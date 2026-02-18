Cuándo son las vacaciones de Semana Santa en México 2026

Turistas en un balneario de Zacualpan, Tlaxacala, en Semana Santa, el 19 de abril de 2025.

Para los estudiantes de instituciones incorporadas a la SEP, el último día de clases previo a este periodo vacacional es el jueves 26 de marzo

La Semana Santa de 2026 será a finales de marzo y principios de abril. Este periodo vacacional tiene una gran relevancia cultural y religiosa, pero también representa una oportunidad de descanso, especialmente si se considera que México es uno de los países que otorgan menos días de vacaciones en el mundo laboral. La celebración de este año coincide además con el ingreso de la Pasión de Cristo de Iztapalapa a la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Cada año, uno de los aspectos que genera confusión es la diferencia entre los días de descanso para los trabajadores y el receso escolar. Mientras los estudiantes disfrutan de un periodo vacacional continuo y mandatorio, la mayoría de empleados no tiene garantizado ninguno de los días y otros solamente descansan jueves y viernes.

Fechas clave de la Semana Santa

De acuerdo con el calendario litúrgico, las fechas clave de la Semana Santa de 2026 son las siguientes:

Domingo de Ramos (29 de marzo);

Jueves Santo (2 de abril);

Viernes Santo (3 de abril);

Sábado de Gloria (4 de abril);

Domingo de Resurrección (5 de abril);

El 18 de febrero se llevó a cabo el miércoles de ceniza, conocido como el primer día de la Cuaresma, las seis semanas que anteceden a la Pascua.

Días festivos para trabajadores

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece los días de descanso obligatorio en México. En términos generales, la norma no reconoce toda la Semana Santa como periodo de descanso forzoso; sin embargo, algunas empresas y organismos contemplan dos fechas de descanso dentro de esta conmemoración, el jueves y viernes 2 y 3 de abril, respectivamente pese a que no se encuentran en el calendario oficial de días festivos.

El Sábado de Gloria y el Domingo de Pascua tampoco están incluidos como días de descanso obligatorio, aunque muchas personas los consideran parte de las “vacaciones de Semana Santa”. Desde el punto de vista legal no existe la obligación de suspender labores en esas fechas. Sin embargo, es común que algunas empresas otorguen días adicionales, incluso las dos semanas que se contemplan para los estudiantes.

Vacaciones escolares

El panorama es distinto para los estudiantes de educación básica. La Secretaría de Educación Pública (SEP) establece en su calendario oficial un periodo vacacional más amplio con motivo de la Semana Santa.

Para el ciclo escolar correspondiente, el último día de clases antes de Semana Santa será el jueves 26 de marzo; el viernes 27 de marzo no habrá clases debido a la realización del Consejo Técnico Escolar. Las vacaciones de Semana Santa irán del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril, y el regreso a clases será el lunes 13 de abril.

Este calendario aplica para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como en planteles privados incorporados a la SEP.

