de masculinidades en las que ser expresamente cariñoso con otro hombre es celebrado como algo positivo. Me parece que es muy importante que haya una visibilidad pública de dos hombres que son abiertamente cariñosos el uno con el otro. Estos días se está hablando mucho de los protagonistas de Más que rivales y de cómo son muy cariñosos entre ellos más allá de las cámaras. Es importante que existan referentes que nos muestren que es bonito que dos hombres se toquen en público y que eso no cuestiona su masculinidad ni su orientación sexual. Para las personas que hemos crecido sin esos referentes, es vital. La representación y la visibilidad a través de imágenes que indican que nos podemos cuidar y querer en público es muy bonito y liberador”, asegura.

Para terminar, Óscar Múñoz comparte una anécdota que funciona bien como cierre. “En una ocasión, en una entrevista en la radio, me preguntaron qué pensaba sobre el hecho de que un famoso cantante español hubiera tardado tanto en salir del armario. Contesté que la verdadera pregunta no era esa, sino por qué había tenido la necesidad de ocultarlo. Y la respuesta es siempre la misma: el miedo a no ser aceptados y el no contar con suficientes espacios de seguridad y referentes”. Por eso las imágenes de Pedro Pascal caminando en actitud cariñosa con Rafael Olarra importan. Porque sean amigos, amantes o pareja, lo importante es visibilizar diferentes formas de expresar cariño en un momento en el que la vulnerabilidad está casi penalizada y en el que algunos, y muy alarmantemente los jóvenes, intentan traer de vuelta una masculinidad profundamente tóxica y peligrosa.