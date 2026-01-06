El día de Reyes, a bajo cero en la mayor parte de la Península

Este martes, día de Reyes, quedará a bajo cero prácticamente en todo el interior de la Península, con heladas intensas en el norte y el este. En el Cantábrico y lo acompañará lluvia o nieve. Así lo prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantiene avisos color naranja (riesgo meteorológico importante) para este martes en cinco comunidades autónomas (Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla y León y País Vasco), por acumulación de nieve, vientos, mala mar y temperaturas mínimas. Se debe al paso de la borrasca Francis, que el pasado fin de semana provocó lluvias abundantes en el sur peninsular y se combinó con la llegada de una masa de aire ártico, que generó un descenso de las temperaturas y nevadas en cotas bajas en el norte. El episodio causó cortes de carreteras y desalojos.

Será una jornada con heladas generalizadas en el interior peninsular. Se registrarán heladas casi generalizadas en el interior peninsular, donde en algunas capitales como Ávila, Albacete y Huesca el mercurio bajará hasta los cinco grados negativos En los Pirineos, se prevé que las temperaturas desciendan hasta los diez grados bajo cero. Además, nevará en Galicia, las comunidades cantábricas y el alto Ebro en cotas muy bajas, aunque con tendencia a remitir. También se esperan precipitaciones en el extremo sureste y en Baleares, donde la cota de nieve se situará entre los 300 y los 500 metros. En el resto del territorio habrá cielos más despejados.

El miércoles el tiempo será más estable, aunque continuará el frío, según las previsiones. Las heladas volverán a ser generalizadas en el interior de la Península, aunque las temperaturas diurnas subirán en la mitad norte. Las precipitaciones quedarán acotadas Galicia, el Cantábrico y los Pirineos, aunque podrán extenderse a Castilla y León y al la Cordillera Ibérica.

A partir del jueves se prevé un ascenso notable y generalizado de las temperaturas, que provocará que la cota de nieve suba por encima de los 1.500 metros, según explicó el portavoz de la Aemet, Rubén Del Campo, en su último informe. Se esperan cielos nubosos y precipitaciones en el extremo norte peninsular, que serán más abundantes en Galicia.

El viernes seguirá subiendo la temperatura, acompañada de lluvias en el tercio norte de la Península, Castilla y León y zonas montañosas, ya con una cota de nieve alta. Habrá heladas en el norte y el centro, pero serán más acotadas que las de principios de semana.