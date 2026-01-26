Trajes de baño, cena romántica y un paseo casi desapercibido: el fin de semana de Timothée Chalamet y Kylie Jenner en Los Cabos

Timothée Chalamet y Kylie Jenner, una de las parejas más famosas en el mundo del espectáculo, se han tomado unos días de descanso en Los Cabos, Baja California Sur, y su paso por México ha pasado casi desapercibido. Apenas una fotografía en un restaurante y fotogramas de una cámara de vigilancia han dejado registro de sus vacaciones. “Díganme que no estoy soñando: Kylie Jenner y su novio en nuestra tienda. Sigo en shock”, se lee en la publicación de la tienda Hola Parce, en la que la estrella de la telerealidad compró tres juegos de bikinis. El viaje lo hicieron unos días después de que Chalamet fuera nominado al Oscar a mejor actor por su papel en Marty Supreme.

La otra imagen que se ha viralizado es de la pareja cenando en el lujoso recinto Flora Farms, ubicado al norte de San José del Cabo: Jenner mira su celular y Chalamet, la pantalla de una cámara digital. De acuerdo con el medio TMZ, su estancia duró más de una hora, no hubo demostración pública de afecto y el actor estuvo tomando retratos de su novia durante la velada.

Flora Farms es el sitio donde el músico Adam Levine y la modelo Behati Prinsloo celebraron el décimo aniversario de su matrimonio, en julio de 2024. El lugar, ubicado en la Sierra de la Laguna, es una granja orgánica de 25 hectáreas en la que, además del restaurante, existe un SPA y unas casas construidas a mano con balas de paja llamadas The Haylofts, según se lee en su sitio web.

El romance entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner inició en 2023. La empresaria venía de una separación con el rapero Travis Scott, con quien tuvo dos hijos. A finales de enero de ese año, Jenner y Chalamet fueron vistos juntos por primera vez durante la semana de la moda en París, en el desfile de Jean Paul Gaultier.

En abril de 2023, los rumores sobre la relación entre ambos fue tomando más fuerza. Medios como People, TMZ y Daily Mail, publicaron fotografías de la camioneta de Jenner estacionada fuera de la mansión del actor en Beverly Hills, por ejemplo. Fue en septiembre cuando la pareja hizo una aparición en público durante un concierto de Beyoncé en el SoFi Stadium.

