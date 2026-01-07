Ir al contenido
_
_
_
_
El tiempo
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA

El tiempo se estabiliza con una jornada muy fría en la que se esperan temperaturas por debajo de -10 grados

La Aemet mantiene activos avisos naranja por fuerte viento y por mala mar en Menorca y Girona

Domitila Diez
Domitila Diez
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El tiempo será en general estable este miércoles, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. El paso de un frente atlántico dejará cielos cubiertos en la mayor parte del país y lluvias débiles en Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro, el norte de la Cordillera Ibérica y los Pirineos. Se prevén acumulados significativos de nieve en el Pirineo y en la Cordillera Cantábrica y la cota, muy baja al principio de la jornada, tenderá a ir subiendo hasta los 1.000 metros. Habrá heladas moderadas en Baleares y en gran parte del interior de la Península, que pueden ser localmente fuertes en valles altos de la mitad este, y los Pirineos. La Aemet mantiene activados avisos naranja (peligro importante) por viento y olas de hasta nueve metros en Menorca hasta las 12.00, y por frío, con temperaturas de -12 grados en Girona, hasta las 11.00. Ya no sigue en vigor el aviso rojo (peligo extraordinario) por temperaturas de hasta -14 en Parameras de Molina (Guadalajara).

La agencia estatal también ha encendido el nivel amarillo (peligro bajo) en Huesca, Zaragoza, Lleida y Tarragona por frío; en Asturias, el litoral cántabro, Bizkaia, Gipuzkoa, Castellón y Melilla por vientos fuertes; y en León, Zamora y Álava por acumulaciones de nieve.

Los cielos serán nubosos, a excepción de en la vertiente mediterránea. En Canarias, habrá cielos nubosos con precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto.

Las temperaturas máximas irán en aumento en general, según las previsiones, excepto en valles del suroeste y extremo nordeste. Las mínimas bajarán en Baleares, los litorales de la mitad sur del Mediterráneo y las depresiones del cuadrante suroeste. Se esperan pocos cambios en el resto, con algunos ascensos en regiones de Galicia, Aragón y del Cantábrico.

Soplará alisio fuerte con rachas muy fuertes en Canarias. También viento de componente oeste en la Península y Baleares. Se prevé viento moderado en litorales y tercio este peninsular, llegando a intensidad fuerte con rachas muy fuertes en litorales del Cantábrico, el bajo Ebro, los Pirineos, el Ampurdán, Baleares y Alborán, siendo también posible en otros puntos de litoral mediterráneo.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El día de Reyes, a bajo cero en la mayor parte de la Península

El País | Madrid

El temporal tras el paso de la borrasca ‘Francis’ por España, en imágenes

El País

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Lotería del Niño de 2026 | El primer premio es para el 06703
  2. Trump asegura que si pierde las elecciones de mitad de mandato “buscarán una excusa” para destituirle
  3. Estados Unidos amenaza con tomar Groenlandia por la fuerza
  4. Así le hemos contado las noticias de Venezuela tras la detención de Maduro este 6 de enero de 2026
  5. La CIA recomendó dar el poder de Venezuela a Delcy Rodríguez ante el riesgo de que María Corina Machado no controlara el ejército
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_