El tiempo se estabiliza con una jornada muy fría en la que se esperan temperaturas por debajo de -10 grados
La Aemet mantiene activos avisos naranja por fuerte viento y por mala mar en Menorca y Girona
El tiempo será en general estable este miércoles, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. El paso de un frente atlántico dejará cielos cubiertos en la mayor parte del país y lluvias débiles en Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro, el norte de la Cordillera Ibérica y los Pirineos. Se prevén acumulados significativos de nieve en el Pirineo y en la Cordillera Cantábrica y la cota, muy baja al principio de la jornada, tenderá a ir subiendo hasta los 1.000 metros. Habrá heladas moderadas en Baleares y en gran parte del interior de la Península, que pueden ser localmente fuertes en valles altos de la mitad este, y los Pirineos. La Aemet mantiene activados avisos naranja (peligro importante) por viento y olas de hasta nueve metros en Menorca hasta las 12.00, y por frío, con temperaturas de -12 grados en Girona, hasta las 11.00. Ya no sigue en vigor el aviso rojo (peligo extraordinario) por temperaturas de hasta -14 en Parameras de Molina (Guadalajara).
La agencia estatal también ha encendido el nivel amarillo (peligro bajo) en Huesca, Zaragoza, Lleida y Tarragona por frío; en Asturias, el litoral cántabro, Bizkaia, Gipuzkoa, Castellón y Melilla por vientos fuertes; y en León, Zamora y Álava por acumulaciones de nieve.
Los cielos serán nubosos, a excepción de en la vertiente mediterránea. En Canarias, habrá cielos nubosos con precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto.
Las temperaturas máximas irán en aumento en general, según las previsiones, excepto en valles del suroeste y extremo nordeste. Las mínimas bajarán en Baleares, los litorales de la mitad sur del Mediterráneo y las depresiones del cuadrante suroeste. Se esperan pocos cambios en el resto, con algunos ascensos en regiones de Galicia, Aragón y del Cantábrico.
Soplará alisio fuerte con rachas muy fuertes en Canarias. También viento de componente oeste en la Península y Baleares. Se prevé viento moderado en litorales y tercio este peninsular, llegando a intensidad fuerte con rachas muy fuertes en litorales del Cantábrico, el bajo Ebro, los Pirineos, el Ampurdán, Baleares y Alborán, siendo también posible en otros puntos de litoral mediterráneo.
