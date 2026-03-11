El FBI advierte que Irán podría atacar California con drones como represalia por la guerra

Según ABC News, el régimen iraní “aspiraba a llevar a cabo un ataque sorpresa” contra “objetivos no especificados” en el Estado de la Costa Oeste

El FBI advirtió a los departamentos de policía de California que Irán podría atacar “objetivos no especificados” dentro del Estado y a lo largo de la costa Oeste de Estados Unidos como represalia por la guerra que EE UU e Israel desataron contra ese país, según una alerta a la que tuvo acceso ABC News. Se trata del primer plan iraní para atacar Estados Unidos del cual se tiene conocimiento público desde que Donald Trump lanzó su ofensiva contra la República Islámica el pasado 28 de febrero.

“Recientemente hemos obtenido información según la cual, a principios de febrero de 2026, Irán supuestamente aspiraba a perpetrar un ataque sorpresa utilizando vehículos aéreos no tripulados desde un buque no identificado frente a las costas de Estados Unidos, concretamente contra objetivos no especificados en California, en caso de que Estados Unidos lanzara ataques contra Irán”, reza la alerta citada por ABC News. “No disponemos de información adicional sobre el momento, el método, el objetivo o los autores de este supuesto ataque”, añade.

Una fuente con conocimiento del memorándum citada por Los Angeles Times dijo que la advertencia se emitió basándose en información de inteligencia recibida por la Guardia Costera de Estados Unidos y que “no se considera creíble en este momento”.

La advertencia se produjo justo cuando Estados Unidos e Israel comenzaban a atacar a Irán en una guerra que se ha expandido por toda la región de Oriente Próximo sin visos de acabar. El presidente Trump dijo este miércoles que el conflicto solo terminará cuando él quiera, aunque aseguró que ya “prácticamente no queda nada” que atacar en Irán. La guerra ha hecho que el precio de la gasolina se dispare en EE UU, lo que ha puesto al republicano contra las cuerdas, a la vez que miembros de su Administración han aportado información contradictoria sobre la duración de los ataques y sus objetivos.

Antes de que se diera a conocer esta alerta del FBI, las autoridades federales ya habían advertido que el régimen iraní podría lanzar ataques de represalia en suelo estadounidense utilizando células durmientes, grupos terroristas afiliados a Irán, simpatizantes solitarios o ciberataques selectivos. La comunidad de inteligencia estadounidense ha instado a las agencias gubernamentales, así como a las empresas privadas, a mantener la vigilancia ante posibles ciberataques. Según la CNN, el FBI elevó el nivel de alerta en todo el país tras el estallido del conflicto.

En otra alerta del Gobierno federal recogida en varios medios nacionales, las autoridades indicaron que Estados Unidos interceptó comunicaciones cifradas que se cree que procedían de Irán y que podrían servir como “un detonante operativo” para “activos durmientes” fuera del país. La alerta señala que la comunicación fue retransmitida a través de múltiples países y estaba destinada a “receptores clandestinos” que podrían verla como “instrucciones”.

“Si bien el contenido exacto de estas transmisiones no puede determinarse por el momento, la aparición repentina de una nueva estación con características de retransmisión internacional justifica elevar el nivel de alerta y vigilancia”, añadieron las autoridades.