Sobrecualificados, desinformados y no hablan catalán: así se sienten los jóvenes en Barcelona

Sentir que los requisitos para el trabajo que tienen son inferiores a su formación, reconocer que están expuestos a la desinformación, o que menos del 20% habla catalán habitualmente. Estos son los principales indicadores de la nueva encuesta del Ayuntamiento sobre los jóvenes barceloneses. La encuesta, donde la crisis de vivienda vuelve a tener protagonismo, se realizó a finales del 2025 y se elaboró con entrevistas presenciales a 1.500 jóvenes de la capital catalana de entre 15 i 34 años.

Esta vez la muestra se ha dividido en tres estratos en función de la renta: alta, baja, o media; y los indicadores nos muestran una “diversidad creciente”, como ha explicado Javier Rodríguez, comisionado de políticas de infancia, adolescencia, juventud y LGTBI del Consistorio. En general, las condiciones socioeconómicas de los jóvenes han mejorado, según sus respuestas: la satisfacción de vida se sitúa en un 7,76 sobre 10 y el riesgo de salud mental ha bajado. Aún así, se debe tener en cuenta que la última encuesta fue en 2020, en el contexto de la pandemia del COVID-19.

Un 45% no se dedica a lo que ha estudiado

Aunque el nivel formativo es elevado, tres de cada diez jóvenes afirman que tienen más estudios de los requeridos en su puesto de trabajo. De hecho, el 45% “no se dedica a lo que han estudiado”, ha afirmado Rodríguez. Un porcentaje que hace cinco años se situaba en el 27%. En el flanco laboral, augmentan los contratos indefinidos y ordinarios, que se sitúan en un casi 70%. La mayoría reconoce haber tenido uno o dos trabajos en los últimos dos años. pero con contrato. En este sentido, se reducen todos los indicadores de precariedad laboral. Los ingresos augmentan hasta los 1.227 euros, aunque también lo hacen los gastos.

El 80% afirma estar expuesto a la desinformación

La mayoría de los encuestados reconoce que se informa por redes sociales, aunque la franja de 30 a 34 se informa principalmente por diarios o revistas en internet. Más del 80% de los jóvenes se siente desinformado, aunque solo un 46% reconoce esta desinformación como un perjuicio para ellos y para la democracia. Así mismo, la mayoría afirman que ha afectado a su confianza en las instituciones públicas. “Queda reflejado que la juventud es más consciente de aspectos como la desinformación, con valores más progresistas”, ha puntualizado Rodríguez.

Un poco más de la mitad reconoce un interés por la política superior a cinco y un 42% se postula a la izquierda de la línea ideológica. Aun así, el 30% afirma no querer o no saber contestar a la pregunta.

Baja el uso del catalán

La encuesta reciente confirma la tendencia: solo el 17% de los jóvenes usan el catalán como lengua habitual y un 30% afirma no hacerlo nunca. Unos datos que Rodríguez ha asegurado que son “inquietantes” y que describen como un “trabajo pendiente”. Por otro lado, el castellano lo usan casi todas las franjas de manera habitual o puntual.

La encuesta también expone que el catalán gana terreno en los ámbitos laborales y académicos, aunque sigue siendo inferior al castellano, que predomina en el ámbito privado -pareja y padres- y sobre todo, al dirigirte a alguien que no conoces. “Los datos nos muestran que la mayoría entienden y saben hablar el catalán, por lo que debemos hacer políticas que fomenten su uso”.

La vivienda, la principal preocupación

Respecto al 2020, crecen los jóvenes de entre 25 y 34 años que viven con sus padres. La mayoría, por falta de recursos económicos y el elevado precio de la vivienda. Un 20% de los jóvenes comparte piso y sigue predominando la convivencia con amigos o compañeros por encima de la pareja. Únicamente el 7% afirma vivir solo. Más de la mitad de las personas que comparten preferirían no hacerlo, y el 30% afirma haber tenido dificultades de algún tipo para pagar el alquiler los últimos 12 meses. “La vivienda es la principal presión vital de los jóvenes de la ciudad”, ha lamentado Rodríguez.