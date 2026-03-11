El debate de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum, en vivo
La iniciativa de la presidenta llega al pleno de la Cámara de Diputados, donde no cuenta con los votos suficientes para ser aprobada
La reforma electoral de Claudia Sheinbaum vivirá este miércoles su prueba más importante. La iniciativa de la presidenta llega al pleno de la Cámara de Diputados para ser votada sobre el mediodía. Los políticos tendrán que optar entre tomar el camino de la mandataria, que cambia radicalmente la composición del Congreso y la forma como se elige a diputados y senadores o apostar por cambios cosméticos.
Morena, el partido de Sheinbaum, no tiene los votos para sacar adelante el proyecto. La organización cuenta con 253 legisladores, pero necesita 81 votos adicionales para conformar la mayoría calificada necesaria para adoptar las reformas constitucionales. La llave de la aprobación la tienen sus aliados en la coalición gobernante, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista (PVEM). Las dos fuerzas, que fueron minoritarias en el pasado, han anunciado su rechazo a la reforma del Ejecutivo. Aunque la reforma vive sus horas más difíciles, los posicionamientos desde la tribuna de San Lázaro serán claves porque podrían revelar las fricciones que la iniciativa ha creado en el bloque mayoritario.
La oposición endurece el discurso: "Alto al fraude electoral"
La oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano) se prepara para plantar cara en una sesión que se prevé corta, con el fin de evitar que se evidencie la primera fractura en las filas del oficialismo. “Alto al fraude electoral”, se lee en un puñado de carteles que ha ingresado la bancada priista.
El PAN anuncia el NO en bloque
Antes del inicio de la sesión, la bancada del PAN anticipó el voto de sus 70 diputados en contra de la reforma electoral. Los panistas aseguraron que la iniciativa de Sheinbaum debilitaría la democracia y no resuelve el verdadero problema que es el de la infiltración del crimen organizado en la política y las elecciones.
Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, acudió a la Cámara de Diputados para confirmar que su bancada completa votará contra la reforma electoral, que calificó como autoritaria. “Ojalá se dé cuenta el oficialismo de las consecuencias de no dialogar con nadie. Ya no dialogan ni con sus aliados”, ha dicho.
Una reforma que nace muerta
El primer gran pulso legislativo del Gobierno de Claudia Sheinbaum llega este miércoles a la Cámara de Diputados con un desenlace prácticamente escrito. El pleno está listo para iniciar el debate de la reforma electoral, impulsada por la presidenta. La propuesta se someterá a votación en un clima de fractura dentro de la coalición oficialista: la aritmética parlamentaria no alcanza. Morena y sus aliados no reúnen los 334 votos necesarios para modificar la Constitución. La negativa del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), socios del bloque gobernante, ha dejado al proyecto a la deriva. Una de las reformas estrella de Sheinbaum apunta a convertirse en su primer revés legislativo El episodio exhibe, además, las tensiones internas de una mayoría que, pese a su fuerza electoral, empieza a mostrar grietas.
Morena necesita 81 votos de sus aliados para pasar la reforma
Morena, el partido de la presidenta, Claudia Sheinbaum, necesita 81 votos extra para que la Cámara de Diputados apruebe la reforma electoral. Sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM), cuentan con un total de 111 legisladores. Ambos han asegurado en público que votarán en contra y no ha trascendido que existan tránsfugas dentro de sus bancadas. A pesar de las visibles tensiones dentro de la coalición oficialista, Sheinbaum ha mantenido un discurso de tranquilidad: “Si no se aprueba, no se aprobó, pero yo cumplí con la gente”.
Una reforma con respaldo popular
Aunque se espera que la reforma política de Sheinbuam choque contra un muro, la presidenta ha dedicado los últimos días en explicar el respaldo popular con los que cuentan los principales reformas de la iniciativa. Esto está respaldado por una encuesta reciente de Enkoll para EL PAÍS y W Radio. Esta asegura que ocho de cada diez mexicanos avalan las principales propuestas del proyecto.
La supervisión del dinero utilizado en las campañas es la medida que más respaldo tiene, con un 87%. Le sigue la reducción de sueldos y bonos de los funcionarios del INE, el organismo electoral (85%). La modificación en los métodos de elección de los plurinominales también tiene una holgada mayoría, de 83%, con solo 13% que se oponen.
Puede leer el resto de la encuesta pinchando en este enlace.
La financiación de los partidos y el reparto de plurinominales centrarán el debate en la Cámara
La reforma electoral impulsada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, se centra en dos medidas que generan resistencia tanto en la oposición como entre los aliados parlamentarios de Morena, el PT y el Verde. Por un lado, busca reducir un 25% la financiación de los partidos en los periodos ordinarios, es decir, cuando no hay elecciones a la vista. Por el otro, pretende eliminar la figura de los plurinominales en el Senado y modificar su fórmula de elección en la Cámara baja, obligando a los candidatos a hacer campaña y a ser votados directamente por la ciudadanía.
El primer punto impactaría especialmente a las formaciones minoritarias, pues el dinero que reciben de la Administración pública es una bomba de oxígeno, frente a los presupuestos millonarios que controla el partido en el Gobierno. La mandataria no ha logrado un acuerdo con los partidos de la colación en ninguno de los dos asuntos principales, por lo que la iniciativa está destinada a quedar enterrada este mismo miércoles.
Una de las claves del debate de este miércoles será el posicionamiento del Partido del Trabajo. Los ataques a la organización han arreciado fuertemente en las últimas horas. Las fuentes petistas creen que esta campaña ha sido orquestada desde Morena, quien pretende restar credibilidad al PT, quien ha anunciado su voto en contra del proyecto. Los ataques han sido particularmente cruentos contra la diputada Lilia Aguilar, una de las voceras del PT y quien ha tenido la tarea de explicar el NO que se lanzará hoy desde tribuna. Aguilar ya ha dado una prueba de su mensaje en la sesión parlamentaria de este martes, cuando subió a tribuna cobijada por varios de sus compañeros.
Sheinbaum dice que está satisfecha con su reforma electoral, ante el escenario de que no se apruebe en el Congreso
La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha afirmado que se siente satisfecha por su iniciativa de reforma electoral, que este miércoles se votará en el Congreso sin muchas expectativas de que se apruebe. El proyecto electoral, que busca una reforma profunda en el sistema electoral y de partidos, que pasa por el recorte al financiamiento público, no cuenta con el apoyo de los aliados de Morena, el partido oficialista: PT y PVEM. La oposición ha adelantado que tampoco apoyará el proyecto.
“Yo me siento muy satisfecha de haber enviado la iniciativa. Cumplo con un compromiso que hice con el pueblo, lo hice en campaña, lo hice en el Zócalo de la CDMX con los 100 puntos. Recojo lo principal, que es la solicitud ciudadana sobre dos temas esenciales, que son los recursos económicos y el que todos los legisladores sean electos aún cuando representen proporcionalmente a un partido, y ya depende de los legisladores cómo van a votar”, ha dicho en su conferencia de prensa de este miércoles.
Sheinbaum ha deslizado que, tras el resultado adverso, impulsará su plan B, un cúmulo de cambios que sí se puedan consensuar con las fuerzas parlamentarias en el Congreso. “Pero nosotros cumplimos y para mí eso es muy importante. Ya después de debate y el resultado presentaremos otras iniciativas”, ha señalado.
