Los diputados apartan a Colmenares de su reelección al frente de la Auditoría Superior

La Cámara de Diputados ha cerrado de momento la puerta de la reelección al actual titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, que buscaba repetir en el cargo por otro periodo de ocho años. La Comisión de Vigilancia de la ASF del Congreso ha definido este martes una terna de la que ha quedado excluido Colmenares, que arrastra críticas por supuestamente haber manejado la institución sin contrapesos y a contentillo de las instituciones que debía auditar. La ASF tiene la facultad de revisar a detalle de qué manera las instituciones gastan cada peso del erario, si las contrataciones se justifican, si se ejecutan correctamente o si un programa cumple sus metas. La Auditoría tiene una vocación anticorrupción y su trabajo tendría que ser, por definición, incómodo.

La Cámara Baja ha definido este martes una terna integrada por Aureliano Hernández Palacios Cardel, Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures. El Pleno de los diputados deberá elegir a uno de ellos por mayoría calificada como nuevo titular de la ASF, esto es, con el voto de las dos terceras partes, lo que obliga a las negociaciones entre las bancadas. La exclusión de Colmenares, sin embargo, no es un hecho definitivo. Si los diputados no llegan a un acuerdo sobre la primera terna, la Comisión de Vigilancia deberá proponer una nueva de entre las decenas de candidatos restantes, donde el actual titular de la ASF podría encontrar su oportunidad. Es posible que la votación en el Pleno suceda el miércoles. La Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de marzo para designar la cabeza de la Auditoría.

Hernández Palacios es economista y actualmente es auditor especial de Gasto Federalizado en la ASF, cargo en el que Colmenares le nombró en octubre del año pasado. Barba Villafán es contadora y abogada; ha trabajado en una decena de instituciones locales y federales, del IMSS a la Fiscalía General de la República (FGR), pasando por la Procuraduría de Justicia de Ciudad de México y la Consejería Jurídica de la Presidencia. Martínez Anzures es contador y politólogo, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), excontralor de la FGR y directivo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Ciudad de México.

La terna ha sido sorpresiva, no solo porque Colmenares ha quedado fuera, sino también por la exclusión de otros cuadros experimentados en materia anticorrupción. En principio, fuentes con acceso a Palacio Nacional señalaron a este periódico que la presidenta, Claudia Sheinbaum, no estaba de acuerdo con la reelección de Colmenares; a tono con el eslogan distintivo de su Gobierno —que “es tiempo de mujeres”—, la mandataria se inclinaba por una nueva auditora. Sin embargo, de acuerdo con las fuentes y con participantes del proceso de selección, Colmenares sí contaba con el apoyo del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, y con el jefe político del PRI, el senador Alito Moreno. La operación política de estos influyentes políticos, según esas versiones, representaría un obstáculo para el cambio de aires en la Auditoría deseado por Sheinbaum.

En el camino han quedado varios pesos pesados, caso de los exauditores especiales Agustín Caso, Gerardo Lozano y Emilio Barriga, que dejaron la Auditoría confrontados con Colmenares, por su manejo discrecional de la institución. Es muy representativo el ejemplo de Caso, que fue forzado a renunciar tras elaborar una potente auditoría sobre el costo real que implicó la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de Texcoco (NAIM), y que provocó el enojo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Tampoco logró su postulación a la ASF Luz Mijangos, titular de la fiscalía anticorrupción de la FGR, ni Natalia Téllez Torres Orozco, que, según participantes consultados, era impulsada por Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción, y Ernestina Godoy, cabeza de la FGR. Téllez ingresó en 2021 al Gobierno federal, en la Secretaría de Hacienda, donde coincidió con Buenrostro.