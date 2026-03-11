El debate de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum, en vivo

La iniciativa de la presidenta llega al pleno de la Cámara de Diputados, donde no cuenta con los votos suficientes para ser aprobada

La reforma electoral de Claudia Sheinbaum vivirá este miércoles su prueba más importante. La iniciativa de la presidenta llega al pleno de la Cámara de Diputados para ser votada sobre el mediodía. Los políticos tendrán que optar entre tomar el camino de la mandataria, que cambia radicalmente la composición del Congreso y la forma como se elige a diputados y senadores o apostar por cambios cosméticos.

Morena, el partido de Sheinbaum, no tiene los votos para sacar adelante el proyecto. La organización cuenta con 253 legisladores, pero necesita 81 votos adicionales para conformar la mayoría calificada necesaria para adoptar las reformas constitucionales. La llave de la aprobación la tienen sus aliados en la coalición gobernante, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista (PVEM). Las dos fuerzas, que fueron minoritarias en el pasado, han anunciado su rechazo a la reforma del Ejecutivo. Aunque la reforma vive sus horas más difíciles, los posicionamientos desde la tribuna de San Lázaro serán claves porque podrían revelar las fricciones que la iniciativa ha creado en el bloque mayoritario.

Votación de la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados.