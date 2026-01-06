Ir al contenido
_
_
_
_
El tiempo
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA

El día de Reyes, a bajo cero en la mayor parte de la Península

Aemet mantiene avisos color naranja, riesgo meteorológico importante, en Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla y León y País Vasco

El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Este martes, día de Reyes, quedará a bajo cero prácticamente en todo el interior de la Península, con heladas intensas en el norte y el este. En el Cantábrico y lo acompañará lluvia o nieve. Así lo prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantiene avisos color naranja (riesgo meteorológico importante) para este martes en cinco comunidades autónomas (Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla y León y País Vasco), por acumulación de nieve, vientos, mala mar y temperaturas mínimas. Se debe al paso de la borrasca Francis, que el pasado fin de semana provocó lluvias abundantes en el sur peninsular y se combinó con la llegada de una masa de aire ártico, que generó un descenso de las temperaturas y nevadas en cotas bajas en el norte. El episodio causó cortes de carreteras y desalojos.

Será una jornada con heladas generalizadas en el interior peninsular. Se registrarán heladas casi generalizadas en el interior peninsular, donde en algunas capitales como Ávila, Albacete y Huesca el mercurio bajará hasta los cinco grados negativos En los Pirineos, se prevé que las temperaturas desciendan hasta los diez grados bajo cero. Además, nevará en Galicia, las comunidades cantábricas y el alto Ebro en cotas muy bajas, aunque con tendencia a remitir. También se esperan precipitaciones en el extremo sureste y en Baleares, donde la cota de nieve se situará entre los 300 y los 500 metros. En el resto del territorio habrá cielos más despejados.

El miércoles el tiempo será más estable, aunque continuará el frío, según las previsiones. Las heladas volverán a ser generalizadas en el interior de la Península, aunque las temperaturas diurnas subirán en la mitad norte. Las precipitaciones quedarán acotadas Galicia, el Cantábrico y los Pirineos, aunque podrán extenderse a Castilla y León y al la Cordillera Ibérica.

A partir del jueves se prevé un ascenso notable y generalizado de las temperaturas, que provocará que la cota de nieve suba por encima de los 1.500 metros, según explicó el portavoz de la Aemet, Rubén Del Campo, en su último informe. Se esperan cielos nubosos y precipitaciones en el extremo norte peninsular, que serán más abundantes en Galicia.

El viernes seguirá subiendo la temperatura, acompañada de lluvias en el tercio norte de la Península, Castilla y León y zonas montañosas, ya con una cota de nieve alta. Habrá heladas en el norte y el centro, pero serán más acotadas que las de principios de semana.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Desalojadas 470 familias en Cádiz y una treintena de carreteras afectadas en el resto del país por los efectos de la borrasca ‘Francis’

El País | Cádiz

La borrasca ‘Francis’ afectará a la circulación con nevadas y lluvias intensas en la Península

F. Javier Barroso | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Así le hemos contado las noticias de Venezuela tras la detención de Maduro este 5 de enero de 2026
  2. El PP defiende ahora que “hay dudas sobre si se ha infringido el Derecho Internacional” en Venezuela
  3. El abogado que logró la liberación de Julian Assange por el caso Wikileaks representará a Maduro en el juicio por narcoterrorismo en Nueva York
  4. Un juez de 92 años nombrado por Clinton se encargará del juicio a Maduro en Nueva York
  5. Xi Jinping se pronuncia de forma velada sobre Venezuela: “Las prácticas de intimidación hegemónica afectan gravemente al orden internacional”
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_